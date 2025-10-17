Серебряков о результативных матчах: «Мне всегда хочется бороться до последнего, совершать камбэк. Если тебя меняют – чувствуешь себя какой-то ошибкой. Лучше доварюсь, переломлю игру»

Никита Серебряков высказался о результативных матчах с участием «Авангарда».

16 октября омский клуб уступил «Барысу» со счетом 2:6, 14 октября «Авангард» обыграл «Трактор» со счетом 8:5.

«Результат матча с «Барысом » не совсем понравился. Где-то энергии не хватило, четвертая игра на выезде, были эмоциональные матчи до этого. Тяжело, переживал, хотелось, чтобы побольше мы забили. Но имеем, что имеем.

Обсуждаем ли с Мишуровым игровые моменты? Тренер вратарей с нами общается, подсказывает. Не видел смысла дергать Андрея вчера. Понятно, что он переживал, но не думаю, что что-то страшное случилось, будем работать дальше.

Вратарская драка? Не надо такого больше (смеется). Увидел ту заварушку, сел спокойно, но краем глаза вижу, что Андрей поехал. Думал, что он водички едет попить, а тут вижу, что и Адам тоже пришел и они скидывают перчатки! Хотел развидеть это все. Болельщикам, конечно, прикольно, интересный опыт.

Что чувствую, когда счет в матче 8:5, как в игре с «Трактором»? Когда такая игра, не думаешь о замене. Хотелось только как-то немножко успокоить, потому что во втором периоде матча с «Трактором » пошло туда-сюда, сюда-туда, просто хотелось, чтобы лампочки за воротами перестали работать.

Я уже столько в своей карьере напропускал, что мне всегда хочется бороться до последнего, совершать камбэк. А если тебя меняют – ты чувствуешь себя какой-то ошибкой. Лучше доварюсь, переломлю себя, переломлю игру, чтобы выиграть. Победа с пятью пропущенными? Чувствуешь, что многовато пропустил, но команда выиграла, это самое главное», – сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков .

