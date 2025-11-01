Наместников забил в 3-м матче подряд – «Питтсбургу». У форварда «Виннипега» 6+1 в 12 играх

Владислав Наместников забил гол в 3-м матче подряд в регулярном сезоне НХЛ.

Нападающий «Виннипега » Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой в матче с «Питтсбургом » (4:1 , третий период).

Россиянин забивает в третьем матче подряд, ранее он поразил ворота «Чикаго» (6:3) и «Миннесоты» (4:3 ОТ). Теперь на счету Наместникова 7 (6+1) очков в 12 матчах сезона.