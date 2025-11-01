  • Спортс
НХЛ. «Бостон» примет «Каролину», «Питтсбург» в гостях у «Виннипега», «Флорида» против «Далласа», «Вашингтон» сыграет с «Баффало»

В регулярном чемпионате НХЛ пройдут очередные матчи.

«Бостон» примет «Каролину», «Питтсбург» проведет гостевой матч с «Виннипегом», «Флорида» будет противостоять «Далласу», «Вашингтон» сыграет с «Баффало».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Балабанов
Главные новости
Лабанк о России: «Очень крутая страна. Люди здорово выглядят и заботятся о том, как одеваются. Жена часто ходит на прогулки, ей всегда готовы помочь, если нужно поднять коляску»
48 минут назад
«Анахайм» выиграл 4 матча из последних 5 и идет в зоне плей-офф на Западе. Лео Карлссон набрал 1+3 в игре с «Детройтом», Терри – 2+1
сегодня, 05:30
У Овечкина 2 шайбы в 11 играх на старте сезона НХЛ. Это повторение личного антирекорда на таком отрезке
сегодня, 05:15
Сорокин поприветствовал старшего сына Овечкина после матча «Айлендерс» и «Вашингтона», отбив кулачок через стекло
сегодня, 04:58Видео
Только «Бостон» набрал менее 50% очков на Востоке в НХЛ. Разрыв между первой и последней командой – 7 баллов против 12 на Западе
сегодня, 04:45
НХЛ. «Вегас» проиграл «Колорадо», «Вашингтон» уступил «Айлендерс», «Анахайм» победил «Детройт»
сегодня, 04:40
КХЛ. «Авангард» примет «Нефтехимик», «Ак Барс» сыграет с «Ладой», «Шанхай» в гостях у «Северстали», «Динамо» Москва против ЦСКА
сегодня, 04:22
Цыплаков пропустил матч с «Вашингтоном» по решению тренера «Айлендерс». У форварда 1 очко в 8 играх в сезоне при «минус 6»
сегодня, 03:15
Сорокин отразил 22 из 23 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой матча. Вратарь «Айлендерс» впервые в сезоне пропустил менее 3 шайб за игру
сегодня, 03:05
Овечкин без очков 3 матча подряд: 2 броска, «минус 3» против «Айлендерс». У него 2+5 в 11 играх
сегодня, 01:44
Последние новости
Кадейкин о том, что «Трактор» идет 5-м на Востоке: «Такое место в таблице никого не устраивает. Это истина, которая всем понятна. Ищем возможность выигрывать»
8 минут назад
Карбери о «Вашингтоне» после 1:3 от «Айлендерс»: «Мы потеряли Дюбуа и потом ничего не сумели придумать. Не смогли вернуться в игру после перекройки звеньев»
33 минуты назад
Посол России в Индонезии: «Страна планирует продвигать хоккей. Четыре наших соотечественника являются игроками или играющими тренерами национальной сборной»
сегодня, 06:58
Быков о том, что Павел Попов продает золотую медаль ЧМ-2009 для помощи семье сына, погибшего на СВО: «Поступок, достойный уважения. Тогда я решил, что он тоже достоин награды»
сегодня, 06:46
Светлов о проблемах Кузнецова: «Не хватает легкости и моторности. Но «Металлург» только выиграл, что из-за Евгения команда всю осень в центре внимания»
сегодня, 06:34
Хорват о Сорокине после 3:1 в матче с «Вашингтоном»: «Илья был феноменален, он удержал нас в игре. Не можем быть довольны тем, как сыграли в первом периоде»
сегодня, 05:58
Уилсон про 0/9 «Вашингтона» в большинстве в последних 3 играх: «Нам нужно быстро это исправить. Неудачи при реализации стоят нам игр»
сегодня, 05:45
Дюбуа получил травму в матче с «Айлендерс». Форвард «Вашингтона» (0 очков в сезоне) может пропустить игру с «Баффало», Строум – вернуться в состав
сегодня, 04:34
Барбашев завершил с «минус 3» матч против «Колорадо» – худшая полезность в «Вегасе». У форварда 0 бросков в створ и 3 хита за 15:36
сегодня, 03:55
Бардаков сыграл 3:54 в матче с «Вегасом» – минимальное время в сезоне. У форварда «Колорадо» 1 блок, 1 потеря и 0 из 2 на точке
сегодня, 03:45