ФИФА проводит расследование из-за расистской кричалки игроков Аргентины: «Осуждаем любую форму дискриминации со стороны кого бы то ни было»

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу ФИФА дискриминация Футбол

ФИФА проведет проверку относительно кричалки игроков сборной Аргентины.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

Федерация футбола Франции подала жалобу на поведение футболистов южноамериканской команды. 

«ФИФА стало известно о видеозаписи, распространяемой в социальных сетях, и инцидент расследуется. ФИФА решительно осуждает любую форму дискриминации со стороны кого бы то ни было, включая игроков, болельщиков и официальных лиц», – говорится в заявлении международной организации. 

Энцо извинился за расистскую кричалку в адрес сборной Франции: «Меня захлестнула эйфория. Это видео не отражает ни моих убеждений, ни мой характер» 

«Челси» начал дисциплинарное расследование из-за расисткой кричалки Энцо и игроков Аргентины: «Все формы дискриминационного поведения неприемлемы»

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48 комментариев
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В результате расследования Месси получит золотой мяч.
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В результате проверки аргентинцам будет приблизительно ничего
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Осуждаем любую форму дискриминации со стороны кого бы то ни было. Кроме дискриминации российских футболистов, разумеется.
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Это ещё Винисиус не высказывался по этому инциденту
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Ответ Ллб
Тут не указали слова из начала этой запевочки " Они любят ######ь трансов"
А что, французов оскорбляет любовь к трансам? Тогда фифа нужно задуматься и о наказании к ним ахахаха.
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Ответ Alex.K71
Не вижу ничего оскорбительного в тексте, что прочитал, ведь в большинстве случаев так и есть, но видимо у Федерации футбола Франции подгорает до сих пор и она никогда не забудет поражения в финале ЧМ 2022!!!
Тут не указали слова из начала этой запевочки " Они любят ######ь трансов"
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ФИФА в этом плане как ООН. Абсолютно бесполезные организации. Ну осудят, скажут что против, так совершенно точно делать нельзя... И на этом всё!
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Не вижу ничего оскорбительного в тексте, что прочитал, ведь в большинстве случаев так и есть, но видимо у Федерации футбола Франции подгорает до сих пор и она никогда не забудет поражения в финале ЧМ 2022!!!
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Зачем ФИФА осуждает самих себя?
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Ответ воргашорец
А где был Месси во время исполнения песенки?! Сидел в уголке (чтобы в камеру телефона не попасть) и ржал небось.
Был в Майами, из за травмы не поехал со всеми.
А что?
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Этапы расследования:
1.Включить видео.
2.Посмотреть.
3.Принять решение, отмазать или наоборот.
Недели две понадобиться, наверное.
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... жаль что МатчТВ не проведет расследование по своим комментаторам на финале Евро (((
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Ангола же бывшая португальская колония, оттуда во Францию никто не едет.
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В тексте полностью отсутствует дискриминация. Есть утверждения, часть из которых не соответствуетдействительности. Например, в сборной Франции нет ни одного выходца из Анголы. Пока однозначно не доказана ни одна сексуальная связь игроков с трансвеститами. Вместе с тем в песне нет ни одной прямой отсылки, позволяющей утверждать, что она посвящается именно игрокам французской сборной. Короче, у адвокатов аргентинцев куча доводов и отмазок. Санкций не будет. Ограничатся извинениями, причём формальными.
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Ужас что творится в этих америках 😱 За такое недостойное поведение надо отобрать у них Кубок Америки и отдать французам, а Месси должен отдать Мбаппе все свои золотые мячи!
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Ответ Утя Ваткин
В результате расследования Месси получит золотой мяч.
Комментарий удален модератором
Ответ Ллб
Тут не указали слова из начала этой запевочки " Они любят ######ь трансов"
Учитывая повышенный спрос на толерантность к секс меньшинствам, эта строка песни скорее плюс, чем минус. Найдется вдруг какой-то чиновник-транс из ФИФА, посмотрит видео, улыбнется и замнёт дело.
Как бы прискорбно это ни звучало)
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Ответ Alex.K71
Не вижу ничего оскорбительного в тексте, что прочитал, ведь в большинстве случаев так и есть, но видимо у Федерации футбола Франции подгорает до сих пор и она никогда не забудет поражения в финале ЧМ 2022!!!
Комментарий удален модератором
Ответ Indurain Larraya
Тут дело такое. Эффект Барбары Стрейзанд никто не отменял. Фофана и прочие обиженки открыли такой ящик Пандоры, что еще пара расследований - и слова и мотив песенки про французов и их предков будут знать наизусть все в Европе. Будут напевать в душе (кстати, комфортный ритм, запоминается), а в каких-нибудь Словакии или Польше будут хором петь целые стадионы. Энцо в этом смысле абсолютно правильно сделал. На кураже попели, одумался, удалил, извинился, сказал что это на эмоциях и не соответствует его убеждениям. И ему однозначно верю, все таки есть разница между троллингом футбольных соперником, трэштоком и настоящим расизмом. А вот обиженки подхватили и сами себя зарывают моральным негодованием.
Если бы это не было его убеждениями, то скорее всего он и текст бы не знал

Вообще невозможно без какого-либо интереса произносить слова в которые ты не веришь или с которыми не согласен
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Ну хоть в борьбе с расизмом победят раз в футболе уже не могут
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