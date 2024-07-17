Йоро вылетел в Великобританию, чтобы пройти медосмотр и согласовать контракт с «МЮ». Защитник может перейти из «Лилля» за 50+12 млн евро

Теги Лилль Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Лени Йоро Футбол

Лени Йоро близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Защитник «Лилля» вылетел в Великобританию, чтобы пройти медосмотр и согласовать условия контракта с манкунианцами, сообщает The Athletic. 

Сообщалось, что английский и французский клубы договорились о трансфере 18-летнего игрока за 50+12 млн евро. 

Интерес к Йоро также проявляет «Реал». Изначально француз хотел перейти именно в мадридский клуб, однако «сливочные» не выразили готовности заплатить сумму, сопоставимую с предложением «Юнайтед». 

В минувшем сезоне Лиги 1 Лени провел 32 матча и забил 2 гола. Его статистика – здесь.

138 комментариев
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Ответ Дедушкин самогон
Что творят эти Ineos, неужели адекватное руководство все таки ?
62 🍋 за игрока у которого остался год? Чем они отличаются от Глеизеров?
+125
-22
+103
Поздравляю фанов МЮ (не тебя, кверти)) с отличным приобретением. Закроет позицию лет на 10. Если подпишете еще и Де Лигта, то это будет успех. Видимо, Йоро не особо хотел в Реал. Тот же Камавинга ждал до последнего.
+48
-3
+45
Ответ Дедушкин самогон
Что творят эти Ineos, неужели адекватное руководство все таки ?
Дай бог он заиграет. Когда Санчо покупали и Погба, все тоже восхищались гениальностью руководства.
+28
-3
+25
Что творят эти Ineos, неужели адекватное руководство все таки ?
+44
-21
+23
Ответ Alibek_89
Очень круто увезти игрока у Реала
Утешай себя этим)Мадрид же поступил грамотно в этой ситуации.Нежелание платить 62 ляма за ЗЩ с истикающим контрактом абсолютно понятно.Выкрутят руки один раз,будут выкручивать и потом.Ломать всю политику трансферов ради Йорро Мадрид не будет,и это логично.
+31
-10
+21
Ответ Alibek_89
Очень круто увезти игрока у Реала
Реал не хотел брать его любой ценой. Только на адекватных условиях и при желании самого игрока.
+27
-8
+19
Рисковано давать такие деньги за 18-летнего парня
Да ещё и в основу его ставить будут
Но если прокатит и парень реализует потенциал, то трансфер - пушка
+19
-1
+18
Ответ Homelander_666
Поздравляю фанов МЮ (не тебя, кверти)) с отличным приобретением. Закроет позицию лет на 10. Если подпишете еще и Де Лигта, то это будет успех. Видимо, Йоро не особо хотел в Реал. Тот же Камавинга ждал до последнего.
кверти не фанат МЮ, он шитёвский тролль
+13
-2
+11
Ответ Артем Гавин
Не знаю, что в Мадриде думают. Им, конечно виднее, но столько вести этого парня и упустить все равно. До этого Рафу Марина отдали. В команде де-факто два центральных защитника сейчас - Рюдигер и Милитао (который после травмы формой не блестал), и ещё Алаба есть, который ещё лечиться долго будет. 😕
Возможно, кого-то подпишут. Реал не собирался переплачивать за игрока с годом контракта. Видимо, Йоро не особо хотел в Реал.
+10
0
+10
Ответ Giorgi Turmanidze
62 🍋 за игрока у которого остался год? Чем они отличаются от Глеизеров?
На него многие топы охотятся, тут вопрос кто сможет вытащить его, а не год по контракту лол. Ну дашь ты 15 млн условно и что это решит?))
+11
-1
+10
Ответ Andrey_Rlv
Так и реал не особо хотел.
Реал торговался с Лиллем и правильно делал. 60 млн за 18-летнего цз с годом контракта - это дикая переплата.
+7
-1
+6
Ответ Woodman137
Комментарий удален модератором
Манчестерские комплексы?)
+8
-2
+6
Ответ LIv93
Когда Челси Фофана подписывал, такие же надежды были
Фофана сезон почти вроде до транфера не играл из-за травмы
Я тогда вообще удивился его трансферу за такие деньги
+6
0
+6
Не знаю, что в Мадриде думают. Им, конечно виднее, но столько вести этого парня и упустить все равно. До этого Рафу Марина отдали. В команде де-факто два центральных защитника сейчас - Рюдигер и Милитао (который после травмы формой не блестал), и ещё Алаба есть, который ещё лечиться долго будет. 😕
+6
-1
+5
Ответ Дедушкин самогон
Что творят эти Ineos, неужели адекватное руководство все таки ?
Пока все принятые решения просто в точку, особенно понравилось действия в отношении главного тренера, работу Тен Хага проанализировали и решили оставить, а не от балды как было раньше, плюс результатами анализов решили уволить Митчела Ван дер Гага( помощник тренера отвечавший за тренировочный процесс, которые наверняка был с слишком большими нагрузками судя по травмам, ещё он был тем кто сначала поссорился с Санчо и этот конфликт повлиял на отношения Тен Хага и Санчо) ещё отпустили Бенни Маккарти (потому что он не смог весь сезон вернуть в форму Рэшфорда и Хейлунд полсезона не мог забить в АПЛ, про Антони молчу )и привели ван Нистелроя, идёт реорганизация Мед. Штаба и т. д. ...
+6
-1
+5
Ответ Woodman137
Комментарий удален модератором
Если б сильно нужен был поверь был бы в мадриде, а ты дальше злорадствуй
+5
-1
+4
Ответ ShamilK
В чем смысл отдавать 70 миллионов за 16-летнего игрока из дно чемпионата и жалеть 60 за игрока из топ-5 чемпионата? В этом просто никакой логики. Ну, тут уже конкретно Перес облажался, который по слухам хотел за 20-30 лямов урвать Йоро и считал, что все под контролем. Раз получилось с Тчуамени, то не факт, что этот же трюк получится с другим игроком и руководством клуба
Мадрид только облажался в том, что отдал Рафу в Наполи до того, пока официально не закрыли сделку трансфера на вход. Сейчас придется снова выходить на рынок и искать альтернативу. Тут палка о двух концах. С одной стороны не стали платить большие деньги за игрока с годом контракта и который провел только один сезон в мире футбола. С другой стороны не факт, что сейчас есть центральные защитники на рынке, которые будут соответствовать критериям по которым выбирают скауты и тренера Мадрида и не факт, что они будут стоить дешевле, а скорее всего и дороже. В общем чувствую будет играть Вальехо)
+4
0
+4
Ответ Alibek_89
Очень круто увезти игрока у Реала
А ты смешной. Если бы Реал действительно хотел его, никакой МЮ пацана бы не выцепил.
+4
-1
+3
Поздравляют фанов МЮ. Надеюсь заиграет Лени у них!
+3
0
+3
Ответ reshetnikov.vpgame
Салиба в Арсенал за 30 млн. переходил, ему тогда тоже 18 лет было
Салиба был 5 лет назад и приходил как талант, а не как основной игрок, к основе Арсенала его долго-долго подводили через аренды.
Сейчас с Йоро по таланту / опыту в основе в своём возрасте могут поспорить разве что уже упомянутый Сильва из Бенфики, за которого просят 100, да Скальвини, который к сожалению порвал кресты, но он тоже меньше 60 не стоил бы будучи здоровым.
+4
-1
+3
Все пишут что заплатим много, и это так, но могли заплатить ещё больше, потому что сопоставимые трансферы это Гвардиол в МС за 90млн евро (пусть и с опытом в ЛЧ) и Фофана в Челси за 80, за сопоставимого по таланту Сильву из Бенфики сейчас требуют не меньше 100.
На фоне этого 55 млн евро с бонусами выглядят очень даже ничего, за одного из главных талантов поколения на своей позиции.
+3
0
+3
Все выглядит так: Йоро хотел в Мадрид и Реал имел сильную позицию в переговорах с Лилем. Не смысла платить за 18летнего ЦЗ, без еще какого-либо перфоманса на высоком уровне, 60 лямов. Так еще и контракт через год истекает. Реал давал 30 здесь и сейчас, в крайнем случае готовы год подождать и забрать бесплатно. В Лиле не нашли ничего лучше, как предложить откат Мендешу, чтобы тот уговорил своего клиента поехать в МЮ. Ну а стратегия Мадрида сейчас - стараться не переплачивать на трансферном рынке (стратегия может нравится или не нравится, но она такая). Нарушать стратегию ради Йоро скорее всего не стоило. Ну а в МЮ никак не поймут, что дело не в дорогостоящих покупках.
+4
-1
+3
Ответ Homelander_666
Поздравляю фанов МЮ (не тебя, кверти)) с отличным приобретением. Закроет позицию лет на 10. Если подпишете еще и Де Лигта, то это будет успех. Видимо, Йоро не особо хотел в Реал. Тот же Камавинга ждал до последнего.
Такая пара реально поможет МЮ найти стабильность в защите, теперь Магу продавать надо будет за 30-40 млн его заберут в АПЛ. Считай Де Лигта трансфер окупят
+9
-6
+3
Ответ Tun
Почему, какие предпосылки, что Йоро-де Лигт сыграются? Кто из ведущий, кто страхующий? Кто более резкий? У обоих пас на уровне? Кто левоногий? Куда девать Личу?
Йоро не должен полностью играть сезон в 18 лет, так убить карьеру можно. Лича и Де Лигт основная пара, Йоро - на подхвате, свои 30 матчей за сезон с учетом травм, кубков и ротации сыграет, а параллельно будет развиваться и учиться - ровно как в Сити аккуратно подводили Фодена к составу.
+3
0
+3
Ответ Giorgi Turmanidze
62 🍋 за игрока у которого остался год? Чем они отличаются от Глеизеров?
Тем что глейзеры покупали за 60 млн игроков которым уже ~30 лет
+5
-2
+3
Ответ Anttii
Все пишут что заплатим много, и это так, но могли заплатить ещё больше, потому что сопоставимые трансферы это Гвардиол в МС за 90млн евро (пусть и с опытом в ЛЧ) и Фофана в Челси за 80, за сопоставимого по таланту Сильву из Бенфики сейчас требуют не меньше 100. На фоне этого 55 млн евро с бонусами выглядят очень даже ничего, за одного из главных талантов поколения на своей позиции.
Салиба в Арсенал за 30 млн. переходил, ему тогда тоже 18 лет было
+3
-1
+2
Ответ Giorgi Turmanidze
62 🍋 за игрока у которого остался год? Чем они отличаются от Глеизеров?
Тем, что платят не за кота в мешке типа Антони, а за опытного игрока из топ лиги, который провёл всего один сезон в фермер лиге... А нет, ничем))
+2
0
+2
Ответ Alibek_89
Очень круто увезти игрока у Реала
варана и каземиро уже увозили же
+6
-4
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Старое бы купили Гэхи за 80 млн фунтов под самое закрытие ТО.
+3
-1
+2
Ответ Dmitrii Golov
Платить такие большие деньги за игрока у которого через год истекает контракт. Ну ну - удачи)
Так Реал предлагал 40 млн. Просто перебили предложение Реала. Почему они не могут заплатить 52 млн, когда Реал предлагал 40?
+2
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+2
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