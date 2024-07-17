«Локомотив» представил 2-й комплект формы: белые футболки с вертикальными красно-зелеными линиями
«Локомотив» представил второй комплект формы на сезон-2024/25.
Ранее клуб показал домашнюю форму на новый сезон.
«Дизайн вдохновлен традиционной белой формой железнодорожников, которая неоднократно использовалась командой с 1950-х годов и актуальна в наши дни.
Белый цвет символизирует чистоту и совершенство, ассоциируясь с большими достижениями и победами клуба. В такой форме «Локомотив» завоевал множество трофеев уже в российский период – так, путь к чемпионству-2002 был пройден в белом.
Новый комплект формы сохраняет связь с историей: дизайн вдохновлен несколькими белыми комплектами из прошлого.
Белая майка украшена тонкими вертикальными красно-зелеными линиями и монохромной эмблемой клуба, подчеркивая ее историческую и современную значимость», – говорится в сообщении клуба.
Фото: fclm.ru
Весь бюджет в этом году на норм дизайнеров ушел, новых игроков можно не ждать?)
-Денег нет , но вы держитесь ?