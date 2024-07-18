Мостовой о Евро-2024: «Я Кашпировский и Нострадамус в одном лице! Из 30 результатов я угадал 25. Включая счет в финале»

Теги премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу Александр Мостовой Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой рассказал об успешных прогнозах на Евро-2024.

Турнир выиграла сборная Испании, в финале одержав победу над Англией со счетом 2:1.

«Из 30 результатов я на этом Евро угадал 25. Включая счет в финале. Я Кашпировский и Нострадамус в одном лице!

После финала был счастлив. Заснул под утро. Моя любимая Испания победила! Еще и показав такой футбол!» – написал бывший полузащитник сборной России в своей колонке на «СЭ».

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15 комментариев
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Повелитель буков
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Мостовой сам себя назвал шарлатаном, который обманывает людей неся фигню с умным лицом
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Он угадывал счёт на первой секунде матчей?
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Алан Чумак подпрыгивая-а я а я. А как же я???😁
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Посмотрел с ним на ютубе передачу Футбольный IQ. Аля Слабое звено, но про футбол. Там не то что до Нострадамуса далеко.. но как бы помягче сказать... до тугодума ещё чуть-чуть и вровень выйдет.
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Я тоже 🤣, еще до начала Евро предсказывал победу Испании или Германии, когда у всех были Англия, Франция и Португалия.)
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Мостовой как классический экономист: всегда может точно и аргументированно предсказать то, что уже произошло!
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Букмекеры дрожат при виде мостового ,😬
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Красава,Александр.
Сколько бабла поднял?
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Не угадал , а вспомнил
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Ответ Qqqubik
Повелитель буков
И не говорите. :)
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Ответ Qqqubik
Повелитель буков
Буков и словесов
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Ответ Фут.Боль
Я тоже. Сразу предсказал, что Грузия Евро не выиграет, хотя против меня была целая страна.
Не, ты вообще угадал конкретно) у меня то полегче было.. А то, что Грузия не выиграет Евро, в это мало кто верил)
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