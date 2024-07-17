Хаманн о Португалии на Евро: «Она не прошла до последних раундов, потому что Роналду настойчиво требовал выпускать его. Месси не занял бы место того, кто мог бы сыграть лучше»
Дитмар Хаманн оценил влияние Криштиану Роналду на сборную Португалии на Евро-2024.
Португальцы завершили выступления на чемпионате Европы, уступив Франции на стадии четвертьфинала (0:0, пен. 3:5).
«Я думаю, что у Португалии был огромный шанс пройти до последних раундов турнира, но они не смогли этого сделать, потому что он [Роналду] настойчиво требовал выпускать его.
Очевидно, он делал это потому, что хотел быть игроком, который забивает на многих турнирах подряд. Думать только о себе, играя на турнире в его возрасте, – я думаю, это довольно плохо», – сказал бывший футболист сборной Германии в интервью TopOffshoreSportsBooks.
Дело не в его менталитете, но в первую очередь нужно думать о команде. Я могу сказать одно: они были лучшими игроками мира в течение последних 20 лет, но если бы Месси был в таком состоянии, что больше не мог бы помогать команде, он бы точно не настаивал на том, чтобы его выпускали.
Он сказал бы тренеру: «Знаешь что, я не думаю, что смогу играть весь матч. Выпусти другой состав. Если я понадоблюсь на последние 20-30 минут, когда другие игроки устанут, я, возможно, смогу сотворить немного магии». Но он ни за что не занял бы место игрока, который мог бы сыграть намного лучше», – добавил Хаманн.
Пришёл…
Увидел…
РАЗВАЛИЛ!
А ведь надо было всего лишь припухнуть и сидеть в Реале до последнего, и никто бы не узрел всю его бездарную сущность. Но захотелось зп хотя бы вполовину как у Лео Кинга 🤭
реализации .
С запасом худший игрок Евро по запоротому хG ( минус 3,5 от ожидаемых) при том что ха /икс-ассистс/ от партнеров на эти моменты , порядка 83 % от итогово хG
Плохо понимаете суть метрики -- это два.
У Роналду 0 голов при ож даемых 3,5 хG. То есть показатель минус 3,5 ( с запасом худший на Евро).
У Ямаля 1 гол при ожидаемых 2,5 хG , то есть показатель минус 1,5 от ожидаемых.
У Ольмо вообще положительный баланс от забитых у ожидаемый ( + 0,4 ) забито 3 гола при ожидании в 2,6 хG .
Если усреднить эти показатели, то пара Ямаль/Ольмо была более чем в три раза более эффективной в реализации, чем Роналду
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один раз? И что? Надо с первого раза было забить? Он 60 раз бил и не забил
Португалия без Роналду за 95 минут - 1 Евро
Португалия с Роналду за 20 лет - 0 Евро/ЧМ