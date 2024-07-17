Йоро вылетел в Великобританию, чтобы пройти медосмотр и согласовать контракт с «МЮ». Защитник может перейти из «Лилля» за 50+12 млн евро

Лени Йоро близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Защитник « » вылетел в Великобританию, чтобы пройти медосмотр и согласовать условия контракта с манкунианцами, сообщает The Athletic.

Сообщалось, что английский и французский клубы договорились о трансфере 18-летнего игрока за 50+12 млн евро.

Интерес к также проявляет « ». Изначально француз хотел перейти именно в мадридский клуб, однако «сливочные» не выразили готовности заплатить сумму, сопоставимую с предложением « ».

В минувшем сезоне Лиги 1 Лени провел 32 матча и забил 2 гола. Его статистика – здесь.