Испания – чемпион Европы, Аргентина выиграла Копу, Алькарас снова взял «Уимблдон», Трусова может вернуться в фигурное катание, реакции спортсменов на покушение на Трампа и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. Испания – чемпион Европы! В финале Евро-2024 испанцы обыграли Англию – 2:1. Нико Уильямс открыл счет с очередного паса Ямаля (конечно, Ламин – самый молодой игрок с ассистом в финале). Коул Палмер сравнял счет через 3 минуты после выхода на замену, но на 86-й Ойарсабаль забил победный, а на 90-й вынес мяч головой с линии ворот.

Испания выиграла Евро в рекордный 4-й раз, а Англия не берет трофеи 58 лет. Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала Евро. А у Кейна по-прежнему нет трофеев (6 поражений в 6 финалах за карьеру, 0 голов).

Родри признан лучшим игроком Евро-2024, Ямаль – лучшим молодым футболистом. Кейн, Гакпо, Мусиала, Ольмо, Шранц и Микаутадзе с 3 голами стали лучшими бомбардирами, Ямаль – лучшим ассистентом с 4 пасами.

2. Аргентина выиграла Кубок Америки, одолев Колумбию (1:0) в финале за счет гола Лаутаро на 112-й минуте. Месси был заменен во втором тайме из-за травмы, он плакал на скамейке.

Аргентинцы выиграли третий крупный турнир подряд (2 Копы и ЧМ) и обогнали Уругвай по числу континентальных титулов (16 против 15). 

3. Карлос Алькарас в трех сетах обыграл Новака Джоковича в финале «Уимблдона» (6:2, 6:2, 7:6) и защитил титул. 21-летний испанец выиграл четвертый «Большой шлем» и повторил рекорд по количеству титулов ТБШ до 22 лет.

4. Спортсмены массово отреагировали на покушение на Дональда Трампа. Конор заявил, что экс-президент «уворачивается от пуль из-за любви к своей стране», Дана Уайт назвал кандидата в президенты «самым жестким и стойким американским засранцем на планете»,  Стив Керр назвал это «ужасным днем для США», Линекер шокирован. Отреагировала даже Вероника Степанова. В покушении ложно обвинили итальянского спортивного журналиста, он подаст жалобу на фэйки в соцсетях.

5. Евгений Плющенко объявил о возвращении Александры Трусовой в спорт: «Мы каждый день работаем». Фигуристка сказала: «Хочу попробовать выступить на контрольных прокатах. По поводу сезона пока не знаю, жизнь покажет».

6. «Манчестер Юнайтед» купил Джошуа Зиркзе у «Болоньи» за 42,5 млн евро. Контракт форварда – до 2029-го с опцией продления.

7. Конор Макгрегор заявил, что вернется в октагон в 2024 году: «Говорил об этом с Уайтом».

8. Олимпийский факел пронесли в ходе военного парада в Париже.

9. ЦСКА представил три комплекта формы на сезон РПЛ: с футболками красного, черного и песчаного оттенков.

10. Украинская биатлонистка Вита Семеренко отстранена за возможное допинг-нарушение.

11. 58-летняя Чжиин Цзэн выступит на олимпийском турнире по настольному теннису.

Цитаты дня.

Каррагер о сборной Англии: «Забавно, что всегда виноват тренер, да? Футбол сборных – это про игроков. Наши топы не проявили себя!»

Фетисов о бане России: «Дебилы отняли мечту у детей, тренирующихся по 8 часов в день. В холодную войну нас ненавидели, но вставали под гимн»

Черчесов о Казахстане: «Крепостное право в России отменили в 1861-м, так? В РПЛ все клубы укомплектованы, тренеры на своих местах»

Медведев об интересе «Зенита» к Соболеву: «Еще спросите, интересуюсь ли я девушками, я отвечу: «Конечно, да!»

Глушенков о награде лучшему игроку Суперкубка: «Проснулся, покушал, почитал комменты за чашечкой кофе, а дальше сами знаете😜»

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

17 комментариев
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Прекрасный вечер, ночь и утро, настроение огонь, Испания 🇪🇸 и Аргентина 🇦🇷 ЧЕМПИОНЫ!!!
+16
-3
+13
Понедельник день тяжёлый... Особенно тем людям, которые с детства болели за Колумбию:)
+13
-5
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У кришнаитов очередной траур
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+4
Ответ Отец Абду
Понедельник день тяжёлый... Особенно тем людям, которые с детства болели за Колумбию:)
И за Португалию)
+4
-1
+3
Наконец то закончился евро,это была сплошная скука.Ну хоть победитель заслуженный,а то совсем было бы плохо
+3
-1
+2
ВАУ
Вот это ночь
Сразу две любимые сборные выиграли по титулу
Нереально крутые эмоции
Теперь с хорошим настроением можно идти на работу
+4
-2
+2
Вынес мяч с ленточки Ольмо, а не Ойарсабаль, как преподносится в дайджесте..
Испанию с чемпионством!
+2
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+1
Месси, Ольмо, Ямаль, Кукурелья - все стали чемпионами. А что у них общего? Все воспитанники Барселоны)
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Справедливости ради мяч из пустых ворот вынес Ольмо, а не автор гола
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0
Голливудские сценаристы совсем обленились: вместо того, чтобы для финала Копы придумать что-то новое и интересное, просто скопировали сценарий финала Евро-2016. 0:0, травма, слёзы, овертайм, Эдер (зачеркнуто, Лаутаро). Никакой фантазии! 😁
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🇪🇸👌👍Футбол жив. Футбол победил! Да здравствует футбол !
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Ответ Отец Абду
Понедельник день тяжёлый... Особенно тем людям, которые с детства болели за Колумбию:)
Истинных фанатов жаль, хейтеров нет
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Ответ Отец Абду
Понедельник день тяжёлый... Особенно тем людям, которые с детства болели за Колумбию:)
У тебя есть такие знакомые?😁
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