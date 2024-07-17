«Челси» начал дисциплинарное расследование из-за расисткой кричалки Энцо и игроков Аргентины: «Все формы дискриминационного поведения неприемлемы»

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу происшествия соцсети Энцо Фернандес дискриминация Футбол

«Челси» опубликовал заявление по факту инцидента с участием Энцо Фернандеса.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции. Хавбек «Челси» поделился видео в инстаграме, но вскоре прервал трансляцию.

«Футбольный клуб «Челси» считает все формы дискриминационного поведения совершенно неприемлемыми. Мы гордимся тем, что являемся инклюзивным клубом, поддерживающим разнообразие, в котором представители всех культур, сообществ и идентичностей чувствуют себя желанными гостями.

Мы признаем и ценим факт публичных извинений нашего игрока и будем использовать это как возможность извлечь урок.

Клуб инициировал внутреннюю дисциплинарную процедуру», – говорится в заявлении «синих».

Энцо извинился за расистскую кричалку в адрес сборной Франции: «Меня захлестнула эйфория. Это видео не отражает ни моих убеждений, ни мой характер»

«Они любят трахать трансов. Выступают за Францию, но родом из Анголы». Это спели игроки Аргентины 🤯

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40 комментариев
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И еще обожаю свободу слова здесь в комментариях, когда любой неугодный комментарий с "неправильным" мнением просто удаляется модераторами. Это ведь максимально либерально!
Как и гнобление аргентинцев за то, что рубят правду-матку.
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Ответ Dexter Morgan
Вообще у сборной Аргентины огромное количество отбитых игроков. Я это понял ещё после того, когда Эмилиано Мартинес получил приз лучшему вратарю ЧМ-2022. При этом при всём честном народе этой перчаткой у паха жест сделал. А потом они праздновали победу в финале, себя вели отвратительно. И сейчас то же самое. У сборной Аргентины и фанаты такие же. На спортсе аналогом могут служить фанаты Барселоны, Месси и сборной Аргентины.
посмотри что пишет копинамбур, рига и другие – все вопросы к этим людям отпадают
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В этой ситуации Энцо выглядит полным дураком. Сначала хватило тупости включить трансляцию, а потом еще и извиниться непонятно за что, ведь факты налицо: Африканская сборная - да. Мбаппе встречался с трансом - да. За что извиняться не пойму
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Как кстати дела у Рубина и их албанца?
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Поколение нытиков и плакс😁🔥
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Ответ Dexter Morgan
Вообще у сборной Аргентины огромное количество отбитых игроков. Я это понял ещё после того, когда Эмилиано Мартинес получил приз лучшему вратарю ЧМ-2022. При этом при всём честном народе этой перчаткой у паха жест сделал. А потом они праздновали победу в финале, себя вели отвратительно. И сейчас то же самое. У сборной Аргентины и фанаты такие же. На спортсе аналогом могут служить фанаты Барселоны, Месси и сборной Аргентины.
Согласен, фаны у них конечно максимально конченые
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Обидели и негров и тридварасов одним разом. Если бы дело было в Америке, то им точно были кранты. А так может извинениями и маленьким пожертвованием отделается.
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Ответ T622222
Интересно, когда в Англии и Европе останутся только выходцы из Судана и Марокко они права белого меньшинства будут учитывать!? Как показал опыт ЮАР белые будут в клетках на работу ходить и получить вечером мачете по спине дело вполне обычное…
Сколько ты родил,белый человек? Вангую : ты живёшь с родителями,и тебе слегка за 30.
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Влепят штраф, перед товарищами извинится. Максимум. Вряд ли будут отстранять от игр на какой-то срок.
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Ответ Dexter Morgan
Вообще у сборной Аргентины огромное количество отбитых игроков. Я это понял ещё после того, когда Эмилиано Мартинес получил приз лучшему вратарю ЧМ-2022. При этом при всём честном народе этой перчаткой у паха жест сделал. А потом они праздновали победу в финале, себя вели отвратительно. И сейчас то же самое. У сборной Аргентины и фанаты такие же. На спортсе аналогом могут служить фанаты Барселоны, Месси и сборной Аргентины.
Как ты опишешь пользователя с никнеймом "сларк",который желал всем каталонцам поскорее встретиться с Вилановой? А ведь он фанат Мадрида.
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поддерживаю решение руководства синебуса, в идеале - перевести его в Страсбург, для продолжения карьеры
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Ответ falkao2013
Как ты опишешь пользователя с никнеймом "сларк",который желал всем каталонцам поскорее встретиться с Вилановой? А ведь он фанат Мадрида.
Так он неадекват. Только он вообще песчинка, если сравнивать с Ригоберками, Катеринами, Домианами и Олегами.
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Ответ Dexter Morgan
Вообще у сборной Аргентины огромное количество отбитых игроков. Я это понял ещё после того, когда Эмилиано Мартинес получил приз лучшему вратарю ЧМ-2022. При этом при всём честном народе этой перчаткой у паха жест сделал. А потом они праздновали победу в финале, себя вели отвратительно. И сейчас то же самое. У сборной Аргентины и фанаты такие же. На спортсе аналогом могут служить фанаты Барселоны, Месси и сборной Аргентины.
В игре с Нидерландами ты не понял?
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Ответ moris1112
Согласен, фаны у них конечно максимально конченые
Именно так.
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Ответ Dexter Morgan
Так он неадекват. Только он вообще песчинка, если сравнивать с Ригоберками, Катеринами, Домианами и Олегами.
Значит и среди мадридских есть свои риго и компания.
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Ответ falkao2013
Значит и среди мадридских есть свои риго и компания.
Даже близко таких нет. У некоторых фанатов Барселоны уже ники стали именем нарицательным.
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"Черси" лучше бы расследовать,по-каким причинам они без еврокубков остались,снизить зарплаты,провести трасферы,а не слушать всякую хрень.кто там орал через океан.Они орали у себя дома. Англичайники в финале обосрались.так теперь будут искать причины на стороне,заниматься чем угодно,но не предметно-причинным анализом произошедшего.
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Англия-лох
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По этому случаю надо выдать гному очередной золотой мяч, а Спартак отправить в пердив
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Если чернокожие французы откажутся от своих африканских корней, то только тогда можно считать это расизмом
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У самого половина одноклубников имеют африканские корни и такое распевал, ещё и в Интернет выложил. Неужели не думал, что у них, как минимум, к нему возникнут вопросы, а как максимум, шапалак можно получить от какого-нибудь Дисаси?
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Мда, скандал такой в Челси намечается, французы в составе есть
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Они пели в закрытом автобусе
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Юзеры спорца его уже закончили
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Что там с Гибралтаром?))
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По настоящему заслуженная награда для аргентинцев
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