  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кудашов о 3:2 с ЦСКА: «Равная, качественная игра. «Динамо» повезло с голом в концовке. Был план на 13 форвардов, но Мамин заявил, что готов на 100%»
1

Кудашов о 3:2 с ЦСКА: «Равная, качественная игра. «Динамо» повезло с голом в концовке. Был план на 13 форвардов, но Мамин заявил, что готов на 100%»

Алексей Кудашов: «Динамо» и ЦСКА сыграли организованно и качественно».

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги дерби против ЦСКА (3:2) в FONBET Чемпионате КХЛ. Победную шайбу на 60-й минуте забросил нападающий Максим Мамин, в прошлом сезоне выступавший за армейский клуб. 

– Очень равная и очень качественная игра с обеих сторон. Повезло, что такой гол забили в конце. А вообще мне показалось, что и мы, и ЦСКА сыграли очень организованно. Не знаю, как зрителям, а нам содержание понравилось.

– Понятно, что вы вряд ли так подгадывали, чтобы вернуть Максима Мамина на лед именно в матче с его родным клубом. Но расскажите, как вы его специально готовили, ведь даже брали на последний выезд, где он так и не сыграл.

– Решили вернуть, потому что время пришло. У него рука зажила. Если говорить сухо. Что касается того, как мы его готовили, – мы его гоняли. Мы брали его в поездку, потому что уже мог делать какие-то командные действия, поэтому и поехал на выезд, чтобы быть с нами. К тому же все тренеры ехали на выезд.

Конечно, мы не подгадывали [его возвращение именно в матче с ЦСКА]. Сегодня с утра вообще был план на 13 нападающих, чтобы потихоньку его запустить и дать сыграть несколько смен. А он изъявил желание, что готов на все 100%, – сказал Алексей Кудашов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoАлексей Кудашов
logoЧемпионат.com
logoЦСКА
logoМаксим Мамин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» выиграло 4 матча подряд с общим счетом 16:3, сегодня – 3:2 с ЦСКА. Команда Кудашова дважды встретится со СКА на следующей неделе
сегодня, 19:00
Кудашов проводит 315-й матч во главе «Динамо», он обошел Юрзинова и Билялетдинова. У Крикунова – 413, рекорд у Чернышева – 838
сегодня, 17:49
Кудашов о победе «Динамо»: «Отыграться с 0:3 против ЦСКА – дорогого стоит. Интрига, камбэк – все, что должно быть в столичном дерби. Знали, что завтра выходной, поэтому силы не экономили»
10 октября, 19:54
Главные новости
Никитин о 2:3 от «Динамо»: «ЦСКА надо быть сильнее. Создаем коллектив, не все это могут пройти, поэтому такие мучения. Основная масса ребят сражается»
4 минуты назад
НХЛ. «Бостон» одолел «Каролину», «Питтсбург» в гостях у «Виннипега», «Флорида» против «Далласа», «Вашингтон» сыграет с «Баффало»
8 минут назадLive
Никишин забил 2-й гол в сезоне – в ворота «Бостона». У защитника «Каролины» 6 очков и «плюс 10» в 11 матчах сезона
49 минут назад
Овечкин сыграл против 32% всех игроков в истории НХЛ – 2 736 из 8 687. У Леброна – 35% за 22 сезона в НБА, у Тома Брэди в НФЛ – 21% в 23
59 минут назад
Галлан о 6:3 с «Северсталью»: «Шанхай» победил сильного соперника, сегодня наш вечер. Мы стали играть в хороший хоккей после серии неудач»
сегодня, 19:12
«Динамо» выиграло 4 матча подряд с общим счетом 16:3, сегодня – 3:2 с ЦСКА. Команда Кудашова дважды встретится со СКА на следующей неделе
сегодня, 19:00
КХЛ. «Динамо» Москва обыграло ЦСКА, «Авангард» одолел «Нефтехимик», «Ак Барс» уступил «Ладе», «Шанхай» победил «Северсталь»
сегодня, 18:44
«Лада» прервала рекордную серию «Ак Барса» из 11 побед подряд, выиграв в овертайме – 4:3. Команда Гатиятулина поднялась на 1-е место на Востоке
сегодня, 18:43
«Шанхай» прервал серию из 5 поражений, победив «Северсталь» – 6:3. Команда Козырева проиграла дважды после 8 побед подряд и идет 2-й на Западе
сегодня, 18:23
Кудашов проводит 315-й матч во главе «Динамо», он обошел Юрзинова и Билялетдинова. У Крикунова – 413, рекорд у Чернышева – 838
сегодня, 17:49
Ко всем новостям
Последние новости
Свечников остался без очков в матче с «Бостоном». Ранее форвард «Каролины» забил «Вегасу» и «Айлендерс», у него 2+1 в 11 играх
17 минут назад
«Салават» заплатит 10 млн рублей Коновалову до конца сезона и 6 млн, если вратаря отправят в ВХЛ («Матч ТВ»)
сегодня, 18:09
Щитов об отставке Крикунова: «Поможет «Сочи» как консультант. Будет меньше летать, побережет здоровье. Не будем говорить, что сезон уже потерян, но выйти в плей-офф будет тяжело»
сегодня, 18:00
Гомоляко о Самсонове в «Сочи»: «Вратарь уровня НХЛ. Илья может вернуться туда или в «Металлург», ведь аренда Набокова из «Колорадо» истечет и он уедет»
сегодня, 17:29
Вайсфельд о победах «Ак Барса»: «Команда сильная, вышла на свой уровень. Странно, что раньше проигрывали. Хмелевски много очков приносит»
сегодня, 16:50
Гришин про 10 удалений у «Авангарда»: «Нефтехимик» реализовал только одно большинство – большой минус. Игра из-за этого ломается, хоккеисты переигрывают»
сегодня, 16:39
ФХР и «Росгосстрах Жизнь» стали партнерами, Третьяк прокомментировал: «Компания – чемпион своей отрасли. Забота о подрастающем поколении – благородное дело»
сегодня, 16:13
«Лада» подписала контракт с Грэйоваком. У форварда 36 очков в 67 матчах за «Куньлунь» в прошлом сезоне
сегодня, 15:58
Форвард «Салавата» Броссо не сыграет с «Локомотивом». Он дисквалифицирован за драку с Дарьиным в матче с «Адмиралом»
сегодня, 13:41Видео
Тренер вратарей «Айлендерс» Наумов: «Цифры Сорокина немного не отражают качество игры – рисунок зрелый, показывает хороший хоккей. Есть шероховатости, над ними работаем»
сегодня, 13:10