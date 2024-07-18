Мостовой о Евро-2024: «Я Кашпировский и Нострадамус в одном лице! Из 30 результатов я угадал 25. Включая счет в финале»
Александр Мостовой рассказал об успешных прогнозах на Евро-2024.
Турнир выиграла сборная Испании, в финале одержав победу над Англией со счетом 2:1.
«Из 30 результатов я на этом Евро угадал 25. Включая счет в финале. Я Кашпировский и Нострадамус в одном лице!
После финала был счастлив. Заснул под утро. Моя любимая Испания победила! Еще и показав такой футбол!» – написал бывший полузащитник сборной России в своей колонке на «СЭ».
Сколько бабла поднял?