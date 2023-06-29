Кейн и «Бавария» договорились. Мюнхенцы надеются, что «Тоттенхэм» предпочтет продать форварда не конкуренту из АПЛ

«Бавария» достигла устного соглашения с Харри Кейном.

Ранее «Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» по на 70 миллионов евро без учета бонусов. Ожидается, что «Бавария» даст около 93 млн евро с учетом бонусов.

Как сообщает Bayern & Germany, Кейн не против ухода из « » в случае, если предложение устроит каждую из сторон. «Бавария» готова улучшить свое предложение.

Как утверждает журналист Филипп Кесслер, «Бавария» готова потратить на трансфер Кейна до 100 миллионов евро, однако мюнхенцы надеются договориться на меньшую сумму.

«Бавария» надеется, что «Тоттенхэм» согласится отпустить Кейна в зарубежный клуб, чтобы избежать его перехода в клуб из .

Также сообщалось, что Кейном также интересуется «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.