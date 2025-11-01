  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вайсфельд о победах «Ак Барса»: «Команда сильная, вышла на свой уровень. Странно, что раньше проигрывали. Хмелевски много очков приносит»
0

Вайсфельд о победах «Ак Барса»: «Команда сильная, вышла на свой уровень. Странно, что раньше проигрывали. Хмелевски много очков приносит»

Леонид Вайсфельд: «Неудивительно, что «Ак Барс» выиграл 11 матчей подряд».

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд не удивлен, что «Ак Барс» одержал 11 побед подряд. Отметим, что в данный момент команда Анвара Гатиятулина противостоит «Ладе» (1:1, первый период). 

«Хмелевски подписали. Возможно, он стал недостающим звеном для большинства и для последних минут. Он очень много очков там приносит. Но я не думаю, что это главное. Это один из аргументов.

Странно не то, что они выиграли сейчас одиннадцать матчей подряд. Странно то, что они в самом начале проигрывали, потому что команда сильная. Мне кажется, что они сейчас на свой уровень вышли.

То, что они сейчас выигрывают, то здесь вообще ничего удивительного нет. Удивительно было то, что они вначале плохо играли», – сказал Леонид Вайсфельд.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoСаша Хмелевски
logoКХЛ
logoЛеонид Вайсфельд
logoАк Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хмелевски о татарском языке: «Моя жена – татарка, буду обучаться. В Татарстане болельщики любят такие мелочи – это дань уважения республике»
28 октября, 10:05
Хмелевски про гол Миллера: «Он действовал как Бобби Орр! Всегда говорил Митчу, что он один из лучших защитников, с кем я играл»
25 октября, 20:45Видео
Хмелевски о том, хочет ли увидеть «Салават» в плей-офф: «Мне уже без разницы, я там не играю. Если думать буду о них, не смогу нормально играть в «Ак Барсе». Надо перевернуть страницу»
25 октября, 19:28
Главные новости
Ги Буше про 10 удалений у «Авангарда» против «Нефтехимика»: «Ребята сражались с несправедливыми обстоятельствами. Мы спокойны, отпускаем то, что нам неподвластно»
4 минуты назад
НХЛ. «Бостон» принимает «Каролину», «Питтсбург» в гостях у «Виннипега», «Флорида» против «Далласа», «Вашингтон» сыграет с «Баффало»
4 минуты назадLive
8 137 зрителей – средняя посещаемость матчей КХЛ за 2 месяца, заполняемость арен составила 80% – это лучшие показатели в истории лиги
17 минут назад
КХЛ. «Авангард» одолел «Нефтехимик», «Ак Барс» играет с «Ладой», «Шанхай» в гостях у «Северстали», «Динамо» Москва против ЦСКА
34 минуты назадLive
«Сочи» сохранил зарплату Крикунову после перевода на должность тренера-консультанта («СЭ»)
54 минуты назад
«Авангард» выиграл 5 из 10 последних матчей. У команды Ги Буше было 8 удалений подряд в игре с «Нефтехимиком»
сегодня, 15:46
Самсонов может расторгнуть контракт с «Сочи», если получит предложение из НХЛ. Вратарь проведет текущий сезон в КХЛ
сегодня, 15:24
Ротенберг поздравил Кремлева с 42-летием: «При нем бокс в России и на международной арене вышел на новый уровень. Вместе мы развиваем программу «Красная Машина»
сегодня, 15:10
РУСАДА: «Морозов предоставил доказательства того, что употребление имело место вне соревновательного периода и не связано с повышением спортивных результатов»
сегодня, 13:55
«Создается русский ESPN, как говорили. Было похоже на Dream Team: Джордан – Губерниев, Баркли – Черданцев, Пиппен – Генич». Журналист Лысенков о «Матч ТВ»
сегодня, 13:31
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин про 10 удалений у «Авангарда»: «Нефтехимик» реализовал только одно большинство – большой минус. Игра из-за этого ломается, хоккеисты переигрывают»
40 минут назад
ФХР и «Росгосстрах Жизнь» стали партнерами, Третьяк прокомментировал: «Компания – чемпион своей отрасли. Забота о подрастающем поколении – благородное дело»
сегодня, 16:13
«Лада» подписала контракт с Грэйоваком. У форварда 36 очков в 67 матчах за «Куньлунь» в прошлом сезоне
сегодня, 15:58
Форвард «Салавата» Броссо не сыграет с «Локомотивом». Он дисквалифицирован за драку с Дарьиным в матче с «Адмиралом»
сегодня, 13:41Видео
Тренер вратарей «Айлендерс» Наумов: «Цифры Сорокина немного не отражают качество игры – рисунок зрелый, показывает хороший хоккей. Есть шероховатости, над ними работаем»
сегодня, 13:10
Билялетдинов контактирует с Гатиятулиным – он участвовал в разборах и в спорах по тактическим решениям. Экс-тренер «Ак Барса» помог с настройкой игры в обороне («Бизнес Online»)
сегодня, 12:45
Крикунов об уходе с поста тренера «Сочи»: «У команды непростое положение – поговорили и приняли решение. Из штаба не ухожу – буду подсказывать ребятам, тренерам»
сегодня, 12:30
14 млрд рублей инвестиций нужно для строительства арены в Тюмени. От инвесторов не поступало намерения реализовать проект
сегодня, 12:01
«Сочи» и Верба расторгли контракт. Форвард набрал 2 очка при полезности «-10» за 13 матчей
сегодня, 11:50
«Барыс» подписал экс-форварда «Филадельфии» и «Нью-Джерси» Уиллмена. Он набрал 10 очков в 68 матчах в НХЛ, 119 баллов – в 244 играх АХЛ
сегодня, 11:40