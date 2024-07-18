Журова о Миранчуке в США: «Овечкина, возглавляющего Putin Team, не выгоняют из Америки. Переход наших спортсменов показывает двойные стандарты США, а не то, что ребята – предатели»

Теги Аталанта Вашингтон МЛС серия А Италия Александр Овечкин НХЛ Светлана Журова Государственная дума Советский спорт Алексей Миранчук Политика Атланта Юнайтед Хоккей

Светлана Журова высказалась о возможном переходе Алексея Миранчука в «Атланту».

«Мы же не спрашиваем про целесообразность игры наших ребят в НХЛ, в частности того же Овечкина, который Putin Team возглавляет.

Его же за это не выгоняют из Америки. Наоборот, переход наших спортсменов показывает двойные стандарты Америки, а не то, что наши ребята – предатели.

Мы демонстрируем, что спорт вне политики, а они живут двойными стандартами. И иногда демонстративно им это надо показывать, что когда дело касается денег, то у них и страна, и флаг, и человек хороший, а как только коммерции нет, то включаются политика.

Я считаю, что трансфер Миранчука – это такая же демонстрация, как приход наших хоккеистов в НХЛ. Переход Миранчука показывает, что у Америки двойные стандарты», – заявила олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Журова.

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9 комментариев
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"...показывает двойные стандарты США".
Но никак не двойные стандарты мегапатриотов России, ага-ага)
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Там просто бизнесом люди занимаются. И плювать что думает власть. А у нас ###... И за меньшее можно присесть
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"...показывает двойные стандарты США". Но никак не двойные стандарты мегапатриотов России, ага-ага)
Блин, она даже не понимает, что своими высказываниями больше лицемерие кэптана Путин Тим показывает, чем запада
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хех, а неплохо придумано
"Это у них двойные стандарты, а у меня всего лишь домик в Испании, да и вообще там забор высокий геи не пролезут!"
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Ответ I PAINT IN BLUE
Блин, она даже не понимает, что своими высказываниями больше лицемерие кэптана Путин Тим показывает, чем запада
Одно из самого бредового, что слушал - от Малышевой , что Тиньков лечился в Европе от рака, лишь потому, что у нас много очередей на химиотерапию, и тем самым отдавая своё место в очереди и лечась за деньги в треклятой Европе - спасал российским людям жизни) и соответственно всех депутатов и прочих лечащихся за бугром- люди должны благодарить)
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MLS просто нуждается в Миранчуке,чтобы демонстративно что то показать?

Там Торбинский уехал,и спокойно живёт.
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Ответ Cruel Snake
Там просто бизнесом люди занимаются. И плювать что думает власть. А у нас ###... И за меньшее можно присесть
Почти во все "бизнесы", работавшие с Россией и в ЕС, и в Штатах пришли местные товарищи майоры и посоветовали с российскими компаниями не работать, те и перестали... А так да. Свобода предпринимательской деятельности и на власть всем плевать. Несомненно.
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