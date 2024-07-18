Президент Аргентины уволил замминистра спорта, призывавшего Месси извиниться за расистскую кричалку игроков сборной

Президент Аргентины Хавьер Милей уволил замминистра спорта страны Хулио Гарро.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной : «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

После этого Хулио Гарро призвал капитана национальной команды извиниться за этот инцидент.

«Ни одно правительство не может указывать сборной Аргентины, чемпиону мира и двукратному обладателю Кубка Америки или любому другому гражданину что говорить, что думать и что делать.

По этой причине Хулио Гарро больше не является заместителем министра спорта Аргентины», — говорится в заявлении офиса президента .