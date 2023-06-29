Мичков выбран «Филадельфией» под 7-м номером на драфте НХЛ, Симашев и Бут – «Аризоной» под 6-м и 12-м, Хавертц в «Арсенале», УЕФА против крымских клубов в чемпионате России и другие новости

1. Драфт НХЛ-2023. В первом раунде были выбраны 4 россиянина. «Аризона» взяла защитника Дмитрия Симашева под 6-м номером и форварда Даниила Бута под 12-м, «Филадельфия» – форварда Матвея Мичкова под 7-м номером, «Колорадо» – защитника Михаила Гуляева под 31-м.

«Чикаго», выигравший драфт-лотерею НХЛ, выбрал 17-летнего канадского форварда Коннора Бедарда под общим 1-м номером.

2. Трансферы. Хавертц перешел в «Арсенал» из «Челси» за 60+5 млн фунтов. «Тоттенхэм» за 40 млн фунтов купил Мэддисона у «Лестера». «Челси» продал Менди «Аль-Ахли» за 16 млн фунтов.

«Реал» готов дать Мбаппе бонус в 130 млн евро в случае бесплатного трансфера в 2024-м. «Арсенал» и «Вест Хэм» за 105 млн фунтов согласовали трансфер Райса, «Ман Сити» вышел из борьбы за хавбека. «Бавария» даст за Кейна около 93 млн евро с учетом бонусов и надеется, что «Тоттенхэм» предпочтет продать форварда ей, а не конкуренту из АПЛ.

ПАОК сделал официальное предложение по Чалову и ведет переговоры с ним, «Галатасарай» сохраняет интерес к форварду ЦСКА. «Зенит» закрыл сделку по Педро, «Коринтианс» получат часть суммы наличными. Коваленко прошел медосмотр перед переходом в «Зенит». Хлусевич интересен «Лацио», «Спортингу», «Дженоа» и «Вероне», хавбека «Спартака» могут арендовать с выкупом за 8 млн евро. «Спартак» дает 7 млн евро и бонусы «Кадису» за вингера Бонгонда.

3. УЕФА отреагировал на интеграцию крымских клубов в российский чемпионат: «Участие в турнирах под эгидой РФС запрещено. Регион рассматривается как «специальная зона».

4. ISU не включил российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при. Щербакова на празднике 100-летия Московского спорта поучаствует в мастер-классе по настольному теннису 1 июля, Валиева – по брейк-дансу, Трусова сыграет в петанк.

5. 16-летняя Мирра Андреева вышла в финал квалификации «Уимблдона», Эрика, Шнайдер, Аванесян, Звонарева выбыли.

6. Новости хоккея. Барбашев подписал 5-летний контракт с «Вегасом» на 5 млн долларов в год. ФХР не предложит тренеру сборной России Жамнову новый контракт. ИИХФ утвердила состав групп на ЧМ-2024 в Чехии, Россия и Беларусь пропустят турнир.

7. На молодежном Евро-2023 по футболу прошел заключительный тур группового этапа. Германия потерпела фиаско, Италия тоже не вышла из группы. Украина и Грузия узнали соперников по 1/4 финала.

8. Суд в США отклонил иск Ханса Ниманна к Магнусу Карлсену на 100 млн долларов. Американский гроссмейстер заявлял об организованной травле в свой адрес и оценивал сумму ущерба в 100 миллионов долларов.

9. Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев стал лучшим молодым игроком Мир РПЛ по версии тренеров и капитанов команд. Игроки «Динамо» и «Спартака» – в топ-3.

10. Парламент Дагестана решил переименовать село Кироваул в честь отца Хабиба.

11. «Барселона» вывесила радужные флаги на стадионе Йохана Кройффа в честь дня борьбы с гомофобией. Клубный твиттер обновил аватар, но не во всех регионах. Российский форвард Александр Кокорин резко отреагировал: «Моросите прямо».

12. Суд продлил арест на три месяца главному обвиняемому в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.

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