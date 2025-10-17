«Миннесота» выменяла Олауссона у «Сан-Хосе» на Мастерса

«Миннесота» выменяла нападающего Оскара Олауссона у «Сан-Хосе».

Взамен «Шаркс» получили защитника Кайла Мастерса.

Олауссон набрал 26 (11+15) очков в 62 играх АХЛ за «Колорадо Иглс» в сезоне-2024/25. Он также сыграл 2 матча за «Колорадо» в НХЛ . Отмечается, что Оскар Олауссон будет выступать в АХЛ за «Айову».

Мастерс провел 27 матчей за «Айова Хартлендерс» в ECHL в сезоне-2024/25, набрав 13 (5+8) очков. В прошлом сезоне он также сыграл 16 матчей за «Айова Уайлд », набрав 3 (1+2) балла.