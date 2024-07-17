Замминистра спорта Аргентины о расистской кричалке игроков сборной: «Капитан должен извиниться. Это выставляет нашу страну в плохом свете после большого триумфа»

Замминистра спорта Аргентины высказался о скандале с игроками сборной.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной : «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

«Я думаю, что капитан национальной команды ( – Sports) должен извиниться за этот инцидент, как и президент AFA. Это выставляет нашу страну в плохом свете после большого триумфа, и было бы хорошо превратить это в нечто образцовое», – сказал Хулио Гарро в эфире Urbana Play.

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