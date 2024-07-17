«Локомотив» представил 2-й комплект формы: белые футболки с вертикальными красно-зелеными линиями

Теги Локомотив премьер-лига Россия фото игровая форма стиль Футбол

«Локомотив» представил второй комплект формы на сезон-2024/25.

Ранее клуб показал домашнюю форму на новый сезон. 

«Дизайн вдохновлен традиционной белой формой железнодорожников, которая неоднократно использовалась командой с 1950-х годов и актуальна в наши дни.

Белый цвет символизирует чистоту и совершенство, ассоциируясь с большими достижениями и победами клуба. В такой форме «Локомотив» завоевал множество трофеев уже в российский период – так, путь к чемпионству-2002 был пройден в белом.

Новый комплект формы сохраняет связь с историей: дизайн вдохновлен несколькими белыми комплектами из прошлого.

Белая майка украшена тонкими вертикальными красно-зелеными линиями и монохромной эмблемой клуба, подчеркивая ее историческую и современную значимость», – говорится в сообщении клуба.

Фото: fclm.ru

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38 комментариев
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Радует локомотив комплектами форм в этом году
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-2
+87
Форма лучшая в этом году, осталось игру найти
+41
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+38
Второй комплект тоже получился хорошим. С формой и вправду постарались в этом году. Хочется, чтобы и игра команды была хорошей как и форма
+30
-2
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Ответ Alex Shof
Чей бренд?
Черкизон шьёт))
+12
-2
+10
Ответ error505
Радует локомотив комплектами форм в этом году
осталось , чтоб радовали игровой формой )
+8
0
+8
Хорошая. Куплю себе.
+7
0
+7
Тоже хороша, приятная на вид
+7
0
+7
воу-воу, что вы делаете с нами в этом году) Еще один комплект не успели купить, а уже второй хочется!
Весь бюджет в этом году на норм дизайнеров ушел, новых игроков можно не ждать?)
+6
-1
+5
Форма - это хорошо, но первый матч уже через три дня, а ни одного усиления нет. Кем атаковать будем?
+5
0
+5
Обе формы - топ! Ждём остальные комплекты, кажется, что еще точно будут
+5
0
+5
Ответ Roman
Форма - это хорошо, но первый матч уже через три дня, а ни одного усиления нет. Кем атаковать будем?
Воробьевым. Зато в красивой форме
+4
0
+4
Локомотив лучший по дизайну игровой формы.
+3
0
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Шикарная❤
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Похоже на пакет кефира от Пискарёвского молокозавода 👍
+5
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Обе формы хороши, просто топ. Если бы болел за них, купил бы себе обязательно
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в этом сезоне Локо, значит, чемпионом будет, раз такие формы шьют
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Не понял... Килты почему не показали???
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Удачи вам Локо в новом сезоне.
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Учитывая как пачками из локо уходят футболисты, то странно что она была представлена не на манекенах 😀
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0
+1
в этой форме в следующем сезоне в фнл будут выступать. артисты не одного игрока нормального не подписали
+3
-2
+1
Ну это ещё рекламу не налепили
+1
0
+1
А как на счет новых игроков ? Или сюда подходит фраза
-Денег нет , но вы держитесь ?
+4
-3
+1
Плагиат на Венецию, не?
0
0
0
Ответ maksim.panchenko2802@gmail.com
в этой форме в следующем сезоне в фнл будут выступать. артисты не одного игрока нормального не подписали
А минусы будут? В ФНЛ загляните, там нынче география в плане выездов шикарнейшая и ФанИД нет.
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Один вопрос: а но ведь у первой формы белого цвета тоже прилично много, как-то уж не прям сильно контрастно получается со второй
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Чей бренд?
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Футболист нет, одели футболки на кого смогли? 🤣 Играть они тоже будут?
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Хороший фотограф на вес золота, да?
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А кто шьет?
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И на исходе девяностых если память не изменяет) Тоже класс.
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