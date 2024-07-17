38-летний Модрич продлил контракт с «Реалом» на год
Лука Модрич продлил контракт с «Реалом».
Мадридский клуб объявил о подписании нового соглашения с 38-летним полузащитником. Оно будет действовать до 2025 года.
Хорват выступает за «Реал» с 2012 года. В составе «сливочных» он выиграл 26 трофеев, в том числе 6 титулов Лиги чемпионов.
Статистику игрока можно найти здесь.
Другие молодые жаловались , не то что он
К след году опять будет в форме , и тогда ему нет равных
как раз годик и молодежь подтянется на уровень !!!!
Ну , лет 25 минимум. Тогда беда печаль. Ладно бы лет 14 ...