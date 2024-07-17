Шнякин ответил на поминутные претензии Долецкой к его работе на финале Евро-2024: «Особенно надеюсь на мой любимый Sports – там сейчас образовалось одностороннее мнение»
Дмитрий Шнякин отреагировал на критику Алены Долецкой.
Комментатор «Матч ТВ» проанализировал свои реплики в эфире финала Евро-2024 – журналистка упомянула их, выражая недовольство работой Шнякина на этом матче.
1. 5-я минута (не понял, почему пятая, но ладно) Про гимны. Безусловно, принимается. Перед гимнами долго держали крупным планом Морату – и я предположил, что начинают с гимна Испании. Поправляться уже по ходу гимна Англии посчитал неэтичным и бессмысленным. Ошибка? Вполне. «Фу», «позорище», «катастрофа»? Ооок:).
2. Про учительницу английского. Видимо, это была 7-я минута той версии трансляции, которую смотрели вы, сам не нашел. Помню, что это было до старта игры. Моя реплика на английский язык Константина: «где-то ухмыльнулась одна учительница английского». Все. Простой эфирный подкол – это обычная часть парного репортажа. Думаю, ушло секунды 3 эфира. К тому же до старта игры.
3. Про «длинный монолог о пятой точке»! А вот тут начинается любимое:). Вырезал фрагмент – зритель может оценить. Алена, простите, но у вас какая-то каша в описании. Можете пересмотреть/переслушать. Фраза про пятую точку заняла 3-4 секунды (засек). Важно: в этот момент МЯЧ ВНЕ ИГРЫ. Смысл прост: игра в подкатах – крайняя оборонительная мера, к ней Англия пришла рано, но на таком газоне катиться приятно. Все. Это абсолютно простая и понятная футбольная ситуация.
4. Про «Кукурелью и развод». Спасибо, хорошее замечание. Почему неоправданно? Кукурелья был хорош, заметен на Евро – и Константин добавил в эфир действительно забавную историю о нем. Я безобидно «добил» тему. Но, пожалуй, нам обоим надо было закончить на слове «развестись». Чтобы вышло емко;
5. Про «Люка Шоу». Алена, здесь я вас вообще не понял. И вряд ли поймет хоть один зритель футбола, который пересмотрит эпизод. Вы сами себе перечите: еще в начале большого поста вы говорили про отсутствие у нас фокуса на игре, но тут же предъявляете нам за… по сути абсолютную концентрацию на эпизодах 🤷🏼♂️.
Шоу ушел от одного защитника, второй вынудил его двигаться от ворот (вот и весь великолепный дриблинг). Мяч в игре, все еще опасно – и мы продолжаем комментировать эпизод, а не восхвалять дриблинг, который ничем опасным не завершился. Дальше желтая карточка, важное явление – мы отрабатываем эту тему, а потом на повторе хвалим Шоу. Вот и все.
Юрий Альбертович Розанов про такие эпизоды говорил мне: синхронизируйся с картинкой. И синхронизация была абсолютной, пруфы в выложенном видео.
6. «Желтая Ольмо». Боже, Алена, зачем вы ворошите это? Зачем вам спорить о судействе? Это удар открытыми шипами по боку, ГАРАНТИРОВАННАЯ желтая карточка за безрассудство, грубую игру. Арбитру будет снижена оценка, если он за такое не даст желтую. Более того – могло закончиться удалением, если бы не легкий контакт Ольмо с мячом. Простейший эпизод.
Что тут может быть неоднозначно? Любой человек, надевавший бутсы или хоть чуть-чуть игравший в футбол, знает, каково это – шипами в плоть. Я шокирован, что кто-то еще поддакивает вам по данному эпизоду.
7. «Негодяй Карвахаль». Да, спасибо, просто была лишняя конструкция «в хорошем смысле». Карвахаль – негодяй для англичан – это имелось в виду;
8. Про «истории об испанцах». Алена Станиславовна, во-первых, Беллингем забил словакам, а не словенцам. Честное слово, не думал, что дискуссия может свалиться в банальное «вот про испанцев вы рассказываете, а про англичан – нет»:). Вы сначала критикуете за обилие историй, а теперь ругаете за то, что «не рассказывали про матерей игроков сборной Англии». Хотя было достаточно статистики, историй, цитат. Привести примеры поминутно?
9. Да, мы рассказали о прекрасном пасе Кукурельи на повторе. Потому что первостепенной была эмоция от гола, эпичность момента. В чем проблема? Только что случился, возможно, исторический эпизод. Мы дождались повтора, чтобы понять, не было ли офсайда. Таков современный футбол: прежде чем давать все возможные оценки, надо разобраться, ВАР отменит это дело или нет? Предлагаю зрителям посмотреть, все есть в ролике ниже.
Вот такое дело. Я искренне надеюсь, что это прочтут (и посмотрят видео) ваши поклонники и сторонники в контексте нашей дискуссии. Надеюсь, что футбольные люди, рассказывавшие про «разнос по фактам», взглянут тоже.
Особенно надеюсь на мой любимый (кроме шуток) сайт Sports.ru. Там много талантливых, остроумных чуваков в комментариях, обожаю их реакции и шутки, честно. Но там сейчас образовалось достаточно одностороннее мнение. Очень хочу, чтоб они прочитали текст и посмотрели видео.
Алена Станиславовна, спасибо в десятый раз! Не совсем понимаю, почему условно не спорить по желтой Ольмо и рассказывать о дриблинге и пасе на повторе – это позорный комментарий. Ну ок. Еще раз: без проблем обсудил бы с вами современный репортаж живьем, за чаем. Вам передавали привет наши общие знакомые – певец Антон Севидов и журналист Паша Осовцов. Хорошего дня», – написал Шнякин.
- Они считают себя частью зрелища и потому претендуют на роль актеров.
Вот эта игра слов ради игры слов, цвет волос Кукурельи - это из-за переоценки роли комментатора, задача которого - объяснять происходящее на поле (пример - Розанов) и заряжать эмоциями (гротескный пример - Черданцев), но никак не уводить зрителя от футбола какими-то рандомными застадионными темами.
- Они считают, что массовая публика знает все их "мемы", внутренние шуточки и нюансы правил футбола.
Нет, не знают. Никто не знает, на что Генич поспорил со Шнякиным перед матчем Медиалиги. Минимум 50% аудитории не смотрит мемы в телеграме. 75% аудитории финала ЧЕ не умеет правильно определять офсайд и не знает большинства игроков на поле.
Если вы хотите кого-то привлечь на футбол, ваши истории должны отзываться даже у 40-летних домохозяек, а не только у миллиона подписчиков Коммент.Шоу. Посмотрите, как просто и житейски рассказывали о футболе Стогниенко, Розанов, Елагин. Как вычурно, но тоже как будто на кухне, это делал Уткин.
Длинный монолог о подгоревшей пятой точке Шнякина
Не, здесь только пупсики
Не смогли смириться с поражением? И куда вас это привело? Снова к пупсикам?
Дело в общем репортаже, не надо каждую его шутку разбирать, чтобы знать, что их много и склонность к каламбурам чрезмерная
Так, например, на ЧМ 22, когда Нидерланды перевели в овертайм, Шнякин весь перерыв говорил "Месси тащил, но ещё полчаса бегать", "что сделает Месси", "Месси собирался в раздевалку" и так далее, будто 2 мяча забить в концовке - обычное дело и заслуги Нидерландов нет, есть только чувства Лео))
Но Шнякин перевёл бы в "конкретные минуты и фразы приведите, а потом давал бы описательную характеристику/оправдания каждой фразе, мол, *по филингу" она была уместна и оч нужна
а так хоть работу над ошибками попытался сделать...
Я не защищаю Шнякина и его комментарии во время трансляции, но епрст! - ты сам бред не пиши, ну )
Да даже на фоне Гусева и Трушечкина они вчистую проигрывают своей веселой компанией
Вы все же не в баре или в гостях друг у друга комментируете, Дмитрий и Константин
Интершум в помощь, у кого есть такой выбор👍
может, со стороны профессионального журналиста и можно, но мне, как обывателю, без разницы, где ударения ставить, где букву поменять, я не граммар наци и не филолог
если уж хотите, чтобы и без того одни из лучших а стране стремились к идеалу бесконечно, то и все остальные тоже должны так же делать, и будет весь мир в порядке, только вот в своей работе большинство из вас тоже косячит
Мы с пацанами в пабе сидели и под пиво нормально они отработали.
Вы же футбол смотрите, а не в каждое их слово вслушиваетесь.
Как стадо накинулись и поносите их)
И? Там ровно то, о чем на спортсе все и толкуют: они сидят беседуют, мяч катится.
Про футбол там в нарезке на 24 минуте и 49. И то только после того, как они заканчивают свои мысли и могут, наконец, заполнить паузу, между своими хохмами, футболом