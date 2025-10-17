Никитин о Спронге: «Он продолжает работать в Москве»
Игорь Никитин заявил, что Дэниэл Спронг продолжает тренироваться в Москве.
28-летний форвард не попал в состав ЦСКА на матчи FONBET КХЛ против «Локомотива» (1:4) и «Торпедо» (1:0). Ранее сообщалось, что лучший бомбардир армейцев Спронг временно отстранен от тренировок с командой.
– Спронг продолжает готовиться в Москве?
– Продолжает работать в Москве, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.
Агент Спронга об отстранении игрока от тренировок в ЦСКА: «Все нормально, это внутренние дела команды. Мы остаемся в клубе»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
