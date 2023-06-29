Кейн и «Бавария» договорились. Мюнхенцы надеются, что «Тоттенхэм» предпочтет продать форварда не конкуренту из АПЛ
«Бавария» достигла устного соглашения с Харри Кейном.
Ранее «Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» по Кейну на 70 миллионов евро без учета бонусов. Ожидается, что «Бавария» даст около 93 млн евро с учетом бонусов.
Как сообщает Bayern & Germany, Кейн не против ухода из «Тоттенхэма» в случае, если предложение устроит каждую из сторон. «Бавария» готова улучшить свое предложение.
Как утверждает журналист Филипп Кесслер, «Бавария» готова потратить на трансфер Кейна до 100 миллионов евро, однако мюнхенцы надеются договориться на меньшую сумму.
«Бавария» надеется, что «Тоттенхэм» согласится отпустить Кейна в зарубежный клуб, чтобы избежать его перехода в клуб из АПЛ.
Также сообщалось, что Кейном также интересуется «Манчестер Юнайтед».
В прошедшем сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
Он почти единственная причина по которой Тоттенхэм +- держится на верху. Леви уже просто не может представить, что такое ТТХ без Харри. Он ему нужен любой. Это главный актив клуба не только на поле, но и в медиа.
Так что я думаю, что его никуда не отпустят. Дело не в деньгах, дело в желании надышаться перед смертью. Потому что после ухода Кейна второго не найти. Он такой практически один.