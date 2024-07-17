Зарплата Илича в «Зените» – 3 млн евро в год. Хавбек пройдет медосмотр и подпишет контракт в ближайшие дни («Чемпионат»)

Иван Илич будет зарабатывать 3 миллиона евро за сезон в «Зените».

Об этом сообщает «Чемпионат». В ближайшие несколько дней полузащитник пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Ранее появилась информация о том, что « » и « » согласовали трансфер сербского полузащитника за 25 млн евро включая бонусы. Утверждалось, что его зарплата с бонусами достигнет 5 млн.

В прошлом сезоне Серии А хавбек провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Полная статистика 23-летнего игрока доступна здесь.