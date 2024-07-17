«Зенит» и «Торино» закрыли сделку по Иличу за 25 млн евро. Контракт – до 2029-го с зарплатой 5 млн евро в год с учетом бонусов (Николо Скира)

Теги Зенит Торино премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Иван Илич деньги Футбол

Иван Илич станет игроком «Зенита».

Как сообщает журналист Николо Скира, петербургский клуб закрыл сделку с «Торино» по трансферу футболиста.

Итальянский клуб получит 25 млн евро включая бонусы. Сербский игрок будет зарабатывать в России 5 млн евро в год с учетом бонусов. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2029 года.

В прошлом сезоне Серии А хавбек провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Полная статистика 23-летнего игрока доступна здесь.

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108 комментариев
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Но ведь болельщики Зенита убеждали на основе информации от СЭ, что сумма будет 15 млн и ни евро больше )

А потом рассказывают, что любой клуб РПЛ может покупать как Зенит.
Но правда такова, что на данный момент Зенит купил игроков на сумму более чем в 2 раза большую, чем все остальные клубы РПЛ вместе взятые: 41 млн у Зенита против 19 млн у остальных )
+130
-21
+109
Ответ Кирилл
Но ведь болельщики Зенита убеждали на основе информации от СЭ, что сумма будет 15 млн и ни евро больше ) А потом рассказывают, что любой клуб РПЛ может покупать как Зенит. Но правда такова, что на данный момент Зенит купил игроков на сумму более чем в 2 раза большую, чем все остальные клубы РПЛ вместе взятые: 41 млн у Зенита против 19 млн у остальных )
а как иначе? в том сезоне чуть было не оказались без возможности и дальше говорить, как они хороши и непобедимы клубами нефутбольной страны
+53
-5
+48
По традиции ждём когда Спорт-Экспресс и тд обьявят, что покупка за 15 млн и зп у Илича не более 2,5 млн

При том, что год назад его Торино купил за 16+ и дал длинный контракт.
+46
-6
+40
Ответ Кирилл
Но ведь болельщики Зенита убеждали на основе информации от СЭ, что сумма будет 15 млн и ни евро больше ) А потом рассказывают, что любой клуб РПЛ может покупать как Зенит. Но правда такова, что на данный момент Зенит купил игроков на сумму более чем в 2 раза большую, чем все остальные клубы РПЛ вместе взятые: 41 млн у Зенита против 19 млн у остальных )
Ты не понимаешь, мы Малкома в прошлом сезоне продали за 60, поэтому можем накупить на сумму в 2 раза больше, обычно так отвечают.
+26
-3
+23
Как человек, следящей за Сериалом, скажу однозначно — в Питер едет очень добротный футболист, который скорее всего будет исполнять функции Кузяева, играя бокс-ту-бокс. Тройка Илич - Барриос - Вендел смотрится суперперспективно.

Но 25 миллионов за переход и 5 зарплаты... Это жесть. Однозначно сильная переплата.
+23
-4
+19
Ответ Кирилл
Но ведь болельщики Зенита убеждали на основе информации от СЭ, что сумма будет 15 млн и ни евро больше ) А потом рассказывают, что любой клуб РПЛ может покупать как Зенит. Но правда такова, что на данный момент Зенит купил игроков на сумму более чем в 2 раза большую, чем все остальные клубы РПЛ вместе взятые: 41 млн у Зенита против 19 млн у остальных )
Сейчас вылезут болельщики Зенита и расскажут, что Газпром частная компания и вообще пусть все завидуют.
+25
-6
+19
Ответ Кирилл
Но ведь болельщики Зенита убеждали на основе информации от СЭ, что сумма будет 15 млн и ни евро больше ) А потом рассказывают, что любой клуб РПЛ может покупать как Зенит. Но правда такова, что на данный момент Зенит купил игроков на сумму более чем в 2 раза большую, чем все остальные клубы РПЛ вместе взятые: 41 млн у Зенита против 19 млн у остальных )
Это другое и вообще зениту все завидуют 👍
+25
-7
+18
норм Зенит развели. абсолютно средний (мягко говоря) игрок
+29
-14
+15
Банка Зенита заняла бы второе место в РПЛ
+17
-6
+11
Ответ Макс Фет
да не может каждый клуб покупать как зенит, что за глупости, зенит покупает вендела, а тем временем спартак за те же деньги крала
А нагло врать это ваша сверхспособность?!
Вендел - 20,3 миллиона
Крал - 12 миллионов (5,2 отбили за год аренды в ВХ). А бесплатно ушел из-за СВО. Так бы точно продали за какие-то деньги.
+10
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+8
Ответ Kubinec_
норм Зенит развели. абсолютно средний (мягко говоря) игрок
Он полузащитник
+11
-5
+6
Ответ Kubinec_
норм Зенит развели. абсолютно средний (мягко говоря) игрок
центральный полузащитник вообще-то, но то что средний, согласен и переплатили знатно, особенно зп
+9
-3
+6
Итого за 5 лет с учётом трансфера в более чем 50млн обойдется. Нормально так. Странно, почему его никто кроме Зенита не смог себе позволить. Даже и не знаю.
+6
-1
+5
Ответ Кирилл
Но ведь болельщики Зенита убеждали на основе информации от СЭ, что сумма будет 15 млн и ни евро больше ) А потом рассказывают, что любой клуб РПЛ может покупать как Зенит. Но правда такова, что на данный момент Зенит купил игроков на сумму более чем в 2 раза большую, чем все остальные клубы РПЛ вместе взятые: 41 млн у Зенита против 19 млн у остальных )
Газпром проставляется на юбилей, всё по плану
+6
-2
+4
Ответ Кирилл
Но ведь болельщики Зенита убеждали на основе информации от СЭ, что сумма будет 15 млн и ни евро больше ) А потом рассказывают, что любой клуб РПЛ может покупать как Зенит. Но правда такова, что на данный момент Зенит купил игроков на сумму более чем в 2 раза большую, чем все остальные клубы РПЛ вместе взятые: 41 млн у Зенита против 19 млн у остальных )
А еще зарплаты, которые никто не может себе позволить..
+3
-1
+2
Ответ Тимур Тимербаев
Сейчас вылезут болельщики Зенита и расскажут, что Газпром частная компания и вообще пусть все завидуют.
Правильно, пусть завидуют, особенно команда ЦК КПСС.
+2
0
+2
Ответ Ветер
сейчас прилетят утомлéнные солнцем с баклан - арены, и будут всех уверять, что николо скира, это родственник пьяного карпова.
Так и есть, пьяный Карп даже понадёжней будет
+3
-1
+2
Значит Вендел и Клаудиньо в новые клубы уходят
+4
-2
+2
А выплаты отменили акционерам... Но на игрушки деньги есть..
+3
-1
+2
Ответ Кирилл
Но ведь болельщики Зенита убеждали на основе информации от СЭ, что сумма будет 15 млн и ни евро больше ) А потом рассказывают, что любой клуб РПЛ может покупать как Зенит. Но правда такова, что на данный момент Зенит купил игроков на сумму более чем в 2 раза большую, чем все остальные клубы РПЛ вместе взятые: 41 млн у Зенита против 19 млн у остальных )
дура какая-то написала, а вы ведетесь!
+3
-2
+1
Я так понимаю на доходы от ЛЧ, как обычно, в очередной раз усилились???
+6
-5
+1
Ответ Anthony Wrynn
5 миллионов евро *** Просто нет слов, одни маты
А вы держитесь как-нибудь
+3
-2
+1
В чем смысл существования академии зенита? 🤔
+1
0
+1
Газовое позорище
+1
0
+1
Ответ Kubinec_
норм Зенит развели. абсолютно средний (мягко говоря) игрок
Удивил Зенит, так удивил. Шикарный контракт и по срокам и з.п. Менеджменту Торино респект, сбагрили неликвид.
+2
-1
+1
Ответ Ярослав Гурьев
31 матч 3 гола, топ
А сколько должен забивать центральный полузащитник в Торино?
+4
-3
+1
Серба "по-братски" уважили. Какая ему разница где не играть в Лиге чемпионов, зато денег заработает
+2
-1
+1
неплохо показал себя в little big и проектах "спасибо, ева", но пока сложно сказать как проявит себя в зените, нужно будет глядеть
+1
0
+1
30 июня 2024 г. в 19:48
Илич хочет зарабатывать в
«Зените» 5 млн евро в год.
Ему предлагают 3 млн (Иван
Карпов)

30 июня 2024 г. в 21:54
Медведев об Иличе в
«Зените»: «Ничего, кроме смеха, это не вызывает.
Издания должны хоть иногда задумываться, что публикуют»
+2
-1
+1
Самое прекрасное в этой новости, это московские страдальцы в комментариях😅
+11
-10
+1
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