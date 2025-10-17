Никитин о Спронге: «Он продолжает работать в Москве»

Игорь Никитин заявил, что Дэниэл Спронг продолжает тренироваться в Москве.

28-летний форвард не попал в состав ЦСКА на матчи FONBET КХЛ против «Локомотива» (1:4) и «Торпедо» (1:0). Ранее сообщалось , что лучший бомбардир армейцев Спронг временно отстранен от тренировок с командой.

– Спронг продолжает готовиться в Москве?

– Продолжает работать в Москве, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Агент Спронга об отстранении игрока от тренировок в ЦСКА: «Все нормально, это внутренние дела команды. Мы остаемся в клубе»