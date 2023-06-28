Украина сыграет с Францией в плей-офф Евро U21, Грузия – с Израилем, Англия – с Португалией. Италия не вышла из группы

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Определились все участники четвертьфинальных матчей молодежного чемпионата Европы.

1 июля встретятся Грузия (1-е место в группе А) и Израиль (2С), а также Испания (1В) и Швейцария (2D).

2 июля Англия (1С) сыграет с Португалией (2А), а Франция (1D) – с Украиной (2В).

Сборная Италии упустила возможность обойти разгромленную Францией Швейцарию (4:1), уступив Норвегии (0:1) и завершив групповой этап на 3-м месте.

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8 комментариев

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JuVero
итальянцы жидко обосрались.
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Кокич
Итальянская череда из 6 поражений
уместилась буквально в 4 недели.
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llolishe
ЗаТОНАЛИ у берегов Норвегии
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rodskjegget
Учитывая, что отобрали чистый гол и пенальти в ворота французов в первом матче…
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oren/muti
а как они стали третьими? у трех команд по 3 очка же, по разнице мячей Италия выше же? Или там другой критерий учитывается?
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