Энцо извинился перед партнерами по «Челси» за расистскую кричалку об игроках Франции

Энцо Фернандес извинился перед игроками «Челси» за свое поведение.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной : «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» , но вскоре прервал трансляцию.

Сообщалось, что французские футболисты «синих» были очень возмущены поведением партнера по команде. Клуб начал расследование, Энцо принес публичные извинения в соцсети.

По информации The Telegraph, полузащитник также попросил прощения у партнеров по « », разослав сообщение. Нападающий Николас , судя по всему, решил поддержать аргентинца, опубликовав в социальных сетях свою фотографию с ним и Марком Кукурельей.