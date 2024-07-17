Экономист Кричевский – Шнякину: «Фанаты начали смотреть футбол на платной платформе, лишь бы не слышать вашего словесного поноса. Долецкая вас не уволит, но есть люди посерьезней»

Никита Кричевский отреагировал на перепалку Дмитрия Шнякина и Алены Долецкой.

Ранее бывший главный редактор Vogue Russia раскритиковала работу комментатора и его коллеги на финале .

«Легендарный журналист во время трансляции финала ЧЕ-2024 по футболу разразилась гневным постом: «Умоляю, увольте комментаторов Генича и – это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей».

В комменты пожаловал сам г-н Шнякин и высокомерно хаманул: «Алена, добрый день! Извините, увольнение у вас вряд ли получится инициировать :)… Что вы имеете в виду под словом «позор» футбола? А то ведь комментирую его 17 лет, варюсь в нем, играю, изучаю, популяризирую, освещаю, но такой забавной формулировки не встречал:)».

Долецкая не ответила (пост написан до ответа Алены – Sports), попробую за нее.

1. Придирки к словам никого не красят, зато являются проявлением апломба и неуважения. Что имеется ввиду под словом «позор»? То, что болельщики начали смотреть футбол на платной онлайн-платформе, лишь бы не слышать вашего словесного поноса.

2. Г-н Шнякин, я малешко постарше Вас (на 19 лет), а играю в футбол лет эдак 50. Потому смею заверить вас, что футбол в вашей популяризации не нуждается. Он был до вас, будет и после. Кроме того, вылизывать « » и популяризировать игру – разные вещи.



3. Г-н Шнякин, вы забронзовели до такой степени, что считаете свою нынешнюю позицию комментатора незыблемой. Наивный вы мальчик: Долецкая вас, конечно, не уволит. Есть люди посерьезней: руководство «Газпрома» и ГПМ, министр спорта и профильный помощник президента, первое лицо, наконец. Кто-то из них прочтет мой пост, будьте уверены.



Мы все в ваших глазах забавны. Но, видите ли, в чем дело. Мы смотрим событие, происходящее на наших глазах, наслаждаемся магией игры и мастерством футболистов. В эти минуты нас совершенно не интересуют статистические выкладки, события 20-летней давности или кто что сказал и кто что ответил.



Мы, чиновники, коммерсанты, ученые, курьеры, удаленщики, пенсионеры, хотим, чтобы комментатор был заодно с нами, а не говорил, как надо играть и как не надо. Вы все там не Месси и даже не Аршавин. Авторитета – ноль, а как большие.



Кстати, про статистику. Г-н Шнякин, я был шапочно знаком с великим футбольным аналитиком Константином Есениным (гугл в помощь). Знаете, где мы познакомились? На могиле его отца на Ваганьковском. Константин Сергеевич меня кое-чему научил.



Вам же, видимо, не повезло с учителями. Те, кого вы сейчас назовете, НИКОГДА не относились к болельщикам свысока. Не то, что вы со своим другом Геничем», – написал экономист и публицист.

Отметим, что недавно Никита Кричевский уже высказывал критику в адрес комментаторов «Матч ТВ», комментируя новость о переходе прав на трансляцию еврокубков онлайн-кинотеатру Okko: «Хорошая новость, потому что «Матч ТВ» смотреть и особенно слушать не-воз-мож-но. «Матч ТВ», не жди сочувствия от «общественности», ты загадил футбольные трансляции комментаторами-фриками так, что сейчас вся страна злорадствует. Понимая, что придется потратиться. На месте твоих собственников, я бы вас всех уволил. Поголовно».