Агент Кузнецова о расторжении контракта с «Каролиной»: «Переговоров с клубами из России нет на данный момент нет»

Теги СКА возможные переходы Каролина Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Спорт-Экспресс Хоккей

Шуми Бабаев высказался о будущем Евгения Кузнецова после ухода из «Каролины».

«Каролина» ранее выставила форварда на драфт отказов с целью расторжения контракта. Соглашение 32-летнего хоккеиста действовало до конца сезона-2024/25.

– Сейчас данным вопросом занимается американский агент Евгения.

– Означает ли расторжение контракта с «Каролиной» переезд в Россию?

– Посмотрим, что будет дальше, какое продолжение карьеры выберет форвард, дальше будем смотреть.

Но на данный момент никаких переговоров с российскими клубами нет, – сказал российский агент Кузнецова.

Ранее появилась информация, что нападающий «Каролины» подпишет четырехлетний контракт со СКА.

Напомним, Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 он провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 8 шайб и сделал 16 ассистов. В 10 играх Кубка Стэнли хоккеист набрал 6 (4+2) очков.

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10 комментариев
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Не врет, скорее всего. Потому что они уже состоялись.
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Уже переговорили?
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Грустно
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Охотно верим)
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Со слов спортивного директора Трактора.руководство клуба напрямую общается с Кузнецовым
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Это «нет» в конце аля «не очень» из Бората?
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«Переговоров нет с клубами нет из России нет на данный момент нет нет»
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Нет переговоров с российскими клубами?!!! Поторопись... 🤡🤡🤡
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"Нет на данный момент нет". Ау, редактура? "Известные во всем мире четыре брата, четыре" (с)
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