Энцо извинился перед партнерами по «Челси» за расистскую кричалку об игроках Франции

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Энцо Фернандес дискриминация Николас Джексон Футбол

Энцо Фернандес извинился перед игроками «Челси» за свое поведение.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

Сообщалось, что французские футболисты «синих» были очень возмущены поведением партнера по команде. Клуб начал расследование, Энцо принес публичные извинения в соцсети.

По информации The Telegraph, полузащитник также попросил прощения у партнеров по «Челси», разослав сообщение. Нападающий Николас Джексон, судя по всему, решил поддержать аргентинца, опубликовав в социальных сетях свою фотографию с ним и Марком Кукурельей.

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95 комментариев
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Ответ Stereophonics89
В наше время футболисту просто нужно тренироваться, неплохо играть, и не высказываться против других рас, женщин, представителей ЛГБТ Но они даже с этим не справляются
Надо ещё не насиловать и не бить женщин, но это уже каторга какая-то для них
+165
-4
+161
В наше время футболисту просто нужно тренироваться, неплохо играть, и не высказываться против других рас, женщин, представителей ЛГБТ
Но они даже с этим не справляются
+147
-7
+140
Энцо: В жизни каждого футболиста бывают моменты, когда спел не ту кричалку, и снял не то видео

Дзагоев: От души
Баринов: Пацан!
М. Кержаков: Плюсую
Дзюба: Про видео вообще жиза
+88
-3
+85
Ответ Tun
Надо ещё не насиловать и не бить женщин, но это уже каторга какая-то для них
и не продавать наркотики!
+32
-2
+30
Нужно отвечать за свои поступки, надеюсь его накажут по полной программе, чтобы и другим неповадно было.

Если не накажут, то что получится, можно творить полную дичь, а потом просто извиниться и можно простить все грехи и весь беспредел что ты устроил?
+37
-13
+24
Ответ Мирослав Ковальский
Нужно отвечать за свои поступки, надеюсь его накажут по полной программе, чтобы и другим неповадно было. Если не накажут, то что получится, можно творить полную дичь, а потом просто извиниться и можно простить все грехи и весь беспредел что ты устроил?
Накажут, Кавани вон за негрито наказывали
+15
-1
+14
Ответ Aleksey Yashin
Энцо: В жизни каждого футболиста бывают моменты, когда спел не ту кричалку, и снял не то видео Дзагоев: От души Баринов: Пацан! М. Кержаков: Плюсую Дзюба: Про видео вообще жиза
Бензема:ha-ha
Широков: банана, банана-мама
+13
0
+13
Извинение без раскаивания - это лицемерие, просто поведение на устранение последствий и враждебного настроя со стороны окружающих

Когда ты узнаёшь о искреннем отношении к тебе от человека, то даже если он 1000 раз извиниться, то прежнее доверие уже не вернётся, всегда будет сомнение в этом человеке
+13
-4
+9
Ответ svm199
и не продавать наркотики!
Еще и с ножом на родственников не прыгать, американцев не бить и с дтп не скрываться. Ну кааак со всем справиться
+10
-1
+9
Скорее всего эта песня во всю пелась ещё в катаре

Уж больно хорошо Энцо знал текст
+12
-4
+8
прошу понять, простить, и поощрить
+8
-1
+7
Ответ Tun
Надо ещё не насиловать и не бить женщин, но это уже каторга какая-то для них
И не бить котов
+7
0
+7
Ответ Unwar25
Комментарий удален модератором
В Анголе))
+8
-2
+6
Ответ Tun
Надо ещё не насиловать и не бить женщин, но это уже каторга какая-то для них
И не делать ставки
+6
0
+6
Ответ Its my life
Бензема:ha-ha Широков: банана, банана-мама
Широков:мог бы дома сидеть епт
+5
0
+5
Ответ phantom_payne
Осталось съездить в зону СВО и, как говорится, дело в шляпе!
Во французские колонии должен съездить и выступить перед африканскими детьми, как Бонифаций.
+5
0
+5
Ответ svm199
и не продавать наркотики!
И не банчить детской порнографией! И не шантажировать с камерой сборников! И ставки не ставить на себя!
+3
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+3
Ты приходишь в мой дом, извиняешься, но делаешь это не на колене
+3
0
+3
Зашел не в ту дверь. Прошу понять и простить 😁
+3
0
+3
Ответ Margor
А что он не так сказал ?
Ох, и непонятно же. А зачем он извиняется и на коленях скоро ползать будет? Если во всем прав, как каждый расист тут втирает
+6
-3
+3
Ответ AminO2
Вот Джексон – настоящий сенегалец из сборной Сенегала, а не какой-нибудь псевдофранцуз из Мбабане.
кстати да, настоящий негр из Африки вот не увидел проблемы и поддержал партнера по команде (возможно, испугался, что Энцо выгонят из Челси и пасовать ему будут всякие чуквуэмеки)
+2
0
+2
Ответ rusik krasav4ik
прошу понять, простить, и поощрить
Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны — я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно — в июле,
И желательно — в Крыму.
+2
0
+2
Что ж ты фраер сдал назад
+2
0
+2
Ответ Диман5454
Скорее всего эта песня во всю пелась ещё в катаре Уж больно хорошо Энцо знал текст
В Катаре ее аргентинские болельщики пели
+3
-1
+2
"Извините, я расист".
+2
0
+2
Ответ svm199
и не продавать наркотики!
Ну и на камеру поменьше снимать хоум видео
+2
0
+2
Ответ krokodilych
А Михаил Кержаков где и в чем отметился? По остальным всё понятно, а вот с Кержаковым я как-то пропустил...
https://www.sports.ru/football/1115130955-ole-ola-sosat-spartak-moskva-mixail-kerzhakov-na-parade-zenita-zaryadi.html
+2
0
+2
Помнится Кавани за дружеское "негрито" адрессованое корешу наказали нехило. Интересно, будет ли тут что-то подобное.
+2
0
+2
Вроде-бы вполне взрослые люди а думать на пару шагов вперед не хотят. Теперь выглядят глупо и извиняются
+2
0
+2
Осталось съездить в зону СВО и, как говорится, дело в шляпе!
+6
-4
+2
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