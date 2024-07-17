38-летний Модрич продлил контракт с «Реалом» на год

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Футбол

Лука Модрич продлил контракт с «Реалом».

Мадридский клуб объявил о подписании нового соглашения с 38-летним полузащитником. Оно будет действовать до 2025 года. 

Хорват выступает за «Реал» с 2012 года. В составе «сливочных» он выиграл 26 трофеев, в том числе 6 титулов Лиги чемпионов. 

Статистику игрока можно найти здесь

Фото: https://www.realmadrid.com/

57 комментариев
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Ответ VuNePonimaete
Главный мадридист клуба последних 10 лет😍
После ригоберки. Тот, как настоящий фанат, ни одной новости о Реале не пропускает вот уже 10 лет как.
+103
-4
+99
Главный мадридист клуба последних 10 лет😍
+84
-5
+79
Боже мой, чел еще с СуперПавом в Шпорах играл, и все еще на высшем из возможных уровней выступает. Кажется, он один такой остался. Круче только Низамутдинов. Но он в Лучшей Лиге Мира пашет, тут сложно Луке состязаться.
+52
-1
+51
Заслужил Лука, точно нужный дядька в команде с учетом прибытия Мбаппе, так особенно!
+34
-2
+32
Ответ Анвар Масимов
Комментарий удален модератором
Откуда такая ненависть к Левандовскому?
+13
0
+13
Ответ ОттоДракула
После ригоберки. Тот, как настоящий фанат, ни одной новости о Реале не пропускает вот уже 10 лет как.
Не стоит упоминать всякий шлак рядом с легендарными футболистами
+15
-2
+13
Отличная новость!!! Легенда в действии!!!
+9
-2
+7
Ответ иц а мен
Комментарий удален модератором
Вот же негодяй, наемник Модрич снизил зарплату, чтобы остаться в клубе. Не то что наш любимый, родной Месси ушел как лет 5 назад, но все ещё получает зарплату;))
+12
-6
+6
Легендарный атлет и мастер мирового футбола. Лука Модрич. Сборная Хорватии и Мадридский Реал. Браво!
+6
0
+6
Ответ Александр Кофанов
Ну и для чего? В раздевалке заправлять? Ты уже не тот Лука, дай дорогу молодым.
Так он и так уже не основной обойме. Чисто для ротации. А отыграть 15-25 минут на высоком уровне, который далеко не каждый молодой покажет, для него пока не проблема. И будет на много лучше молодых, у которых ноги трясутся от волнения в важных матчах. Плюс ментально эти игроки у него многому научаться. Не факт, что до этого он с ними общался и передавал свой опыт так как была более жёсткая конкуренция. А сейчас другие задачи и я уверен, что в клубе с ним это обсудили. Хорошо, что клубом управляет адекват, а не такие как ты, которые старых готовы выбрасывать, не понимая какую пользу он ещё может принести.
+3
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+3
Ответ Александр Кофанов
Ну и для чего? В раздевалке заправлять? Ты уже не тот Лука, дай дорогу молодым.
Чтоб в нужный момент выйти со скамейки и помочь молодым.
+3
0
+3
Хороший игрок, ещё принесёт немало пользы Реалу!👏
+3
0
+3
Ответ evgeny.pavlyu4encko
Будет выходить на пять минут,по евро видно,что он не тянет,хотя старается.
Он устал , сезон длинный
Другие молодые жаловались , не то что он
К след году опять будет в форме , и тогда ему нет равных
+2
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+2
Мне кажется было бы справедливо если бы на это событие собирали полный стадион, а не на подписание Мбаппе
+2
0
+2
Будет выходить на пять минут,по евро видно,что он не тянет,хотя старается.
+4
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+2
Лютый Лука
+2
0
+2
Еще один год волшебства
+4
-2
+2
Павлюченко повезло играть с Модричем в Тотенхэме
+3
-1
+2
Лука легендарный ветеран
+1
0
+1
Ответ Александр Кофанов
Ну и для чего? В раздевалке заправлять? Ты уже не тот Лука, дай дорогу молодым.
А молодежь с кого пример брать будет ????
как раз годик и молодежь подтянется на уровень !!!!
+1
0
+1
Респект👍
+2
-1
+1
Ответ ОттоДракула
После ригоберки. Тот, как настоящий фанат, ни одной новости о Реале не пропускает вот уже 10 лет как.
Т.е. получается, он уже взрослый?!
Ну , лет 25 минимум. Тогда беда печаль. Ладно бы лет 14 ...
+1
0
+1
Вперед за 7 кубком! 👍
+1
0
+1
Ответ Alex.K71
Заслужил Лука, точно нужный дядька в команде с учетом прибытия Мбаппе, так особенно!
Комментарий удален модератором
Огонь 🔥
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Ответ Артем Дэлькин
Боже мой, чел еще с СуперПавом в Шпорах играл, и все еще на высшем из возможных уровней выступает. Кажется, он один такой остался. Круче только Низамутдинов. Но он в Лучшей Лиге Мира пашет, тут сложно Луке состязаться.
Низамутдинов завершил карьеру этим летом.
0
0
0
Ответ Артем Дэлькин
Боже мой, чел еще с СуперПавом в Шпорах играл, и все еще на высшем из возможных уровней выступает. Кажется, он один такой остался. Круче только Низамутдинов. Но он в Лучшей Лиге Мира пашет, тут сложно Луке состязаться.
Пепе ещё попылит сезон в Порту
+1
-1
0
Ответ Артем Дэлькин
Боже мой, чел еще с СуперПавом в Шпорах играл, и все еще на высшем из возможных уровней выступает. Кажется, он один такой остался. Круче только Низамутдинов. Но он в Лучшей Лиге Мира пашет, тут сложно Луке состязаться.
До 27 лет был любителем, сейчас отыгрывается
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Еще один год волшебства
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Между ними разница все менее заметна.
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