«Локомотив» представил 2-й комплект формы: белые футболки с вертикальными красно-зелеными линиями

«Локомотив» представил второй комплект формы на сезон-2024/25.

Ранее клуб показал домашнюю форму на новый сезон.

«Дизайн вдохновлен традиционной белой формой железнодорожников, которая неоднократно использовалась командой с 1950-х годов и актуальна в наши дни.

Белый цвет символизирует чистоту и совершенство, ассоциируясь с большими достижениями и победами клуба. В такой форме « » завоевал множество трофеев уже в российский период – так, путь к чемпионству-2002 был пройден в белом.

Новый комплект формы сохраняет связь с историей: дизайн вдохновлен несколькими белыми комплектами из прошлого.

Белая майка украшена тонкими вертикальными красно-зелеными линиями и монохромной эмблемой клуба, подчеркивая ее историческую и современную значимость», – говорится в сообщении клуба.

Фото: fclm.ru