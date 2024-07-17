«Зенит» и «Торино» закрыли сделку по Иличу за 25 млн евро. Контракт – до 2029-го с зарплатой 5 млн евро в год с учетом бонусов (Николо Скира)
Иван Илич станет игроком «Зенита».
Как сообщает журналист Николо Скира, петербургский клуб закрыл сделку с «Торино» по трансферу футболиста.
Итальянский клуб получит 25 млн евро включая бонусы. Сербский игрок будет зарабатывать в России 5 млн евро в год с учетом бонусов. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2029 года.
В прошлом сезоне Серии А хавбек провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Полная статистика 23-летнего игрока доступна здесь.
А потом рассказывают, что любой клуб РПЛ может покупать как Зенит.
Но правда такова, что на данный момент Зенит купил игроков на сумму более чем в 2 раза большую, чем все остальные клубы РПЛ вместе взятые: 41 млн у Зенита против 19 млн у остальных )
При том, что год назад его Торино купил за 16+ и дал длинный контракт.
Но 25 миллионов за переход и 5 зарплаты... Это жесть. Однозначно сильная переплата.
Вендел - 20,3 миллиона
Крал - 12 миллионов (5,2 отбили за год аренды в ВХ). А бесплатно ушел из-за СВО. Так бы точно продали за какие-то деньги.
Илич хочет зарабатывать в
«Зените» 5 млн евро в год.
Ему предлагают 3 млн (Иван
Карпов)
30 июня 2024 г. в 21:54
Медведев об Иличе в
«Зените»: «Ничего, кроме смеха, это не вызывает.
Издания должны хоть иногда задумываться, что публикуют»