Шнякин ответил на поминутные претензии Долецкой к его работе на финале Евро-2024: «Особенно надеюсь на мой любимый Sports – там сейчас образовалось одностороннее мнение»

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Испании по футболу телевидение Юрий Розанов Евро-2024 Константин Генич Люк Шоу Даниэль Карвахаль Дмитрий Шнякин Марк Кукурелья Матч ТВ Дани Ольмо Джуд Беллингем Алена Долецкая Футбол

Дмитрий Шнякин отреагировал на критику Алены Долецкой.

Комментатор «Матч ТВ» проанализировал свои реплики в эфире финала Евро-2024 – журналистка упомянула их, выражая недовольство работой Шнякина на этом матче. 

1. 5-я минута (не понял, почему пятая, но ладно) Про гимны. Безусловно, принимается. Перед гимнами долго держали крупным планом Морату – и я предположил, что начинают с гимна Испании. Поправляться уже по ходу гимна Англии посчитал неэтичным и бессмысленным. Ошибка? Вполне. «Фу», «позорище», «катастрофа»? Ооок:). 

2. Про учительницу английского. Видимо, это была 7-я минута той версии трансляции, которую смотрели вы, сам не нашел. Помню, что это было до старта игры. Моя реплика на английский язык Константина: «где-то ухмыльнулась одна учительница английского». Все. Простой эфирный подкол – это обычная часть парного репортажа. Думаю, ушло секунды 3 эфира. К тому же до старта игры.

3. Про «длинный монолог о пятой точке»! А вот тут начинается любимое:). Вырезал фрагмент – зритель может оценить. Алена, простите, но у вас какая-то каша в описании. Можете пересмотреть/переслушать. Фраза про пятую точку заняла 3-4 секунды (засек). Важно: в этот момент МЯЧ ВНЕ ИГРЫ. Смысл прост: игра в подкатах – крайняя оборонительная мера, к ней Англия пришла рано, но на таком газоне катиться приятно. Все. Это абсолютно простая и понятная футбольная ситуация.

4. Про «Кукурелью и развод». Спасибо, хорошее замечание. Почему неоправданно? Кукурелья был хорош, заметен на Евро – и Константин добавил в эфир действительно забавную историю о нем. Я безобидно «добил» тему. Но, пожалуй, нам обоим надо было закончить на слове «развестись». Чтобы вышло емко;

5. Про «Люка Шоу». Алена, здесь я вас вообще не понял. И вряд ли поймет хоть один зритель футбола, который пересмотрит эпизод. Вы сами себе перечите: еще в начале большого поста вы говорили про отсутствие у нас фокуса на игре, но тут же предъявляете нам за… по сути абсолютную концентрацию на эпизодах 🤷🏼‍♂️.

Шоу ушел от одного защитника, второй вынудил его двигаться от ворот (вот и весь великолепный дриблинг). Мяч в игре, все еще опасно – и мы продолжаем комментировать эпизод, а не восхвалять дриблинг, который ничем опасным не завершился. Дальше желтая карточка, важное явление – мы отрабатываем эту тему, а потом на повторе хвалим Шоу. Вот и все.

Юрий Альбертович Розанов про такие эпизоды говорил мне: синхронизируйся с картинкой. И синхронизация была абсолютной, пруфы в выложенном видео.

6. «Желтая Ольмо». Боже, Алена, зачем вы ворошите это? Зачем вам спорить о судействе? Это удар открытыми шипами по боку, ГАРАНТИРОВАННАЯ желтая карточка за безрассудство, грубую игру. Арбитру будет снижена оценка, если он за такое не даст желтую. Более того – могло закончиться удалением, если бы не легкий контакт Ольмо с мячом. Простейший эпизод.

Что тут может быть неоднозначно? Любой человек, надевавший бутсы или хоть чуть-чуть игравший в футбол, знает, каково это – шипами в плоть. Я шокирован, что кто-то еще поддакивает вам по данному эпизоду.

7. «Негодяй Карвахаль». Да, спасибо, просто была лишняя конструкция «в хорошем смысле». Карвахаль – негодяй для англичан – это имелось в виду;

8. Про «истории об испанцах». Алена Станиславовна, во-первых, Беллингем забил словакам, а не словенцам. Честное слово, не думал, что дискуссия может свалиться в банальное «вот про испанцев вы рассказываете, а про англичан – нет»:). Вы сначала критикуете за обилие историй, а теперь ругаете за то, что «не рассказывали про матерей игроков сборной Англии». Хотя было достаточно статистики, историй, цитат. Привести примеры поминутно?

9. Да, мы рассказали о прекрасном пасе Кукурельи на повторе. Потому что первостепенной была эмоция от гола, эпичность момента. В чем проблема? Только что случился, возможно, исторический эпизод. Мы дождались повтора, чтобы понять, не было ли офсайда. Таков современный футбол: прежде чем давать все возможные оценки, надо разобраться, ВАР отменит это дело или нет? Предлагаю зрителям посмотреть, все есть в ролике ниже.

Вот такое дело. Я искренне надеюсь, что это прочтут (и посмотрят видео) ваши поклонники и сторонники в контексте нашей дискуссии. Надеюсь, что футбольные люди, рассказывавшие про «разнос по фактам», взглянут тоже.

Особенно надеюсь на мой любимый (кроме шуток) сайт Sports.ru. Там много талантливых, остроумных чуваков в комментариях, обожаю их реакции и шутки, честно. Но там сейчас образовалось достаточно одностороннее мнение. Очень хочу, чтоб они прочитали текст и посмотрели видео.

Алена Станиславовна, спасибо в десятый раз! Не совсем понимаю, почему условно не спорить по желтой Ольмо и рассказывать о дриблинге и пасе на повторе – это позорный комментарий. Ну ок. Еще раз: без проблем обсудил бы с вами современный репортаж живьем, за чаем. Вам передавали привет наши общие знакомые – певец Антон Севидов и журналист Паша Осовцов. Хорошего дня», – написал Шнякин. 

148 комментариев
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Основная проблема комментаторов Матча в следующем:

- Они считают себя частью зрелища и потому претендуют на роль актеров.

Вот эта игра слов ради игры слов, цвет волос Кукурельи - это из-за переоценки роли комментатора, задача которого - объяснять происходящее на поле (пример - Розанов) и заряжать эмоциями (гротескный пример - Черданцев), но никак не уводить зрителя от футбола какими-то рандомными застадионными темами.

- Они считают, что массовая публика знает все их "мемы", внутренние шуточки и нюансы правил футбола.

Нет, не знают. Никто не знает, на что Генич поспорил со Шнякиным перед матчем Медиалиги. Минимум 50% аудитории не смотрит мемы в телеграме. 75% аудитории финала ЧЕ не умеет правильно определять офсайд и не знает большинства игроков на поле.

Если вы хотите кого-то привлечь на футбол, ваши истории должны отзываться даже у 40-летних домохозяек, а не только у миллиона подписчиков Коммент.Шоу. Посмотрите, как просто и житейски рассказывали о футболе Стогниенко, Розанов, Елагин. Как вычурно, но тоже как будто на кухне, это делал Уткин.
+79
-7
+72
"3. Про «длинный монолог о пятой точке»!"

Длинный монолог о подгоревшей пятой точке Шнякина
+74
-3
+71
Не надейся…просто уйди из профессии
+78
-21
+57
Ответ King_X
Комментарий удален модератором
Лучшее по теме - это фото Трампа после покушения с окровавленным ухом и подпись: когда послушал репортаж Шнякина
+43
-3
+40
С такими гениями матч тв можно закрывать, сейчас ещё права на рпл профукают и будут они комментировать фильмы со Стивеном Сигалом и Сильвестром Шварценеггером
+24
-1
+23
Ответ lovec23
С такими гениями матч тв можно закрывать, сейчас ещё права на рпл профукают и будут они комментировать фильмы со Стивеном Сигалом и Сильвестром Шварценеггером
Сильвестр вообще-то Ван Дамм
+22
0
+22
Упрямый как баран. Хотя почему как.
+30
-8
+22
Тот случай, когда оправдания только закапывают оправдывающегося еще больше
+25
-6
+19
Остроумные чуваки на спортсе?
Не, здесь только пупсики
+17
-1
+16
Шнякин нормально ведёт программы, лучше чем унылый чердак, но в комментаторскую его пускать не надо. Ну а Генич просто никакой везде
+12
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+12
Ответ King_X
Комментарий удален модератором
Он рассказывал историю как с кем-то хотел в парке ночью встретиться 😁
+12
-2
+10
Он с таким рвением продолжает себя закапывать, диву даюсь. Эту бы энергию в полезное русло, тоннели рыть или электричество вырабатывать.
+12
-4
+8
Будет смешно, если эту тему разгонят так сильно, что в итоге он вылетит с канала. Мог бы просто оставить без внимания, но полез в бутылку и уже новые персонажи подключаются к обсуждению проф непригодности этой пары.
+10
-2
+8
отстаньте уже от Шнякина, травля какая то откровенная идёт
+25
-17
+8
"Особенно надеюсь на мой любимый (кроме шуток) сайт Sports.ru."

Не смогли смириться с поражением? И куда вас это привело? Снова к пупсикам?
+10
-2
+8
Что за постоянное кивание на спортсру? Я чувствую себя неловко.
+9
-2
+7
т.е. Алена выложила свое мнение и свою реакцию. По сути вкусовщину - "нравится, не нравится". Шняк решил узнать, что именно, и потом по каждому пункту выразил оправдание. А для чего? Чтобы переубедить Алену, что ее "не понравилось" это неправильно, а нужно только "понравилось"? Что он эти хотел добиться? Что мы тут прочитаем и решим, что мы были неправы в том, что нам не понравилось? Так это ж вкусовщина же, и переубедить в том, что комментарий был на уровне дна, ввязываясь в такой спор, невозможно. Это очень странная попытка объяснить другому человеку, что еге "не понравилось" это ошибка:)))
+8
-1
+7
Да не горит у меня! НЕ ГОРИТ!!
+9
-2
+7
Самое смешное, что он все ещё будет считать, что критика - это докапываться(а затем парировать) конкретные минуты/эпизоды

Дело в общем репортаже, не надо каждую его шутку разбирать, чтобы знать, что их много и склонность к каламбурам чрезмерная
Так, например, на ЧМ 22, когда Нидерланды перевели в овертайм, Шнякин весь перерыв говорил "Месси тащил, но ещё полчаса бегать", "что сделает Месси", "Месси собирался в раздевалку" и так далее, будто 2 мяча забить в концовке - обычное дело и заслуги Нидерландов нет, есть только чувства Лео))
Но Шнякин перевёл бы в "конкретные минуты и фразы приведите, а потом давал бы описательную характеристику/оправдания каждой фразе, мол, *по филингу" она была уместна и оч нужна
+6
0
+6
молодец, Алёна Станиславовна... других способов чему то научить этих Митрофанушек не существует
а так хоть работу над ошибками попытался сделать...
+7
-1
+6
Ответ King_X
Комментарий удален модератором
Человек не проигнорировал посыл барышни, попытался в анализ и все это максимально публично. Комментаторы: "закомплексованный", "скОро начнет всех в ЧС добавлять".
Я не защищаю Шнякина и его комментарии во время трансляции, но епрст! - ты сам бред не пиши, ну )
+7
-2
+5
После комментариев Маслаченко, Розанова слушать Генича и Шнякина просто невозможно..
Да даже на фоне Гусева и Трушечкина они вчистую проигрывают своей веселой компанией
Вы все же не в баре или в гостях друг у друга комментируете, Дмитрий и Константин

Интершум в помощь, у кого есть такой выбор👍
+5
0
+5
Ответ Goldstream
Основная проблема комментаторов Матча в следующем: - Они считают себя частью зрелища и потому претендуют на роль актеров. Вот эта игра слов ради игры слов, цвет волос Кукурельи - это из-за переоценки роли комментатора, задача которого - объяснять происходящее на поле (пример - Розанов) и заряжать эмоциями (гротескный пример - Черданцев), но никак не уводить зрителя от футбола какими-то рандомными застадионными темами. - Они считают, что массовая публика знает все их "мемы", внутренние шуточки и нюансы правил футбола. Нет, не знают. Никто не знает, на что Генич поспорил со Шнякиным перед матчем Медиалиги. Минимум 50% аудитории не смотрит мемы в телеграме. 75% аудитории финала ЧЕ не умеет правильно определять офсайд и не знает большинства игроков на поле. Если вы хотите кого-то привлечь на футбол, ваши истории должны отзываться даже у 40-летних домохозяек, а не только у миллиона подписчиков Коммент.Шоу. Посмотрите, как просто и житейски рассказывали о футболе Стогниенко, Розанов, Елагин. Как вычурно, но тоже как будто на кухне, это делал Уткин.
Конструктивно👍
+7
-2
+5
я в принципе не понимаю, что на них накинулись, если честно, да, комментарий был средний, было достаточно помарок, но это не вина Генича и Шнякина, что именно они - лучшие в своём поле, это проблема всей системы (к нашему футболу тоже это относится, когда сборников полощут, но они не виноваты, что лучше них никого нет), и доходить до того, чтоб прям до каждого слова и буковки цепляться - тоже такое себе

может, со стороны профессионального журналиста и можно, но мне, как обывателю, без разницы, где ударения ставить, где букву поменять, я не граммар наци и не филолог

если уж хотите, чтобы и без того одни из лучших а стране стремились к идеалу бесконечно, то и все остальные тоже должны так же делать, и будет весь мир в порядке, только вот в своей работе большинство из вас тоже косячит
+7
-4
+3
Ответ Насрауи Эбана
Комментарий удален модератором
Так он там по-моему с первого сезона 👀
+5
-2
+3
Ответ Aleksey Yashin
"3. Про «длинный монолог о пятой точке»!" Длинный монолог о подгоревшей пятой точке Шнякина
Но он считает себя суперкомментатором!)По фактам:Продукт комментатороподобный)))Подключать ОККО-единственный выход не мучать уши и себя)))
+3
0
+3
Да что вы так набросились на них?

Мы с пацанами в пабе сидели и под пиво нормально они отработали.

Вы же футбол смотрите, а не в каждое их слово вслушиваетесь.

Как стадо накинулись и поносите их)
+8
-5
+3
По реакции Дмитрия получается, что Алена "не в бровь, а а глаз" попала. Сейчас еще и Генич подтянется и такое начнется!
+3
0
+3
Не поленился, посмотрел нарезку.
И? Там ровно то, о чем на спортсе все и толкуют: они сидят беседуют, мяч катится.
Про футбол там в нарезке на 24 минуте и 49. И то только после того, как они заканчивают свои мысли и могут, наконец, заполнить паузу, между своими хохмами, футболом
+3
0
+3
Иногда лучше жевать, чем говорить. Тут возможно надо чем-то руки занять, что бы не печатать.
+5
-3
+2
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