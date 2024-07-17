Мэр Парижа искупалась в Сене. Реку очистили к Олимпийским играм-2024

Теги плавание Олимпиада-2024 Анн Идальго Водные виды

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене.

Купание в этой реке было запрещено с 1923 года из-за высокой концентрации бактерий.

Процедуры по очистке Сены начались из-за предстоящей Олимпиады в Париже. На реке запланированы олимпийские соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

Олимпийские игры стартуют 26 июля. 

Купание мэра Парижа в Сене сорвалось – почему? И когда новая попытка?

Грязная Сена, клопы и протесты с сожжением колец – у Парижа правда проблемы с Олимпиадой?

41 комментарий
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Сказала - сделала. Достойно уважения. Не то что некоторые про неповышение пенсионного возраста, пока он президент страны.
не то что Макрон!) обещал вместе с ней проплыть, но почему-то не поплыл)
+76
-15
+61
Ответ DonaldBrashear 2.0
Сказала - сделала. Достойно уважения. Не то что некоторые про неповышение пенсионного возраста, пока он президент страны.
Правда дизентерию подхватила и лежит дома, но об этом, конечно, Спорц тактично умолчал))
+61
-20
+41
Ответ DonaldBrashear 2.0
Сказала - сделала. Достойно уважения. Не то что некоторые про неповышение пенсионного возраста, пока он президент страны.
Приплёл так приплёл
+38
-5
+33
Сказала - сделала. Достойно уважения.

Не то что некоторые про неповышение пенсионного возраста, пока он президент страны.
+87
-57
+30
Але, как можно в сене купаться, оно же колется!
+18
0
+18
Ответ Пугливый Кот
Правда дизентерию подхватила и лежит дома, но об этом, конечно, Спорц тактично умолчал))
пруфы про дизентерию?
+19
-3
+16
Ответ Пугливый Кот
Правда дизентерию подхватила и лежит дома, но об этом, конечно, Спорц тактично умолчал))
Можно ссылочку или источник на информацию, пожалуйста?
+14
-1
+13
Ответ Jota
1984 СССР бойкотирует Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Её не показывают по ТВ. Зато по ТВ каждый день показывают, как всё плохо в Лос-Анджелесе. 2024 Россию выгнали с Олимпиады в Париже. Её не покажут по ТВ. Зато по ТВ будут каждый день показывать, как всё плохо в Париже. Но и без спортивных телетрансляций россияне не останутся. Вместо Олимпиады им наверняка снова покажут незабываемые моменты напряжённейших состязаний на Играх БРИКС, где российские спортсмены добывали золотые медали в борьбе с несуществующими соперниками.
1980
США бойкотирует Олимпиаду в Москве. Нет показа по телевидению. Полный запрет на участие американских спортсменов. СССР- Империя зла, которая постоянно угрожает Западу.

2024
Россия не показывает Олимпиаду. Неофициально не рекомендует участие в ней спортсменам. Запад-угроза безопасности России.

Найдите 10 отличный. Про Афган втирать не надо, т. к. при Вьетнаме Олимпиады вполне себе проводились.
+12
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Ответ Франк Небо
А это вредная информация. Народу об этом знать нельзя))
Мистер народный просветитель, не поделитесь источником? Или ваш инсайд?
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Сказала - сделала. Достойно уважения. Не то что некоторые про неповышение пенсионного возраста, пока он президент страны.
ой как приплетено то
+8
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+6
Ответ Пугливый Кот
Правда дизентерию подхватила и лежит дома, но об этом, конечно, Спорц тактично умолчал))
Про дизентерию вы где прочитали? На панораме или на риа новости?
+7
-3
+4
Не, ну мужик сказал - мужик сделал
+4
-1
+3
А они точно её хорошо почистили? Цвет у неё какой-то странный.
+4
-1
+3
В Москве срочно нужна олимпиада
+3
0
+3
А когда Собянин плавал в москва-реке?
+2
0
+2
Ответ Egor .
Мистер народный просветитель, не поделитесь источником? Или ваш инсайд?
хахах) если об этом написано в интернете то источник один - ВК, очеееень надёжный. больше никто не написал
+2
-1
+1
Ответ Пугливый Кот
Правда дизентерию подхватила и лежит дома, но об этом, конечно, Спорц тактично умолчал))
А это вредная информация. Народу об этом знать нельзя))
+8
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Ответ Еще один из рода Болейн
Можно ссылочку или источник на информацию, пожалуйста?
агенты кремля источник) аххахах
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Ответ Пугливый Кот
Правда дизентерию подхватила и лежит дома, но об этом, конечно, Спорц тактично умолчал))
Откуда информация?
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Ответ 24slam
А они точно её хорошо почистили? Цвет у неё какой-то странный.
Ну цвет от дна зависит (скорее всего илистое или песчаное). На качество воды не сильно влияет. Но вообще интересно, что с самой водой (какие показатели и тд)
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0
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Ну как тут не вспомнить мэра Липецка)
+1
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Вроде щупальца не выросли, так что всё отлично.
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Ответ Сергей Эльдиев
не то что Макрон!) обещал вместе с ней проплыть, но почему-то не поплыл)
Другое дело, российские политики, которые постоянно в реке Москва плавают
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Ага искупалась в комбинезоне и шапочке, а пловцам плыть без омуниции , почти нагишом. Потом от вирусов не избавиться точно
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Ей сказали ныряй)
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уважаемый спортс, где новость о том кто будет нести факел?
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Ответ Пугливый Кот
Правда дизентерию подхватила и лежит дома, но об этом, конечно, Спорц тактично умолчал))
Как все дружно топчут мэршу 11-миллионного Парижа. Лучше бы вспомнили, как мы умудрились отравить и загадить великие реки Сибири, оз. Байкал и пр. Это не река Сена в огромном мегаполисе. Это суметь надо!
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Ответ dk.timetech
После москвы-реки можно сразу в реанимашку
испытал?
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Ответ Alexander Tryapyshko
Але, как можно в сене купаться, оно же колется!
А вы выпейте французского вина литра два, и спокойно искупаетесь. Это так и работает.
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А как там рядовые парижане? Кто-то вроде призывал "испражняться" в реку как раз в это время. Там какой-то протест и все такое)
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