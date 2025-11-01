Галлан о 6:3 с «Северсталью»: «Шанхай» победил сильного соперника, сегодня наш вечер. Мы стали играть в хороший хоккей после серии неудач»

Жерар Галлан: «Северсталь» серьезный противник, сегодня вечер «Шанхая».

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс » Жерар Галлан подвел итоги игры с «Северсталью » (6:3) в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ. Благодаря этой победе у китайского клуба прервалась серия из 4 поражений подряд.

«Мы, наконец, выиграли. Тем более у такого сильного соперника. Для нас основное отличие от остальных игр в том, что мы стали играть в хороший хоккей, изменили свою предыдущую игру от серий неудач.

Мы наконец-то боролись, добавили в недостающих компонентах матча, хотя «Северсталь» конечно очень серьезный противник. Сегодня наш вечер», – сказал Жерар Галлан .