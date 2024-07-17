Замминистра спорта Аргентины не просил Месси извиниться за кричалку игроков сборной: «Это было бы неуважительно по отношению к тому, кто оказывает нам честь человеческими и спортивными качествами»

Замминистра спорта Аргентины заявил, что не просил Лионеля Месси извиниться.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной : «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

После этого замминистра спорта Аргентины Хулио Гарро в эфире Urbana Play призвал капитана национальной команды извиниться за этот инцидент.

«Я категорически отрицаю, что просил Месси извиниться. Это было бы неуважительно по отношению к человеку, который постоянно оказывает нам честь своими человеческими и спортивными качествами», – написал Гарро в своих социальных сетях.