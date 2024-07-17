Мэр Парижа искупалась в Сене. Реку очистили к Олимпийским играм-2024

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене.

Купание в этой реке было запрещено с 1923 года из-за высокой концентрации бактерий.

Процедуры по очистке Сены начались из-за предстоящей Олимпиады в Париже. На реке запланированы олимпийские соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

Олимпийские игры стартуют 26 июля.

Купание мэра Парижа в Сене сорвалось – почему? И когда новая попытка?

Грязная Сена, клопы и протесты с сожжением колец – у Парижа правда проблемы с Олимпиадой?