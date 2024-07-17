Мэр Парижа искупалась в Сене. Реку очистили к Олимпийским играм-2024
Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене.
Купание в этой реке было запрещено с 1923 года из-за высокой концентрации бактерий.
Процедуры по очистке Сены начались из-за предстоящей Олимпиады в Париже. На реке запланированы олимпийские соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.
Олимпийские игры стартуют 26 июля.
Купание мэра Парижа в Сене сорвалось – почему? И когда новая попытка?
Грязная Сена, клопы и протесты с сожжением колец – у Парижа правда проблемы с Олимпиадой?
Не то что некоторые про неповышение пенсионного возраста, пока он президент страны.
США бойкотирует Олимпиаду в Москве. Нет показа по телевидению. Полный запрет на участие американских спортсменов. СССР- Империя зла, которая постоянно угрожает Западу.
2024
Россия не показывает Олимпиаду. Неофициально не рекомендует участие в ней спортсменам. Запад-угроза безопасности России.
Найдите 10 отличный. Про Афган втирать не надо, т. к. при Вьетнаме Олимпиады вполне себе проводились.