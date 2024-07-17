Экономист Кричевский – Шнякину: «Фанаты начали смотреть футбол на платной платформе, лишь бы не слышать вашего словесного поноса. Долецкая вас не уволит, но есть люди посерьезней»
Никита Кричевский отреагировал на перепалку Дмитрия Шнякина и Алены Долецкой.
Ранее бывший главный редактор Vogue Russia раскритиковала работу комментатора и его коллеги Константина Генича на финале Евро-2024.
«Легендарный журналист Алена Долецкая во время трансляции финала ЧЕ-2024 по футболу разразилась гневным постом: «Умоляю, увольте комментаторов Генича и Шнякина – это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей».
В комменты пожаловал сам г-н Шнякин и высокомерно хаманул: «Алена, добрый день! Извините, увольнение у вас вряд ли получится инициировать :)… Что вы имеете в виду под словом «позор» футбола? А то ведь комментирую его 17 лет, варюсь в нем, играю, изучаю, популяризирую, освещаю, но такой забавной формулировки не встречал:)».
Долецкая не ответила (пост написан до ответа Алены – Sports), попробую за нее.
1. Придирки к словам никого не красят, зато являются проявлением апломба и неуважения. Что имеется ввиду под словом «позор»? То, что болельщики начали смотреть футбол на платной онлайн-платформе, лишь бы не слышать вашего словесного поноса.
2. Г-н Шнякин, я малешко постарше Вас (на 19 лет), а играю в футбол лет эдак 50. Потому смею заверить вас, что футбол в вашей популяризации не нуждается. Он был до вас, будет и после. Кроме того, вылизывать «Зенит» и популяризировать игру – разные вещи.
3. Г-н Шнякин, вы забронзовели до такой степени, что считаете свою нынешнюю позицию комментатора незыблемой. Наивный вы мальчик: Долецкая вас, конечно, не уволит. Есть люди посерьезней: руководство «Газпрома» и ГПМ, министр спорта и профильный помощник президента, первое лицо, наконец. Кто-то из них прочтет мой пост, будьте уверены.
Мы все в ваших глазах забавны. Но, видите ли, в чем дело. Мы смотрим событие, происходящее на наших глазах, наслаждаемся магией игры и мастерством футболистов. В эти минуты нас совершенно не интересуют статистические выкладки, события 20-летней давности или кто что сказал и кто что ответил.
Мы, чиновники, коммерсанты, ученые, курьеры, удаленщики, пенсионеры, хотим, чтобы комментатор был заодно с нами, а не говорил, как надо играть и как не надо. Вы все там не Месси и даже не Аршавин. Авторитета – ноль, а как большие.
Кстати, про статистику. Г-н Шнякин, я был шапочно знаком с великим футбольным аналитиком Константином Есениным (гугл в помощь). Знаете, где мы познакомились? На могиле его отца на Ваганьковском. Константин Сергеевич меня кое-чему научил.
Вам же, видимо, не повезло с учителями. Те, кого вы сейчас назовете, НИКОГДА не относились к болельщикам свысока. Не то, что вы со своим другом Геничем», – написал экономист и публицист.
Отметим, что недавно Никита Кричевский уже высказывал критику в адрес комментаторов «Матч ТВ», комментируя новость о переходе прав на трансляцию еврокубков онлайн-кинотеатру Okko: «Хорошая новость, потому что «Матч ТВ» смотреть и особенно слушать не-воз-мож-но. «Матч ТВ», не жди сочувствия от «общественности», ты загадил футбольные трансляции комментаторами-фриками так, что сейчас вся страна злорадствует. Понимая, что придется потратиться. На месте твоих собственников, я бы вас всех уволил. Поголовно».
Это было не просто смело, это было ###### как смело!
Эту историю можно было заглушить, если бы Шнякин и Генич адекватно ответили на эту претензию Долецкой. Принесли бы извинения. Признали бы, что отработали очень слабо. Заявили бы, что хотели бы в будущем исправиться.
А они даже не считают свой уровень слабым, они считают себя великими профиками, которым должны статуэтки тэфи каждый год вручать. Поскорее бы Матч ТВ лишился всех трансляций, чтобы эти "профики" остались без эфиров.
Шнякин вечно ноет про Зенит и он болеет за Спартак. После этого высера дальше читать нет никакого смысла.
Сейчас Путин лично уволит Шнякина
Матч уже не монополист в спорте, есть платные платформы, у болельщиков появился выбор.
Так что Шнякину и К’надо не огрызаться, а задуматься...
Чего не скажешь о Шнякине, его главная цитата за карьеру это "Пупсики на спорте"
Адепт ПЛАНОВОЙ экономики 🤦🏼♂️
Клоунада