Украина сыграет с Францией в плей-офф Евро U21, Грузия – с Израилем, Англия – с Португалией. Италия не вышла из группы

Определились все участники четвертьфинальных матчей молодежного чемпионата Европы.

1 июля встретятся Грузия (1-е место в группе А) и Израиль (2С), а также Испания (1В) и Швейцария (2D).

2 июля Англия (1С) сыграет с Португалией (2А), а Франция (1D) – с Украиной (2В).

Сборная Италии упустила возможность обойти разгромленную Францией Швейцарию (4:1), уступив Норвегии (0:1) и завершив групповой этап на 3-м месте.