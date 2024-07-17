ФИФА проводит расследование из-за расистской кричалки игроков Аргентины: «Осуждаем любую форму дискриминации со стороны кого бы то ни было»

ФИФА проведет проверку относительно кричалки игроков сборной Аргентины.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

Федерация футбола Франции подала жалобу на поведение футболистов южноамериканской команды.

« стало известно о видеозаписи, распространяемой в социальных сетях, и инцидент расследуется. ФИФА решительно осуждает любую форму дискриминации со стороны кого бы то ни было, включая игроков, болельщиков и официальных лиц», – говорится в заявлении международной организации.

Энцо извинился за расистскую кричалку в адрес сборной Франции: «Меня захлестнула эйфория. Это видео не отражает ни моих убеждений, ни мой характер»

«Челси» начал дисциплинарное расследование из-за расисткой кричалки Энцо и игроков Аргентины: «Все формы дискриминационного поведения неприемлемы»