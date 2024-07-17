Замминистра спорта Аргентины о расистской кричалке игроков сборной: «Капитан должен извиниться. Это выставляет нашу страну в плохом свете после большого триумфа»

Теги Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Федерация футбола Аргентины дискриминация Футбол

Замминистра спорта Аргентины высказался о скандале с игроками сборной.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

«Я думаю, что капитан национальной команды (Лионель Месси – Sports) должен извиниться за этот инцидент, как и президент AFA. Это выставляет нашу страну в плохом свете после большого триумфа, и было бы хорошо превратить это в нечто образцовое», – сказал Хулио Гарро в эфире Urbana Play.

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101 комментарий
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Ответ Log in
Пели все, кроме капитана, извиниться должен капитан, логично, чо. И ремня им дать должен в таком случае
На ЧМ-22 тащили многие, МакАлистер шикарен был, Мартинес тащил, голы Альвареса и ДиМы, но 95% инфопотока было про Месси

Это нормально, что капитан отвечает всегда, а не только при хорошем
+63
-12
+51
Эти извинения ничего не будут стоить. Ладно бы один раз спели, осознали, что не стоит так делать. Но это уже не первый раз. И им уже говорили, что это неприемлимо. Раз продолжают, значит извинения ничего не стоят.
+73
-23
+50
Дичь какая-то. И главное зачем они это пели? Причём здесь Франция и кубок Америки.
+34
-8
+26
Пели все, кроме капитана, извиниться должен капитан, логично, чо.
И ремня им дать должен в таком случае
+57
-34
+23
Ответ SkSK
Эти извинения ничего не будут стоить. Ладно бы один раз спели, осознали, что не стоит так делать. Но это уже не первый раз. И им уже говорили, что это неприемлимо. Раз продолжают, значит извинения ничего не стоят.
В прошлый раз фанаты пели , а не футболисты
+25
-10
+15
Гибралтар - испанский, Фолкленды - аргентинские!
+23
-11
+12
Ответ Log in
Пели все, кроме капитана, извиниться должен капитан, логично, чо. И ремня им дать должен в таком случае
То есть когда Португалия разъехалась по домам, виноват лично КриРо. А когда из раза в раз арги опускаются на моральное дно, то Лёнька не причём
Ок, запишем, это другое ✍️
+21
-11
+10
Ответ Phantom1289
Не, я конечно понимаю, что песня не уместна и оскорбительна. Но причем тут расизм то? В чем там расизм? Я бы понял, если бы основной акцент был именно на том, что песня оскорбительна и не уместна.
Расизм тут видимо в подтексте, так как песня стилистически намекает, что быть черным и французом одновременно невозможно. Притом, что большинство игроков Франции родились в самой Франции.
+13
-5
+8
Ответ Полный адекват
Курилы чьи?
Ха-ха.
А Крым - Мой.
Прямо сейчас ноги в море мою на его побережье.
+17
-9
+8
Ответ Полный адекват
Курилы чьи?
Русские
+10
-3
+7
Ответ Log in
Пели все, кроме капитана, извиниться должен капитан, логично, чо. И ремня им дать должен в таком случае
Да, это логично. Это одна из функций капитана - напоминать игрокам о публичном образе и приличиях. А в случае косяков капитан - лицо команды. Просто как про Месси люди боятся признать, что он как капитан никакой (сразу скажу для некоторых, что Роналду аналогично).
+12
-6
+6
Ответ Log in
Пели все, кроме капитана, извиниться должен капитан, логично, чо. И ремня им дать должен в таком случае
Он ментальный лидер же. Тут так писали. Значит нужно извиниться за всю команду. Только этого не будет)
+7
-1
+6
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
В любой неудобной ситуации, приплетай...
+6
-2
+4
Ответ Полный адекват
Курилы чьи?
Кукурельи - испанские
+4
0
+4
Одна полита на спортсе
+4
-1
+3
Замминистра спорта? Так Милей же обещал, что закроет вообще это министерство. Чего оставил-то?)
+3
0
+3
Ответ SkSK
Эти извинения ничего не будут стоить. Ладно бы один раз спели, осознали, что не стоит так делать. Но это уже не первый раз. И им уже говорили, что это неприемлимо. Раз продолжают, значит извинения ничего не стоят.
НеприемлЕмо🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+6
-3
+3
Ответ Potapson
Дичь какая-то. И главное зачем они это пели? Причём здесь Франция и кубок Америки.
Им не даёт покоя что в одном матче им Мбаппе заколотил четыре мяча - уже полтора года прошло, но аргов не отпускает☝🏻🤣
+20
-18
+2
Ответ King_X
На ЧМ-22 тащили многие, МакАлистер шикарен был, Мартинес тащил, голы Альвареса и ДиМы, но 95% инфопотока было про Месси Это нормально, что капитан отвечает всегда, а не только при хорошем
Если кто-то из сборной Португалии сделает каминг-аут то должен ли за это отвечать Рональду? 🤔
+14
-12
+2
Замминистра здорового человека
+10
-8
+2
Ответ Жэд Кэлэд
Да, это логично. Это одна из функций капитана - напоминать игрокам о публичном образе и приличиях. А в случае косяков капитан - лицо команды. Просто как про Месси люди боятся признать, что он как капитан никакой (сразу скажу для некоторых, что Роналду аналогично).
Когда при нем запели оскорбительную кричалку, Месси их заткнул на Копе-21. Он за них и в свое отсутствие должен отвечать?? Он их воспитывал? он им мама или папа?? Они взрослые люди, сами за себя должны отвечать.
+7
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+2
Ответ Idalgo
Джексон на контракте в клубе. Исполняет, что попросят. К Джексону это не относится. Пример НЕ из Челси (и не аргентинца, желательно) приведете? Сколько еще тысяч футболистов, что-то не слышно больше случаев одобрения
Так либо Джексон не черный, либо Энцо не расист. Остальные не на контракте?
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Вот до чего толерантность доводит. А Месси теперь извиняться за всех.)
+4
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Ответ Полный адекват
Лицемерно, всем лечите про исторические земли, а сами бревно не видите в своем глазу
Ты ещё Калининград немцам отдай 🤣🤣
+1
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Да ну, не шарит замминистра. Тут вон юзеры кажут что капитан вообшпе чистой воды невиноуный
+2
-1
+1
А перед капитаном когда будут извиняться за сожженные футболки и кричалки ты не Диего
+8
-7
+1
Ответ Caterina
Нянька оставила детишек без присмотра. Пусть извиняется теперь!
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Аргентинцев великих можешь больше 10 назвать?
Ди Стефано, Месси, Марадона,Пасарелла, Батитустута, Креспо, Агуэро, Верон, Рикельме, Каморанези (сборная Италия) ну и добавим Хавьер Санети с Интера.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Тебя не возьму, не надейся.
Боже, какой облом,!)) Но кого-нибудь возьми, пора уже.
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Ответ Полный адекват
Винисиус кого-то на почве национальности или расизма оскорблял? Винисиус толкается и с судьей спорит, но его никто не обвинял в личных оскорблениях. Так то эти же аргентинцы на ЧМ выписывали мяч по тренерскому штабу Нидерландов, Винисиус ничего такого в своей карьере не делал, Месси выписывал мяч по фанатам Реала. Знаем мы ваших провокаторов
А с Симеоне, Хави что было?
+2
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