Журова о Миранчуке в США: «Овечкина, возглавляющего Putin Team, не выгоняют из Америки. Переход наших спортсменов показывает двойные стандарты США, а не то, что ребята – предатели»
Светлана Журова высказалась о возможном переходе Алексея Миранчука в «Атланту».
«Мы же не спрашиваем про целесообразность игры наших ребят в НХЛ, в частности того же Овечкина, который Putin Team возглавляет.
Его же за это не выгоняют из Америки. Наоборот, переход наших спортсменов показывает двойные стандарты Америки, а не то, что наши ребята – предатели.
Мы демонстрируем, что спорт вне политики, а они живут двойными стандартами. И иногда демонстративно им это надо показывать, что когда дело касается денег, то у них и страна, и флаг, и человек хороший, а как только коммерции нет, то включаются политика.
Я считаю, что трансфер Миранчука – это такая же демонстрация, как приход наших хоккеистов в НХЛ. Переход Миранчука показывает, что у Америки двойные стандарты», – заявила олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Журова.
Но никак не двойные стандарты мегапатриотов России, ага-ага)
"Это у них двойные стандарты, а у меня всего лишь домик в Испании, да и вообще там забор высокий геи не пролезут!"
Там Торбинский уехал,и спокойно живёт.