Экономист Кричевский – Шнякину: «Фанаты начали смотреть футбол на платной платформе, лишь бы не слышать вашего словесного поноса. Долецкая вас не уволит, но есть люди посерьезней»

Теги Зенит премьер-лига Россия телевидение Евро-2024 Константин Генич соцсети Дмитрий Шнякин Матч ТВ Okko Алена Долецкая Футбол

Никита Кричевский отреагировал на перепалку Дмитрия Шнякина и Алены Долецкой.

Ранее бывший главный редактор Vogue Russia раскритиковала работу комментатора и его коллеги Константина Генича на финале Евро-2024.

«Легендарный журналист Алена Долецкая во время трансляции финала ЧЕ-2024 по футболу разразилась гневным постом: «Умоляю, увольте комментаторов Генича и Шнякина – это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей».

В комменты пожаловал сам г-н Шнякин и высокомерно хаманул: «Алена, добрый день! Извините, увольнение у вас вряд ли получится инициировать :)… Что вы имеете в виду под словом «позор» футбола? А то ведь комментирую его 17 лет, варюсь в нем, играю, изучаю, популяризирую, освещаю, но такой забавной формулировки не встречал:)».

Долецкая не ответила (пост написан до ответа Алены – Sports), попробую за нее.

1. Придирки к словам никого не красят, зато являются проявлением апломба и неуважения. Что имеется ввиду под словом «позор»? То, что болельщики начали смотреть футбол на платной онлайн-платформе, лишь бы не слышать вашего словесного поноса.

2. Г-н Шнякин, я малешко постарше Вас (на 19 лет), а играю в футбол лет эдак 50. Потому смею заверить вас, что футбол в вашей популяризации не нуждается. Он был до вас, будет и после. Кроме того, вылизывать «Зенит» и популяризировать игру – разные вещи.

3. Г-н Шнякин, вы забронзовели до такой степени, что считаете свою нынешнюю позицию комментатора незыблемой. Наивный вы мальчик: Долецкая вас, конечно, не уволит. Есть люди посерьезней: руководство «Газпрома» и ГПМ, министр спорта и профильный помощник президента, первое лицо, наконец. Кто-то из них прочтет мой пост, будьте уверены.

Мы все в ваших глазах забавны. Но, видите ли, в чем дело. Мы смотрим событие, происходящее на наших глазах, наслаждаемся магией игры и мастерством футболистов. В эти минуты нас совершенно не интересуют статистические выкладки, события 20-летней давности или кто что сказал и кто что ответил.

Мы, чиновники, коммерсанты, ученые, курьеры, удаленщики, пенсионеры, хотим, чтобы комментатор был заодно с нами, а не говорил, как надо играть и как не надо. Вы все там не Месси и даже не Аршавин. Авторитета – ноль, а как большие.

Кстати, про статистику. Г-н Шнякин, я был шапочно знаком с великим футбольным аналитиком Константином Есениным (гугл в помощь). Знаете, где мы познакомились? На могиле его отца на Ваганьковском. Константин Сергеевич меня кое-чему научил.

Вам же, видимо, не повезло с учителями. Те, кого вы сейчас назовете, НИКОГДА не относились к болельщикам свысока. Не то, что вы со своим другом Геничем», – написал экономист и публицист.

Отметим, что недавно Никита Кричевский уже высказывал критику в адрес комментаторов «Матч ТВ», комментируя новость о переходе прав на трансляцию еврокубков онлайн-кинотеатру Okko: «Хорошая новость, потому что «Матч ТВ» смотреть и особенно слушать не-воз-мож-но. «Матч ТВ», не жди сочувствия от «общественности», ты загадил футбольные трансляции комментаторами-фриками так, что сейчас вся страна злорадствует. Понимая, что придется потратиться. На месте твоих собственников, я бы вас всех уволил. Поголовно».

213 комментариев
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Пупсики, пришло подкрепление с экономического фронта! Держать строй😼
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+332
Кроме того, вылизывать «Зенит» и популяризировать игру – разные вещи.

Это было не просто смело, это было ###### как смело!
+350
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Шнякин пошел гуглить слово апломб
+204
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+198
Когда жена входит туда, где я смотрю футбол с комментариями Шнякина, то я сразу переключаю на порнуху, чтобы было не так неловко
+167
-6
+161
Ответ Ебздрогыч
Кроме того, вылизывать «Зенит» и популяризировать игру – разные вещи. Это было не просто смело, это было ###### как смело!
Особенно в адрес комментатора который спартаковский до мозга костей и Зенит терпеть не может от слова совсем
+100
-22
+78
Ответ Evgeny Trifonov
Шнякин пошел гуглить слово апломб
Ну, первые три буквы он сразу узнал , поэтому сейчас гуглит ..." Ок, гугл.Что такое ОМБ в английской премьер лиге ?"
+78
-5
+73
Ответ DanielCarvalho
Комментарий удален модератором
Чегоооо? Да Чердак кучу раз своих хэйтеров оскорблял, он терпеть критики не может. И шуточки свои типа годные клоунские в эфирах часто вставлял, не знаю, как сейчас, не слушаю его давно
+73
-9
+64
Ответ DanielCarvalho
Комментарий удален модератором
Чердак бесячий,но не дурак,голова у него отлично работает,в отличии от Шнякина или тем более от Генича
+70
-6
+64
Сейчас он до вечера будет пыхтеть над ответом
+51
-1
+50
"Пранк", который вышел из под контроля...
+44
-2
+42
Если за Шнякина вписались его недалекие коллеги-недокомментаторы, то Долецкая сейчас подтянет людей умных, начитанных, с реальным образованием, и пупсикам-комментаторам останется только пыль глотать
+60
-20
+40
Хороший момент, чтобы лишний раз указать, какой низкий уровень у комментаторов Матч ТВ и какой слабый менеджмент у этого канала.
Эту историю можно было заглушить, если бы Шнякин и Генич адекватно ответили на эту претензию Долецкой. Принесли бы извинения. Признали бы, что отработали очень слабо. Заявили бы, что хотели бы в будущем исправиться.
А они даже не считают свой уровень слабым, они считают себя великими профиками, которым должны статуэтки тэфи каждый год вручать. Поскорее бы Матч ТВ лишился всех трансляций, чтобы эти "профики" остались без эфиров.
+44
-7
+37
Матч был бы нормальным каналом,давно бы ввел голосование,кого хотят видеть комментатором на матчах(пусть только топовых),а не ставить кого попало ,Точнее кто остался на недоканале.
+29
-2
+27
Ответ superbro
Сейчас он до вечера будет пыхтеть над ответом
Всей редакцией ответ пишут, как на знаменитой картине. Акулинин каждую запятую отправляет на сверку Тащину и Тине, а те Миллеру.
+25
-1
+24
Ответ Ебздрогыч
Кроме того, вылизывать «Зенит» и популяризировать игру – разные вещи. Это было не просто смело, это было ###### как смело!
Это было не просто мимо, это было #### как мимо.
Шнякин вечно ноет про Зенит и он болеет за Спартак. После этого высера дальше читать нет никакого смысла.
+44
-20
+24
Большей дичи чем в студии у Соловьева я никогда не слышал например, но "принципиальные" Долецкая и Кричевский возмущены речью только тех, кто доступен их жалкой принципиальности
+39
-17
+22
Ответ Stazzz
"Пранк", который вышел из под контроля...
Разогнали его сами Биба и Боба
+23
-2
+21
А Генич роток на замок.. очкует как всегда).. хотя пурги мёл и метёт не меньше..
+20
-2
+18
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Пупсики, пришло подкрепление с экономического фронта! Держать строй😼
Почему спорц мою реакцию в соцсетях не постит? Я тоже своего рода экономист))
+21
-3
+18
Ответ Evgeny Trifonov
Шнякин пошел гуглить слово апломб
Это что-то со стоматологией да?)
+18
-2
+16
"Есть люди посерьезней: руководство «Газпрома» и ГПМ, министр спорта и профильный помощник президента, ПЕРВОЕ ЛИЦО, наконец"

Сейчас Путин лично уволит Шнякина
+15
-2
+13
Проблема с комментаторами на Матче очевидна многим, но не руководству.
Матч уже не монополист в спорте, есть платные платформы, у болельщиков появился выбор.
Так что Шнякину и К’надо не огрызаться, а задуматься...
+13
-1
+12
Не буду защищать Шнякина,так как во время матча практически коментаторов не слушаю,а вот Кричевский личность интересная. Он из группы экономистов, прогнозы которых никогда не сбываются,тем не менее постоянно в эфире.
+12
-1
+11
Ответ DanielCarvalho
Комментарий удален модератором
Потому что у Черданцева есть талант. Говорить про него можно много чего, но если у комментатора есть примеры работ, о которых вспоминают миллионы людей, а некоторыми его фразами разговаривают до сих пор, то очевидно что человек в своей профессии оставил огромный след.
Чего не скажешь о Шнякине, его главная цитата за карьеру это "Пупсики на спорте"
+11
-1
+10
Это такой же ЭКОНОМИСТ как Мостовой футбольный ЭКСПЕРТ 🤪
Адепт ПЛАНОВОЙ экономики 🤦🏼‍♂️
+20
-10
+10
какой-то ноунейм грозит комментатору Путиным, событие мирового масштаба
+22
-12
+10
Безработный экономист занимается футболом и учит журналиста работать.
Клоунада
+18
-9
+9
Шнягин худший комментатор страны,просто бесячий.Его мокают со всех сторон,а он обижается на правду.Даже тот же чердак на фоне его сверх адекватный
+10
-1
+9
Ответ Ебздрогыч
Если за Шнякина вписались его недалекие коллеги-недокомментаторы, то Долецкая сейчас подтянет людей умных, начитанных, с реальным образованием, и пупсикам-комментаторам останется только пыль глотать
Если подтянутся такие же "умные и начитанные", как этот экономист с его киданием понтов, хвастанием связями и знакомствами и слабо завуалированными угрозами увольнения, лично я переступлю через своё отсутствие симпатий к Шнякину и в этом споре начну поддерживать его
+9
-1
+8
В футбол целых 50 лет играет! Значит может тренировать)
+8
-1
+7
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