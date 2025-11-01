Вайсфельд о победах «Ак Барса»: «Команда сильная, вышла на свой уровень. Странно, что раньше проигрывали. Хмелевски много очков приносит»

Леонид Вайсфельд: «Неудивительно, что «Ак Барс» выиграл 11 матчей подряд».

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд не удивлен, что «Ак Барс » одержал 11 побед подряд. Отметим, что в данный момент команда Анвара Гатиятулина противостоит «Ладе» (1:1 , первый период).

«Хмелевски подписали. Возможно, он стал недостающим звеном для большинства и для последних минут. Он очень много очков там приносит. Но я не думаю, что это главное. Это один из аргументов.

Странно не то, что они выиграли сейчас одиннадцать матчей подряд. Странно то, что они в самом начале проигрывали, потому что команда сильная. Мне кажется, что они сейчас на свой уровень вышли.

То, что они сейчас выигрывают, то здесь вообще ничего удивительного нет. Удивительно было то, что они вначале плохо играли», – сказал Леонид Вайсфельд.