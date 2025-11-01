  • Спортс
Щитов об отставке Крикунова: «Поможет «Сочи» как консультант. Будет меньше летать, побережет здоровье. Не будем говорить, что сезон уже потерян, но выйти в плей-офф будет тяжело»

Никита Щитов: «Хорошо, что Владимир Крикунов останется в «Сочи» как консультант».

Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов прокомментировал отставку Владимира Крикунова с поста главного тренера. Сообщалось, что 75-летний специалист остался консультантом в штабе «Сочи». Клуб занимает 11-ю позицию в таблице Западной конференции, имея в активе 10 баллов в 18 матчах.

– Жалко, что Крикунов ушел с поста главного тренера, но хорошо, что он останется в клубе как консультант и поможет своим опытом. Не так много будет летать, побережет свое здоровье. К сожалению, «Сочи» уже на протяжении нескольких лет не может выбраться.

В этом сезоне команда начала неплохо, и чувствовалась рука Владимира Васильевича. Может быть, не все игроки вышли на уровень КХЛ и не все с этим справляются. Там предстоит еще много работы. 

– Многие отмечают слабый состав ХК «Сочи».

– Состав не дотягивает до клубов, которые борются за восьмерку. Но есть и другие команды, кому тяжело в этом плане. Вообще у нас осталось не так много мастеровитых игроков, поэтому нужно заниматься воспитанием молодежи.

– Вам обидно, что бывший клуб уже много лет не выходит в плей-офф?

– Конечно, обидно. Мы там начинали хоккей и играли хорошо. С теплотой вспоминаем то время. Каждый год ждем, что ХК «Сочи» попадает в плей-офф, и надеемся, что рано или поздно это случится. Не будем говорить, что сейчас сезон уже потерян, хотя, конечно, выйти в плей-офф будет тяжело, – сказал Никита Щитов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
