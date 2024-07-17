Хаманн о Португалии на Евро: «Она не прошла до последних раундов, потому что Роналду настойчиво требовал выпускать его. Месси не занял бы место того, кто мог бы сыграть лучше»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Дитмар Хаманн МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Евро-2024 Интер Майами Футбол

Дитмар Хаманн оценил влияние Криштиану Роналду на сборную Португалии на Евро-2024.

Португальцы завершили выступления на чемпионате Европы, уступив Франции на стадии четвертьфинала (0:0, пен. 3:5).

«Я думаю, что у Португалии был огромный шанс пройти до последних раундов турнира, но они не смогли этого сделать, потому что он [Роналду] настойчиво требовал выпускать его. 

Очевидно, он делал это потому, что хотел быть игроком, который забивает на многих турнирах подряд. Думать только о себе, играя на турнире в его возрасте, – я думаю, это довольно плохо», – сказал бывший футболист сборной Германии в интервью TopOffshoreSportsBooks.

Дело не в его менталитете, но в первую очередь нужно думать о команде. Я могу сказать  одно: они были лучшими игроками мира в течение последних 20 лет, но если бы Месси был в таком состоянии, что больше не мог бы помогать команде, он бы точно не настаивал на том, чтобы его выпускали. 

Он сказал бы тренеру: «Знаешь что, я не думаю, что смогу играть весь матч. Выпусти другой состав. Если я понадоблюсь на последние 20-30 минут, когда другие игроки устанут, я, возможно, смогу сотворить немного магии». Но он ни за что не занял бы место игрока, который мог бы сыграть намного лучше», – добавил Хаманн

98 комментариев
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Базу выдал, Месси отдает пенальти партнерам лишив себя не раз хет-три-ка и покера, Криштиану всегда всё бьет сам, а при случае требует голы товарищей так же записать на себя!!
+83
-39
+44
Ответ Александр Охотко
Сыграть намного лучше?Как смешно наблюдать за такой ахинеей ,оценивая по факту конечный результат.Кто там такой топарь,кто мог бы сыграть точно лучше Роналду?
Жота однозначно
+57
-16
+41
Кто бы что ни говорил…
Пришёл…
Увидел…
РАЗВАЛИЛ!
+43
-11
+32
Самый прикол, что между роналду-2016 и роналду-2024 по скиллам нет абсолютно никакой разницы. Но тогда порток был велечайшим тащером галахтеки, а сейчас все внезапно заметили, что он всего лишь узкопрофильный наконечник вроде Холанда, Лукаку, и до Месси ему как раком до луны. Хотя нормальные люди это видели давным-давно.

А ведь надо было всего лишь припухнуть и сидеть в Реале до последнего, и никто бы не узрел всю его бездарную сущность. Но захотелось зп хотя бы вполовину как у Лео Кинга 🤭
+46
-21
+25
Че так все напрягаются по поводу его места в сборной? Пусть играет там до 50 лет. Его фаны будут довольны, сборная в заднице. Меня лично это устраивает)
+31
-8
+23
Ответ Alex.K71
Базу выдал, Месси отдает пенальти партнерам лишив себя не раз хет-три-ка и покера, Криштиану всегда всё бьет сам, а при случае требует голы товарищей так же записать на себя!!
И пенальти и штрафные - исключительно его прерогатива во всех командах, в которых он играет. Показать свою знаменитую стойку, выдержать актёрскую паузу, убедиться, что его показывают на больших мониторах стадиона, а соответственно и транслируют в данный момент по всему миру. Человек пару десятков лет в центре внимания всех медиа, а всё никак не насытится.
+23
-1
+22
Ответ Александр Охотко
Сыграть намного лучше?Как смешно наблюдать за такой ахинеей ,оценивая по факту конечный результат.Кто там такой топарь,кто мог бы сыграть точно лучше Роналду?
Кажется , что абсолютно любой игрок португальцев мог сыграть лучше него на позиции форварда, если смотреть цифры
реализации .
С запасом худший игрок Евро по запоротому хG ( минус 3,5 от ожидаемых) при том что ха /икс-ассистс/ от партнеров на эти моменты , порядка 83 % от итогово хG
+25
-8
+17
Ответ Ilya_Panchenko
Жота однозначно
Может быть. Но Жоту тренер не выпустил вообще, не только вместо Роналду, но даже на фланг со скамейки 🤷
+15
-4
+11
Думал Евро закончится и перестанут его публиковать, но нет(
+20
-11
+9
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
Опять с утра в домик уже понапускал?
+9
-1
+8
Рональду не сделал ничего необычного. Он просто опозорился в очередной раз на международной арене. И все бы ничего, но он это делал на протяжении 20 лет подряд, на каждом из турниров. Его фанатки носятся с ним везде и воют что это супирвеликий форвард и игрок, а на самом деле это позорище ни разу не было признано лучшим игроком турнира на 11 турнирах евро и чм.
+26
-19
+7
Это просто смешно. Они вылетели по пенальти. Коварный Роналду заставил Фелиша не забить пенальти. Интересно, если бы Аргентина не выиграла бы серию пенальти с Эквадором, сказал бы Хаманн, что это из-за Месси они не дошли до высоких стадий?
+10
-3
+7
Фаны фрукта в своих оправданиях выглядят точно также как и их кумир на поле - жалко.
+7
-2
+5
Ответ natetinain
что-то за весь чемпионат не припомню у роналду столько запоротых моментов, как у героев евро ямаля и ольмо за 15 минут второго тайма в финале.
Плохо помните -- это раз .
Плохо понимаете суть метрики -- это два.
У Роналду 0 голов при ож даемых 3,5 хG. То есть показатель минус 3,5 ( с запасом худший на Евро).
У Ямаля 1 гол при ожидаемых 2,5 хG , то есть показатель минус 1,5 от ожидаемых.
У Ольмо вообще положительный баланс от забитых у ожидаемый ( + 0,4 ) забито 3 гола при ожидании в 2,6 хG .
Если усреднить эти показатели, то пара Ямаль/Ольмо была более чем в три раза более эффективной в реализации, чем Роналду
+5
0
+5
Ответ Валерий Нистратов
Какой же ужас - это современная медийка. Ни грамма собственного мнения, уже неделю как мурыжат одну и ту же триггерную идею. И ни кто, ну вот вообще ни кто даже не задался вопросом - а кому там еще играть? Ну не было бы Роналду, удовлетворил бы хейтеров, но в игре разве многое поменялось бы? Роналду не лезет под каждый мяч, даже штрафные иногда давал другим быть, и что? Пустая сборная, чьи игроки хороши только индивидуально и то под настроение и при полной луне.
даже штрафные иногда давал другим быть
______________________
один раз? И что? Надо с первого раза было забить? Он 60 раз бил и не забил
+7
-2
+5
Ответ marcusdi
смешно, вот Роналду закончит и Португалия как начнет брать кубок за кубком
Ну, Португалия и так без Роналду выиграла Евро:)

Португалия без Роналду за 95 минут - 1 Евро
Португалия с Роналду за 20 лет - 0 Евро/ЧМ
+12
-7
+5
Ответ Растиньяк
В последнем матче португалии его игнорила вся команда, я не знаю, как ты смотришь футбол Если бы его закидали навесами, пару бы он точно положил
Никто его не игнорил. Вся игра сборной строилась на передачах на Роналду. И именно он загубил 100-процентный голевой момент, не забив с пяти метров.
+5
-1
+4
Ответ Растиньяк
А кто там из нападающих лучше Роналду? То что его игнорили и саботировали весь последний матч партнеры-факт
Ага, так игнорили и саботировали, что у него рекордное xG
+8
-4
+4
Ответ Сергей Зотов
Мы же знаем, что месси тоже будет выходить постоянно
От Месси и больше пользы
+5
-1
+4
Ответ Zidan GOAT
А типа вместо Месси нельзя было выпускать Лаутаро, который со скамейки делал результат?
от Месси была польза, от Роналду - нет
+7
-3
+4
Ответ Растиньяк
А кто там из нападающих лучше Роналду? То что его игнорили и саботировали весь последний матч партнеры-факт
Полный бред. Игроки сборной Португалии во всех матчах только и делали, что искали Роналду в штрафной. Отсюда и огромное количество навесов.
+4
-1
+3
Сыграть намного лучше?Как смешно наблюдать за такой ахинеей ,оценивая по факту конечный результат.Кто там такой топарь,кто мог бы сыграть точно лучше Роналду?
+26
-23
+3
Ответ marcusdi
Португалия с Роналду как раз одно Евро и выиграла, ни с Эйсебио, ни с Фигу же трофеев вообще нет
выиграла, когда регламент поменяли
+5
-2
+3
Ответ Пётр Горохов
Ясно-понятно. Фелиш попал в штангу потому, что Роналду требовал выпускать его (откуда инфа, что он у кого-то этого требовал - не раскрыто). Месси в серии пенальти на Копе бил паненкой, чтобы понтануться и промазал
Итог всем известен, один с третьим подряд титулом сборных, а другой в пустыню, ни с чем.
+5
-2
+3
будет забавно если Португалия выиграет первый же турнир без Рона
+5
-2
+3
Ответ natetinain
перечислите, пожалуйста, чувачков, забивших на этом евро со штрафного. надеюсь, список будет длинноватый.
при чем здесь другие команды? Я про портков говорю
+4
-1
+3
Ответ marcusdi
и? Италия и Испания тоже после этого выиграли. Что сказать то хотел?
Италия и Испания тоже с третьего места выходили?
+4
-2
+2
Ответ natetinain
что-то за весь чемпионат не припомню у роналду столько запоротых моментов, как у героев евро ямаля и ольмо за 15 минут второго тайма в финале.
сравни xG
+2
0
+2
Насчет Месси в точку,Лео в ущерб команде никогда неиграет. Поэтому он великий!
+3
-1
+2
У Рона сборная Португалии находится в заложниках и федерация и тренер, не удивлюсь если увижу его на чемпионате мира через 2 года
+5
-3
+2
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