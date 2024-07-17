Зарплата Илича в «Зените» – 3 млн евро в год. Хавбек пройдет медосмотр и подпишет контракт в ближайшие дни («Чемпионат»)

Теги Зенит Торино премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Иван Илич Чемпионат.com деньги Футбол

Иван Илич будет зарабатывать 3 миллиона евро за сезон в «Зените».

Об этом сообщает «Чемпионат». В ближайшие несколько дней полузащитник пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» и «Торино» согласовали трансфер сербского полузащитника Ивана Илича за 25 млн евро включая бонусы. Утверждалось, что его зарплата с бонусами достигнет 5 млн.

В прошлом сезоне Серии А хавбек провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Полная статистика 23-летнего игрока доступна здесь.

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102 комментария
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Ответ Александр Васильев
Комментарий скрыт
Так спартаковские первые кто этим занимаются )))
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-9
+27
Меньше чем у кб легенды Зобнина. Но деньгами заваливает Зенит, не перепутай
+69
-45
+24
Ща, минут 10 пройдет и Карпов напишет, что он будет получать 10.
+15
-3
+12
Ответ YuraYura88
А газ в стране тем временем дорожает...
А как нам ещё за Иличей рассчитываться прикажешь? Московские бабушки башляют 😎
+12
-2
+10
Ответ Тимур Тимербаев
Комментарий скрыт
Ну как бы и у московских болел зенит тоже любимая тема
+7
0
+7
3 звучит гораздо логичнее, учитывая, что в Торино у него 1.2 всего была 😎
+14
-7
+7
Ответ hg7c4n44k5
Неплохая банда собираеться в Питере.
Согласен. Выйдут точно из группы
+6
-1
+5
Неплохая банда собираеться в Питере.
+16
-11
+5
Ответ CoMoBo3
Ты про новую черкизовскую форму? 😎
👍🏻
+5
-1
+4
Ответ YuraYura88
А газ в стране тем временем дорожает...
Начинай пускать свой.
+8
-4
+4
Ответ СпорЦмен
Ща, минут 10 пройдет и Карпов напишет, что он будет получать 10.
...без учёта бонусов☝️
+5
-1
+4
К 23 годам у него 4 сезона в серии А. Он ходовой на рынке среди аутсайдеров топ 5 лиг- это хорошее приобретение. Я не шучу. Действительно отлисное: возраст, опыт, скауты смотреть за ним. Не смотрю нашу данную лигу но надеюсь что парень будет продан потом в средний клуб топ 5 лиг намного дороже
+6
-3
+3
Ответ wadwill13
К 23 годам у него 4 сезона в серии А. Он ходовой на рынке среди аутсайдеров топ 5 лиг- это хорошее приобретение. Я не шучу. Действительно отлисное: возраст, опыт, скауты смотреть за ним. Не смотрю нашу данную лигу но надеюсь что парень будет продан потом в средний клуб топ 5 лиг намного дороже
У меня лично в данной ситуации надежда на то, что он станет вторым Паредесом (не в плане симуляций и провокаций, а в плане игры и перепродажи). Паредес приезжал из Ромы и отыграл всего 1,5 сезона перед трансфером в ПСЖ за 47 миллионов. Приезжал он тогда за 23, вроде
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Ответ error505
Ты хотел пошутить, но облажался 😎 Не тот сезон ты выбрал, чтобы это писать
Он тебя уделал 🤣
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Ответ sanek_rabona
А вот и газпромовские сми пошли оправдываться.
а чего оправдываться?
Зарплата Илича - 3 млн.евро
Зарплата Зобнина - 3.5 млн.евро

Это лукойловским СМИ нужно оправдываться)
+3
-1
+2
Ну вот это ближе к истине, ждём коррекции по сумме трансфера.
+4
-2
+2
Ответ error505
Мешок, кто с этим будет спорить?
Ты про новую черкизовскую форму? 😎
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Ответ Ветер
зарплата как бюджет у факела. надеюсь, нашему зениту это поможет, в борьбе с ним
Какой бюджет у Факела?
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Ответ ЗЕНИТ65
У меня было 137.
Да вы, батенька, мажор! :))
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Ответ Валерий Глубокий
)))О как уже убавили , чтоб народ успокоить )))
разве это противоречит предыдущей цифре(если читать ту новость целиком)?
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Ответ Spartakus1984
Как буд то ты присутствуешь на всех переговорах зенита и вкурсе всех событий.
Ах, простите товарищ бухгалтер, куда же нам в финансы то лезть...
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Ответ Тимур Тимербаев
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Тимур Тимербаев тебя в москве Батый что -ли забыл , что москвичем то заделался ?
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Ответ Vitto
Только ФОТ Зенита в 1,5-2 раза больше. Парадокс.
Никакого парадокса. Просто в Зените больше высококвалифицированных специалистов использования снаряда типа футбольный мяч.

Поэтому, даже при отвратной игре, Зенит - чемпион, а Спартак - 5-й.
Я к тому, что Илич - основной игрок клуба-середника Серии А, а Зобнин, вероятно, сможет стать тольк игроком ротации Фрозиноне или Эмполи, и то не факт.

Да, три мульта, это дорого. Но три с половиной платить 30-ти летнему полузащитнику клуба с 5-го места - это, извините меня, глупость несусветная.

Некоторые скажут, мол сам Зобнин просил понизить ему зарплату... ну, не верю😁
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Ответ Spartakus1984
Как буд то ты присутствуешь на всех переговорах зенита и вкурсе всех событий.
Не говори)) верят в то что им выгоднее))
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Ответ Ветер
зарплата как бюджет у факела. надеюсь, нашему зениту это поможет, в борьбе с ним
ФК Зенит не борется с Факелом
У клубов разные цели
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Фантазёры из московских сайтов в курсе всех событий и трансферных сделок в Зените. Как-будто они присутствуют на всех переговорах в качестве переводчиков и знают содержание контрактов.
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Все разговоры о сверх.высоких зарплатах легионеров СБГ - это как холодный компресс для пятых точек хейтеров. Чтобы им можно как-то пережить факт прихода качественных игроков в Зенит.

Потом на основании этих виртуальных цифр взятых с потолка, начинаются рассуждения о соотношении цена/полезность, чтобы принизить значимость трансфера: да, он тащит, но ему же вон сколько денег платят!

Да и пофиг сколько платят или сколько стоит. Я (и вы) эти деньги всё равно не увидел. Ну потратил бы Газпром из не на Зенит, а на ремонт в офисе или на премии топ-менеджерам. А так в мою любимую команду игрока купили. Отлично!

P.S. А о бабушках должен заботиться Пенсионный фонд ^_^
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Ответ супермяч
Почему виртуальных? ФОТ Зенита 9,8 млпд руб. Вот и прикинь какая средняя зэпэшка в Зените. И 5 млн это с потолка или обычная зарплата основного игрока.
Я по поводу точной цифры ФОТ клуба не в курсе. Но делить её строго на 25, по количеству игроков в заявке, не совсем корректно.

Скорее всего фонд оплаты труда клуба включает в себя не только игроков основы, но и топ менеджмент, тренеров, скаутов, службу безопасности, вредных IT-шников, агронома, пожарников, обслуживающий персонал стадиона и даже стюардов на матчах :)
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Интересно, он сначала вплавь, затем пешком до Питера?
Уже месяц едет!
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Ответ Moonwalker
Говорили же, что 15кк в месяц. И бонусы из пенсий московских бабушек...
Это взрослый человек пишет?
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