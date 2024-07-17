Энцо извинился перед партнерами по «Челси» за расистскую кричалку об игроках Франции
Энцо Фернандес извинился перед игроками «Челси» за свое поведение.
Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.
Сообщалось, что французские футболисты «синих» были очень возмущены поведением партнера по команде. Клуб начал расследование, Энцо принес публичные извинения в соцсети.
По информации The Telegraph, полузащитник также попросил прощения у партнеров по «Челси», разослав сообщение. Нападающий Николас Джексон, судя по всему, решил поддержать аргентинца, опубликовав в социальных сетях свою фотографию с ним и Марком Кукурельей.
Но они даже с этим не справляются
Дзагоев: От души
Баринов: Пацан!
М. Кержаков: Плюсую
Дзюба: Про видео вообще жиза
Если не накажут, то что получится, можно творить полную дичь, а потом просто извиниться и можно простить все грехи и весь беспредел что ты устроил?
Широков: банана, банана-мама
Когда ты узнаёшь о искреннем отношении к тебе от человека, то даже если он 1000 раз извиниться, то прежнее доверие уже не вернётся, всегда будет сомнение в этом человеке
Уж больно хорошо Энцо знал текст
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны — я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно — в июле,
И желательно — в Крыму.