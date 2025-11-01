НХЛ. «Бостон» примет «Каролину», «Питтсбург» в гостях у «Виннипега», «Флорида» против «Далласа», «Вашингтон» сыграет с «Баффало»
В регулярном чемпионате НХЛ пройдут очередные матчи.
«Бостон» примет «Каролину», «Питтсбург» проведет гостевой матч с «Виннипегом», «Флорида» будет противостоять «Далласу», «Вашингтон» сыграет с «Баффало».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости