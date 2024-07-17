Агент Кузнецова о расторжении контракта с «Каролиной»: «Переговоров с клубами из России нет на данный момент нет»

Шуми Бабаев высказался о будущем Евгения Кузнецова после ухода из «Каролины».

« » ранее выставила форварда на драфт отказов с целью расторжения контракта. Соглашение 32-летнего хоккеиста действовало до конца сезона-2024/25.

– Сейчас данным вопросом занимается американский агент .

– Означает ли расторжение контракта с «Каролиной» переезд в Россию?

– Посмотрим, что будет дальше, какое продолжение карьеры выберет форвард, дальше будем смотреть.

Но на данный момент никаких переговоров с российскими клубами нет, – сказал российский агент Кузнецова.

Ранее появилась информация, что нападающий «Каролины» подпишет четырехлетний контракт со СКА.

Напомним, Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 он провел 63 матча в регулярном чемпионате , забросил 8 шайб и сделал 16 ассистов. В 10 играх Кубка Стэнли хоккеист набрал 6 (4+2) очков.