«Челси» начал дисциплинарное расследование из-за расисткой кричалки Энцо и игроков Аргентины: «Все формы дискриминационного поведения неприемлемы»

«Челси» опубликовал заявление по факту инцидента с участием Энцо Фернандеса.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции. Хавбек « » поделился видео в инстаграме, но вскоре прервал трансляцию.

«Футбольный клуб «Челси» считает все формы дискриминационного поведения совершенно неприемлемыми. Мы гордимся тем, что являемся инклюзивным клубом, поддерживающим разнообразие, в котором представители всех культур, сообществ и идентичностей чувствуют себя желанными гостями.

Мы признаем и ценим факт публичных извинений нашего игрока и будем использовать это как возможность извлечь урок.

Клуб инициировал внутреннюю дисциплинарную процедуру», – говорится в заявлении «синих».

Энцо извинился за расистскую кричалку в адрес сборной Франции: «Меня захлестнула эйфория. Это видео не отражает ни моих убеждений, ни мой характер»

«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины 🤯