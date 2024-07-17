«Зенит» и «Торино» закрыли сделку по Иличу за 25 млн евро. Контракт – до 2029-го с зарплатой 5 млн евро в год с учетом бонусов (Николо Скира)

Иван Илич станет игроком «Зенита».

Как сообщает журналист Николо Скира, петербургский клуб закрыл сделку с «Торино» по трансферу футболиста.

Итальянский клуб получит 25 млн евро включая бонусы. Сербский игрок будет зарабатывать в России 5 млн евро в год с учетом бонусов. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2029 года.

В прошлом сезоне Серии А хавбек провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Полная статистика 23-летнего игрока доступна здесь.