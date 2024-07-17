Йоро вылетел в Великобританию, чтобы пройти медосмотр и согласовать контракт с «МЮ». Защитник может перейти из «Лилля» за 50+12 млн евро
Лени Йоро близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Защитник «Лилля» вылетел в Великобританию, чтобы пройти медосмотр и согласовать условия контракта с манкунианцами, сообщает The Athletic.
Сообщалось, что английский и французский клубы договорились о трансфере 18-летнего игрока за 50+12 млн евро.
Интерес к Йоро также проявляет «Реал». Изначально француз хотел перейти именно в мадридский клуб, однако «сливочные» не выразили готовности заплатить сумму, сопоставимую с предложением «Юнайтед».
В минувшем сезоне Лиги 1 Лени провел 32 матча и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
Да ещё и в основу его ставить будут
Но если прокатит и парень реализует потенциал, то трансфер - пушка
Я тогда вообще удивился его трансферу за такие деньги
Сейчас с Йоро по таланту / опыту в основе в своём возрасте могут поспорить разве что уже упомянутый Сильва из Бенфики, за которого просят 100, да Скальвини, который к сожалению порвал кресты, но он тоже меньше 60 не стоил бы будучи здоровым.
На фоне этого 55 млн евро с бонусами выглядят очень даже ничего, за одного из главных талантов поколения на своей позиции.