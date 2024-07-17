Шнякин ответил на поминутные претензии Долецкой к его работе на финале Евро-2024: «Особенно надеюсь на мой любимый Sports – там сейчас образовалось одностороннее мнение»

Дмитрий Шнякин отреагировал на критику Алены Долецкой.

Комментатор « » проанализировал свои реплики в эфире финала – журналистка упомянула их, выражая недовольство работой на этом матче.

1. 5-я минута (не понял, почему пятая, но ладно) Про гимны. Безусловно, принимается. Перед гимнами долго держали крупным планом Морату – и я предположил, что начинают с гимна . Поправляться уже по ходу гимна Англии посчитал неэтичным и бессмысленным. Ошибка? Вполне. «Фу», «позорище», «катастрофа»? Ооок:).

2. Про учительницу английского. Видимо, это была 7-я минута той версии трансляции, которую смотрели вы, сам не нашел. Помню, что это было до старта игры. Моя реплика на английский язык Константина: «где-то ухмыльнулась одна учительница английского». Все. Простой эфирный подкол – это обычная часть парного репортажа. Думаю, ушло секунды 3 эфира. К тому же до старта игры.

3. Про «длинный монолог о пятой точке»! А вот тут начинается любимое:). Вырезал фрагмент – зритель может оценить. Алена, простите, но у вас какая-то каша в описании. Можете пересмотреть/переслушать. Фраза про пятую точку заняла 3-4 секунды (засек). Важно: в этот момент МЯЧ ВНЕ ИГРЫ. Смысл прост: игра в подкатах – крайняя оборонительная мера, к ней пришла рано, но на таком газоне катиться приятно. Все. Это абсолютно простая и понятная футбольная ситуация.

4. Про «Кукурелью и развод». Спасибо, хорошее замечание. Почему неоправданно? Кукурелья был хорош, заметен на Евро – и Константин добавил в эфир действительно забавную историю о нем. Я безобидно «добил» тему. Но, пожалуй, нам обоим надо было закончить на слове «развестись». Чтобы вышло емко;

5. Про «Люка Шоу». Алена, здесь я вас вообще не понял. И вряд ли поймет хоть один зритель футбола, который пересмотрит эпизод. Вы сами себе перечите: еще в начале большого поста вы говорили про отсутствие у нас фокуса на игре, но тут же предъявляете нам за… по сути абсолютную концентрацию на эпизодах 🤷🏼‍♂️.

Шоу ушел от одного защитника, второй вынудил его двигаться от ворот (вот и весь великолепный дриблинг). Мяч в игре, все еще опасно – и мы продолжаем комментировать эпизод, а не восхвалять дриблинг, который ничем опасным не завершился. Дальше желтая карточка, важное явление – мы отрабатываем эту тему, а потом на повторе хвалим Шоу. Вот и все.

Юрий Альбертович Розанов про такие эпизоды говорил мне: синхронизируйся с картинкой. И синхронизация была абсолютной, пруфы в выложенном видео.

6. «Желтая Ольмо». Боже, Алена, зачем вы ворошите это? Зачем вам спорить о судействе? Это удар открытыми шипами по боку, ГАРАНТИРОВАННАЯ желтая карточка за безрассудство, грубую игру. Арбитру будет снижена оценка, если он за такое не даст желтую. Более того – могло закончиться удалением, если бы не легкий контакт Ольмо с мячом. Простейший эпизод.

Что тут может быть неоднозначно? Любой человек, надевавший бутсы или хоть чуть-чуть игравший в футбол, знает, каково это – шипами в плоть. Я шокирован, что кто-то еще поддакивает вам по данному эпизоду.

7. «Негодяй Карвахаль». Да, спасибо, просто была лишняя конструкция «в хорошем смысле». Карвахаль – негодяй для англичан – это имелось в виду;

8. Про «истории об испанцах». Алена Станиславовна, во-первых, Беллингем забил словакам, а не словенцам. Честное слово, не думал, что дискуссия может свалиться в банальное «вот про испанцев вы рассказываете, а про англичан – нет»:). Вы сначала критикуете за обилие историй, а теперь ругаете за то, что «не рассказывали про матерей игроков сборной Англии». Хотя было достаточно статистики, историй, цитат. Привести примеры поминутно?

9. Да, мы рассказали о прекрасном пасе Кукурельи на повторе. Потому что первостепенной была эмоция от гола, эпичность момента. В чем проблема? Только что случился, возможно, исторический эпизод. Мы дождались повтора, чтобы понять, не было ли офсайда. Таков современный футбол: прежде чем давать все возможные оценки, надо разобраться, ВАР отменит это дело или нет? Предлагаю зрителям посмотреть, все есть в ролике ниже.

Вот такое дело. Я искренне надеюсь, что это прочтут (и посмотрят видео) ваши поклонники и сторонники в контексте нашей дискуссии. Надеюсь, что футбольные люди, рассказывавшие про «разнос по фактам», взглянут тоже.

Особенно надеюсь на мой любимый (кроме шуток) сайт Sports.ru. Там много талантливых, остроумных чуваков в комментариях, обожаю их реакции и шутки, честно. Но там сейчас образовалось достаточно одностороннее мнение. Очень хочу, чтоб они прочитали текст и посмотрели видео.

Алена Станиславовна, спасибо в десятый раз! Не совсем понимаю, почему условно не спорить по желтой Ольмо и рассказывать о дриблинге и пасе на повторе – это позорный комментарий. Ну ок. Еще раз: без проблем обсудил бы с вами современный репортаж живьем, за чаем. Вам передавали привет наши общие знакомые – певец Антон Севидов и журналист Паша Осовцов. Хорошего дня», – написал Шнякин.