Зарплата Илича в «Зените» – 3 млн евро в год. Хавбек пройдет медосмотр и подпишет контракт в ближайшие дни («Чемпионат»)
Иван Илич будет зарабатывать 3 миллиона евро за сезон в «Зените».
Об этом сообщает «Чемпионат». В ближайшие несколько дней полузащитник пройдет медосмотр и подпишет контракт.
Ранее появилась информация о том, что «Зенит» и «Торино» согласовали трансфер сербского полузащитника Ивана Илича за 25 млн евро включая бонусы. Утверждалось, что его зарплата с бонусами достигнет 5 млн.
В прошлом сезоне Серии А хавбек провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Полная статистика 23-летнего игрока доступна здесь.
Зарплата Илича - 3 млн.евро
Зарплата Зобнина - 3.5 млн.евро
Это лукойловским СМИ нужно оправдываться)
Поэтому, даже при отвратной игре, Зенит - чемпион, а Спартак - 5-й.
Я к тому, что Илич - основной игрок клуба-середника Серии А, а Зобнин, вероятно, сможет стать тольк игроком ротации Фрозиноне или Эмполи, и то не факт.
Да, три мульта, это дорого. Но три с половиной платить 30-ти летнему полузащитнику клуба с 5-го места - это, извините меня, глупость несусветная.
Некоторые скажут, мол сам Зобнин просил понизить ему зарплату... ну, не верю😁
У клубов разные цели
Потом на основании этих виртуальных цифр взятых с потолка, начинаются рассуждения о соотношении цена/полезность, чтобы принизить значимость трансфера: да, он тащит, но ему же вон сколько денег платят!
Да и пофиг сколько платят или сколько стоит. Я (и вы) эти деньги всё равно не увидел. Ну потратил бы Газпром из не на Зенит, а на ремонт в офисе или на премии топ-менеджерам. А так в мою любимую команду игрока купили. Отлично!
P.S. А о бабушках должен заботиться Пенсионный фонд ^_^
Скорее всего фонд оплаты труда клуба включает в себя не только игроков основы, но и топ менеджмент, тренеров, скаутов, службу безопасности, вредных IT-шников, агронома, пожарников, обслуживающий персонал стадиона и даже стюардов на матчах :)
Уже месяц едет!