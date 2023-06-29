Кейн и «Бавария» договорились. Мюнхенцы надеются, что «Тоттенхэм» предпочтет продать форварда не конкуренту из АПЛ

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн деньги Футбол

«Бавария» достигла устного соглашения с Харри Кейном.

Ранее «Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» по Кейну на 70 миллионов евро без учета бонусов. Ожидается, что «Бавария» даст около 93 млн евро с учетом бонусов.

Как сообщает Bayern & Germany, Кейн не против ухода из «Тоттенхэма» в случае, если предложение устроит каждую из сторон. «Бавария» готова улучшить свое предложение.

Как утверждает журналист Филипп Кесслер, «Бавария» готова потратить на трансфер Кейна до 100 миллионов евро, однако мюнхенцы надеются договориться на меньшую сумму.

«Бавария» надеется, что «Тоттенхэм» согласится отпустить Кейна в зарубежный клуб, чтобы избежать его перехода в клуб из АПЛ.

Также сообщалось, что Кейном также интересуется «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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18 комментариев

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Фарид Харисов
Кейн даже в самый грустный свой сезон, когда ему не дали уйти сделал 26 голевых действий.

Он почти единственная причина по которой Тоттенхэм +- держится на верху. Леви уже просто не может представить, что такое ТТХ без Харри. Он ему нужен любой. Это главный актив клуба не только на поле, но и в медиа.

Так что я думаю, что его никуда не отпустят. Дело не в деньгах, дело в желании надышаться перед смертью. Потому что после ухода Кейна второго не найти. Он такой практически один.
+20
-4
+16
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Overkiller
Это уже третья или пятая одинаковая новость что с Кейном договорились, а с Тоттенхэмом нет?
+6
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+6
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Gündoğan
Ответ Фарид Харисов
Кейн даже в самый грустный свой сезон, когда ему не дали уйти сделал 26 голевых действий. Он почти единственная причина по которой Тоттенхэм +- держится на верху. Леви уже просто не может представить, что такое ТТХ без Харри. Он ему нужен любой. Это главный актив клуба не только на поле, но и в медиа. Так что я думаю, что его никуда не отпустят. Дело не в деньгах, дело в желании надышаться перед смертью. Потому что после ухода Кейна второго не найти. Он такой практически один.
Если это действительно так, то плохи дела у Шпор, раз не видят будущего без Кейна
+4
0
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headmaster
Когда в переговорах Леви, тяжело вообще на что-то расчитывать
+1
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Gündoğan
Кейн 3-4 года точно может на уровне отыграть, хотелось бы на него посмотреть в ЛЧ за топ клуб
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S. A.
Ответ Velirpa
там Сон золотой есть, нафиг этот Кецн не нужен.
Сон был не золотом, а железом в прошедшем сезоне. С небольшой ржавчиной даже
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danilevich
Кейн может хоть с дьяволом договориться , но жадному рабовладельцу нужно больше чем дадут немцы.
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Dima_Sushkov
Молодой, топовый нап. Лет 8 в Баварии попылит
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Ansu Fati
Конкурентам из АПЛ, которые могут позволить себе купить Кейна, и так хоть с Кейном хоть без, будут опережать Тоттенхем)) так что это тут сильно погоды не изменит
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Dan Kennedy
Ответ Velirpa
там Сон золотой есть, нафиг этот Кецн не нужен.
Бавария уже купила прошлым летом вингера из АПЛ - теперь поднабрались ума и пришли за форвардом который сможет заменить Левандовски. А Сон еще и на год старше Харри, и показал не лучшую игру в прошедшем сезоне.
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Gündoğan
Ответ Overkiller
Это уже третья или пятая одинаковая новость что с Кейном договорились, а с Тоттенхэмом нет?
То были английские источники, теперь немецкие)
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Мандалай
Ответ Velirpa
ну это игрок ниже уровня Баварии, лучше Сона купить, он не деревянный.
Мюнхену нужен топ-бомбардир уровня Лёвы.
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Dan Kennedy
Ответ Velirpa
ну это игрок ниже уровня Баварии, лучше Сона купить, он не деревянный.
Так Бавария это адепты "деревянных форвардов" - Клозе, Манджукич, Пиззаро, Гомез, Тони. Да и Левандовски с Чупо-Мотином потехничнее, но тоже тянут на классических форвардов. Им эти ваши технари не нужны, нужны замыкатели. Вот эти всякие Осимхены, Кейны, Холанды, Коло-Муани, Лукаку(при Тедеско ожил вроде). Даже Фюллькруг, Вегорст, Соболев или Зе Болотный лучше Сона подойдут. Можно еще попросить Златана с пенсии вернуться, ему как раз Бундеслиги не хватает.
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