Замминистра спорта Аргентины о расистской кричалке игроков сборной: «Капитан должен извиниться. Это выставляет нашу страну в плохом свете после большого триумфа»
Замминистра спорта Аргентины высказался о скандале с игроками сборной.
Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.
«Я думаю, что капитан национальной команды (Лионель Месси – Sports) должен извиниться за этот инцидент, как и президент AFA. Это выставляет нашу страну в плохом свете после большого триумфа, и было бы хорошо превратить это в нечто образцовое», – сказал Хулио Гарро в эфире Urbana Play.
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Это нормально, что капитан отвечает всегда, а не только при хорошем
И ремня им дать должен в таком случае
Ок, запишем, это другое ✍️
А Крым - Мой.
Прямо сейчас ноги в море мою на его побережье.