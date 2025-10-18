  • Спортс
Квартальнов о 3:4 от «Нефтехимика»: «Имея большое преимущество, нужно найти в себе силы переиграть вратаря, оборону соперника. Ну что здесь говорить?»

Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Нефтехимика» (3:4 ОТ).

– Сложно комментировать этот матч. Имея большое преимущество, нужно найти в себе силы переиграть их вратаря, оборону. Ну что здесь говорить?

И Васе (Василию Демченко) было очень непросто. Очень тяжело так играть голкиперу, когда мало моментов. И мы немножко не разобрались «5 на 6».

Давайте я возьму это на себя. Наверное, не тех ребят выпустил. Даже не наверное, а точно.

– В этом матче ваша команда не схватила ни одного удаления. Вы делали акцент на дисциплине? Потому что в прошлых играх хватало штрафов.

– У нас и в прошлом матче было всего одно удаление. Мы говорим об этом, ребята понимают. Ну и судьи уже начинают приспосабливаться. Сезон уже заходит в такую фазу…

Конечно, мы говорили об этом, ведь у «Нефтехимика» хорошее агрессивное большинство. Да, мы на этом делали акцент, – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
