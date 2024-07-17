Замминистра спорта Аргентины не просил Месси извиниться за кричалку игроков сборной: «Это было бы неуважительно по отношению к тому, кто оказывает нам честь человеческими и спортивными качествами»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Политика Интер Майами дискриминация Футбол

Замминистра спорта Аргентины заявил, что не просил Лионеля Месси извиниться.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

После этого замминистра спорта Аргентины Хулио Гарро в эфире Urbana Play призвал капитана национальной команды Лионеля Месси извиниться за этот инцидент.

«Я категорически отрицаю, что просил Месси извиниться. Это было бы неуважительно по отношению к человеку, который постоянно оказывает нам честь своими человеческими и спортивными качествами», – написал Гарро в своих социальных сетях.

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
🤡🤡🤡
+36
-3
+33
Какая жесть)) Это ж надо такое сказать, особенно про человеческие качества))
+34
-13
+21
Ответ Гномович!
Комментарий удален модератором
Ого гномович ещё живой после последних лет страданий
+21
-7
+14
Замминистра спорта Аргентины заявил, что не просил Лионеля Месси извинится
---------
ИзвинитЬся
+12
-1
+11
Ответ Эльвин Гульмалиев
Комментарий скрыт
Вот поэтому и не любят твоих земляков в России.
+12
-3
+9
Месси вообще остался в Майами и не поехал на этом автобусе, с чего он должен за него извиняться, Энзо должен сам выходить и извиняться
+11
-4
+7
Ответ Гномович!
Комментарий удален модератором
За тебя все работники детдома, ну и?
+20
-15
+5
А Месси участвовал в песнопениях?
+6
-1
+5
Это у Месси высокие человеческие качества??? Я чуть со стула не упал, когда прочитал)
+11
-8
+3
Все поют всякую чушь, кто то про трансов кто то про питбулей просто не надо выносить мусор из дома в эфир
+4
-2
+2
Ответ Птюч
Какая жесть)) Это ж надо такое сказать, особенно про человеческие качества))
Человеческие качества:

https://youtu.be/BnesOQTbWeQ
+14
-12
+2
Девятый зм надо за то что не извинился
+3
-1
+2
По факту правильно, по форме нет.
+1
0
+1
За последние пару дней я прочитал эту кричалку раз 10, а может и больше, в каждой новости её повторяют практически полностью. Я начинаю подозревать, что кому-то она просто понравилась, вот и делают 100500 повторений!
+1
0
+1
Ответ Asmodeusav@yandex.ru
Да вообще не надо не перед кем извиняться за правду, особенно перед талерастами.
Оскорбления по этносу, национальности или религии (как вариант) это правда?!?, ну тогда ты тот перед кем ты призываешь особенно не извинятся, только по жизни, а не по ориентации, что хуже.
Извинений не жди
0
0
0
Ответ Верховный Лорд
А Месси участвовал в песнопениях?
а он как всегда ни при чём))
0
0
0
Ответ Ale88io
а он как всегда ни при чём))
Так он и так не причем.
0
0
0
Ответ Омичёв
Месси неприкасаемый. Какой капитан, такая и сборная
Лучшая в мире,заметь!
Не то что сборная французских колоний
0
0
0
Ответ Полный адекват
Человеческие качества: https://youtu.be/BnesOQTbWeQ
болельщики Месси всегда игнорирует данный поступок и видео и считают что это "шиномонтаж"
0
0
0
Ответ Птюч
Какая жесть)) Это ж надо такое сказать, особенно про человеческие качества))
Да, много раз Месси проявлял свои "человеческие качества" - можно из видео подборок и воспоминаний тех, кому он эти "качества" демонстрировал, снять сериал на 2-3 сезона🤣🤣🤣
+1
-1
0
Ответ CopaAmerica
Все поют всякую чушь, кто то про трансов кто то про питбулей просто не надо выносить мусор из дома в эфир
Вот в этом и дело, почему нельзя было петь без прямых эфиров, это загадка:)
0
0
0
Выносите ЗМ за это
+7
-7
0
Комментаторы спортса под новостями о сборной Аргентины, вы прекратите вступаться за негров, которые в уй белых давно не ставят?
0
0
0
Мне нет никакого дела до их противостояния с Роналду с точки зрения футбола. Для меня - это два гения, два лучших в истории футболиста и точка. Я никогда не понимал, по какой причине у каждого из них персональные болельщики, которые ненавидят второго.

Но отношение прессы - это за гранью.
Я просто представляю, что сделали бы с Роналду в прессе, если бы автобус был португальский, вне зависимости был он там или не был. Британские СМИ вылили бы весь чан своего мнения и аналитики (дерьма, то есть).

Тут, просим прощения, слишком великий человек.
0
0
0
Мягкий знак поставьте. Ничего личного, просто глаз "режет")
0
0
0
Это какие там человеческие качества Лели? Когда он с батей основал фонд для отмыва денег? Когда шепотом оскорбляет родственников игроков? Когда втихаря бьёт соперников? Когда ни разу не осудил своих гоп-партнеров?
Лёля- квинтесенция двуличности и подлости этой сбродной
+11
-11
0
Так противно
+3
-3
0
Комментарий удален модератором
да, в Катаре и после мы могли не раз убедиться в этих самых "человеческих качествах"
+14
-14
0
Раз капитан - должен извиниться.
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий