Кудашов о 3:2 с ЦСКА: «Равная, качественная игра. «Динамо» повезло с голом в концовке. Был план на 13 форвардов, но Мамин заявил, что готов на 100%»

Алексей Кудашов: «Динамо» и ЦСКА сыграли организованно и качественно».

Главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов подвел итоги дерби против ЦСКА (3:2) в FONBET Чемпионате КХЛ. Победную шайбу на 60-й минуте забросил нападающий Максим Мамин , в прошлом сезоне выступавший за армейский клуб.

– Очень равная и очень качественная игра с обеих сторон. Повезло, что такой гол забили в конце. А вообще мне показалось, что и мы, и ЦСКА сыграли очень организованно. Не знаю, как зрителям, а нам содержание понравилось.

– Понятно, что вы вряд ли так подгадывали, чтобы вернуть Максима Мамина на лед именно в матче с его родным клубом. Но расскажите, как вы его специально готовили, ведь даже брали на последний выезд, где он так и не сыграл.

– Решили вернуть, потому что время пришло. У него рука зажила. Если говорить сухо. Что касается того, как мы его готовили, – мы его гоняли. Мы брали его в поездку, потому что уже мог делать какие-то командные действия, поэтому и поехал на выезд, чтобы быть с нами. К тому же все тренеры ехали на выезд.

Конечно, мы не подгадывали [его возвращение именно в матче с ЦСКА]. Сегодня с утра вообще был план на 13 нападающих, чтобы потихоньку его запустить и дать сыграть несколько смен. А он изъявил желание, что готов на все 100%, – сказал Алексей Кудашов .