Замминистра спорта Аргентины не просил Месси извиниться за кричалку игроков сборной: «Это было бы неуважительно по отношению к тому, кто оказывает нам честь человеческими и спортивными качествами»
Замминистра спорта Аргентины заявил, что не просил Лионеля Месси извиниться.
Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.
После этого замминистра спорта Аргентины Хулио Гарро в эфире Urbana Play призвал капитана национальной команды Лионеля Месси извиниться за этот инцидент.
«Я категорически отрицаю, что просил Месси извиниться. Это было бы неуважительно по отношению к человеку, который постоянно оказывает нам честь своими человеческими и спортивными качествами», – написал Гарро в своих социальных сетях.
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ИзвинитЬся
https://youtu.be/BnesOQTbWeQ
Извинений не жди
Не то что сборная французских колоний
Но отношение прессы - это за гранью.
Я просто представляю, что сделали бы с Роналду в прессе, если бы автобус был португальский, вне зависимости был он там или не был. Британские СМИ вылили бы весь чан своего мнения и аналитики (дерьма, то есть).
Тут, просим прощения, слишком великий человек.
Лёля- квинтесенция двуличности и подлости этой сбродной