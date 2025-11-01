Свечников остался без очков в матче с «Бостоном». Ранее форвард «Каролины» забил «Вегасу» и «Айлендерс», у него 2+1 в 11 играх
Андрей Свечников не набрал очков в матче «Каролины» с «Бостоном».
25-летний нападающий «Харрикейнс» Андрей Свечников не отметился результативными действиями в матче с «Бостоном» (1:2). На его счету 3 броска по воротам, 3 промаха и 1 потеря шайбы за 15:13 на льду.
Ранее россиянин набирал очки в двух матчах подряд – забил «Вегасу» (3:6) и заработал 1+1 против «Айлендерс» (6:2). Теперь на счету Свечникова стало 3 (2+1) очка в 11 матчах текущего сезона при полезности «минус 1».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
