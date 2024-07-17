38-летний Модрич продлил контракт с «Реалом» на год

Лука Модрич продлил контракт с «Реалом».

Мадридский клуб объявил о подписании нового соглашения с 38-летним полузащитником. Оно будет действовать до 2025 года.

Хорват выступает за « » с 2012 года. В составе «сливочных» он выиграл 26 трофеев, в том числе 6 титулов чемпионов.

Статистику игрока можно найти здесь.

Фото: https://www.realmadrid.com/