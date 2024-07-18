Президент Аргентины уволил замминистра спорта, призывавшего Месси извиниться за расистскую кричалку игроков сборной

Теги Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу отставки Политика дискриминация Хавьер Милей Футбол

Президент Аргентины Хавьер Милей уволил замминистра спорта страны Хулио Гарро.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

После этого Хулио Гарро призвал капитана национальной команды Лионеля Месси извиниться за этот инцидент.

«Ни одно правительство не может указывать сборной Аргентины, чемпиону мира и двукратному обладателю Кубка Америки или любому другому гражданину что говорить, что думать и что делать.

По этой причине Хулио Гарро больше не является заместителем министра спорта Аргентины», — говорится в заявлении офиса президента Аргентины.

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69 комментариев
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От этого дурика чего еще ждать
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Пацаны не извиняются
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Лол. Я уверен, если покопать высказывания Милея, то его можно будет тысячу раз уволить с формулировкой : «Ни одно правительство не может указывать гражданину что говорить, что думать и что делать.»

Такая популистская хрень, конечно....
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Ответ Капибарбер
Португальцы разъезд
А французы чушпаны?
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Ответ ILYA_FCB
Пацаны не извиняются
Месси :» Я за эту сборную стою , пацаны мне ВСЕ, я пацанам матэ «
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Ответ Наталья Кузнецова
Чтоб усы сбрил.
Я же не про Газзаева писал)
+19
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Соревнование по популизму выходит на новый уровень. Но подождите, получается свобода слова только для избранных? Чиновнику нельзя сказать о том, что поведение участников сборной неподобающее, и имеет смысл извинится. Ну а футболистам аргентинцам похабщину кричать можно. Хотя чего еще можно было ожидать от невежи и провокатора Милея.
+18
-2
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Ответ ILYA_FCB
Пацаны не извиняются
Португальцы разъезд
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+14
Ответ Капибарбер
Комментарий удален пользователем
Видать ты аргентинец,что перед ним преклоняешься или ты просто 🦌?
+16
-2
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Президент Аргентины-клоун,уволил своего работника за мнение,которые как он сам говорит имеет место быть в свободной Аргентине,васалу Америки и Израиле,самый худший президент в истории Аргентины,который поведут страну в бездну нищеты
+24
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Какой то сюр
+18
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Ответ Капибарбер
Если выбирать между Месси и каким то министром, то выберут Месси - отца нации
Ну ты то наверное хотел бы чтобы Месси был твоим отцом?или ты предпочел,чтобы он был твоим мужем?)
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Ответ Опа, Митяй
От этого дурика чего еще ждать
Чтоб усы сбрил.
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Про ребёнка из пробирки иронично с учётом того, что Месси до 20 лет кололи гормон роста и другие стероиды
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Причина увольнения конечно топ😂
Леонид вышел на новый уровень, сначала из-за него уборщицу уволили, теперь замминистра
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Ответ Капибарбер
Если выбирать между Месси и каким то министром, то выберут Месси - отца нации
Риго палишься
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Ответ ILYA_FCB
А французы чушпаны?
Лэ чушпэн
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Ну ты то за Месси выставил бы свое 🍑!😂😂
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Милей - президент с базукой, который расплакался от вида своего портрета))) такое ощущение, что США сказали: хотим собрать клоунскую труппу, для претендентов обязательна президентская должность.
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Это ж сколько власти у обиженного гнома, раз он может приказать президенту уволить любого члена правительства
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А при чём тут французы и пр. народы, разве Аргентина в финале кубка Америки их обыграла? Или арги до сих пор от чемпионата мира не успокоятся?
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Кстати,если будут Месси заставлять извиняться каким-нибудь неподобающим образом,то в Туркменистане живет одна очень большая фанатка Месси,она всегда готова на все ради своего кумира и может понести за него наказание!😂😂
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Президент Аргентины под стать футболистам, такой же дубиноголовый
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Ответ Александр Александров
Комментарий скрыт
Ты даже не понял, из-за чего весь сыр-бор 😎
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Ответ Капибарбер
Президент показал, что не прогнулся под глобалистскую повестку 💪
Щас на Западе поржут,закроют помощь Аргентине и президенту придется отправить Месси извиняться за всю страну,как думаешь Месси своим 😮 вымолит прощение?😉😉
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Кринжгентина
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Позорники. Гарро сказал совершено правильные слова.
Пусть Лео и не при делах тут совсем.
"Мы в ответе за тех, кого приручили".
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Ответ Капибарбер
опг Мендеша работает
Да,скоро это ОПГ тебя найдет и тогда конец твоему 🍑!😉
+5
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Ну конечно, они же не евреев оскорбляли, а каких то черных
+6
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Прикиньте, сколько у месси бабла и влияния)
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