  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Заварухин о 3:2 с «Сочи»: «Тяжелый матч, команды Крикунова после перерыва всегда здорово готовы физически. Рады победе в овертайме. Было два хороших момента, один реализовали»
0

Заварухин о 3:2 с «Сочи»: «Тяжелый матч, команды Крикунова после перерыва всегда здорово готовы физически. Рады победе в овертайме. Было два хороших момента, один реализовали»

Николай Заварухин подвел итоги матча против «Сочи» (3:2 ОТ).

– Тяжелый матч. Знаю, что у «Сочи» был небольшой перерыв. Команды Крикунова после перерыва всегда очень здорово готовы физически. Тяжеловато было.

Имея большинство в третьем периоде, довольно много шансов не забили. Вратарь соперника здорово сыграл. Рады победе в овертайме. Было два хороших момента, один реализовали.

Едем дальше. Тяжелый выезд продолжается у нас. Главное – восстановиться и быть готовым в игре в Омске.

– Видите ли какую-то закономерность, что ваша команда дважды выходила вперед, но хозяева оба раза быстро отыгрывались. Видите в этом закономерность?

– Не скажу, что это закономерность. Наверное, мы допустили ошибки. Хотя в первом голе выстояли в меньшинстве, а потом соперник здорово сыграл на добивании. Что касается второго гола, не разобрались в обороне на возврате и оставили игрока соперника перед воротами. Это были наши ошибки.

– Насколько тяжело в текущих условиях выжимать максимум из тех игроков, которые остаются здоровыми?

– Медицинские бригады помогают восстановиться ребятам после травм. Некоторые из них набирают через игры форму, хоккейные кондиции. Некоторые матчи получаются несколько с провалами. Неровно проводят матчи иногда. Но все травмы разные. Здесь у всех разное восстановление. Ждем всех в строй.

– Как готовитесь к «Авангарду» с учетом того, как они идут?

– Мощная команда. В нашей домашней игре они очень здорово физически выглядели. Не зря они обыграли далее «Трактор» и «Металлург». Основное – надо успеть восстановиться к этой игре. Будет перелет, дневная игра. Это основной аспект. В этой игре все зависит от нас самих, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАвтомобилист
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoНиколай Заварухин
logoСочи
logoВладимир Крикунов
logoАвангард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Крикунов о Хомченко: «Игроки «Автомобилиста» травмировали голкипера, а судьи даже 2 минуты не дали. Там был чистый удар ногами. Он выбыл недели на три, похоже»
1сегодня, 20:47
Николай Заварухин: «Рид Буше будет отсутствовать около трех недель. Повреждение нижней конечности. Какой именно – не хотел бы афишировать»
4сегодня, 20:20
«Сочи» проиграл 5-й матч подряд. Команда Крикунова идет 11-й на Западе
сегодня, 19:11
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Тампа» проведет матч с «Детройтом», «Юта» против «Сан-Хосе»
6011 минут назад
«Калгари» отправил Гридина в АХЛ, Юбердо выведен из списка травмированных
234 минуты назад
Симашев об игре в НХЛ: «Это было моей мечтой, это потрясающе. Я хочу становиться лучше, каждый день общаюсь с тренерами»
58 минут назад
Крикунов о Хомченко: «Игроки «Автомобилиста» травмировали голкипера, а судьи даже 2 минуты не дали. Там был чистый удар ногами. Он выбыл недели на три, похоже»
1сегодня, 20:47
Николай Заварухин: «Рид Буше будет отсутствовать около трех недель. Повреждение нижней конечности. Какой именно – не хотел бы афишировать»
4сегодня, 20:20
Получить ноут за собранный пасьянс? В нашем пасьянсе – легко!
сегодня, 20:00Тесты и игры
Никитин об 1:0 с «Торпедо»: «Были моменты, где мы чистейшие ошибки привозили себе. Мартин сделал разницу в счете. Победа в радость, не будем ее недооценивать»
4сегодня, 19:23
Артюхин об игре Кузнецова за «Металлург»: «Очко за игру. Это супермастер! Он будет развиваться, набирать игровой тонус за счет матчей»
3сегодня, 18:58
КХЛ. «Динамо» Минск уступило «Нефтехимику», «Торпедо» проиграло ЦСКА, «Амур» всухую победил «Ладу», «Спартак» обыграл «Адмирал» по буллитам
173сегодня, 18:53
ЦСКА всухую обыграл «Торпедо» и прервал 3-матчевую серию поражений. У команды Исакова 6 поражений в 7 последних играх
24сегодня, 18:24
Ко всем новостям
Последние новости
Копитар может пропустить несколько недель из-за травмы ноги
16 минут назад
Квартальнов о 3:4 от «Нефтехимика»: «Имея большое преимущество, нужно найти в себе силы переиграть вратаря, оборону соперника. Ну что здесь говорить?»
26 минут назад
Гришин о «Нефтехимике»: «Теряем игроков, причем травмы не из-за физического состояния. Дергачеву вот попали клюшкой в глаз. Или шайба попадет в лицо, и сотрясение мозга»
сегодня, 20:56
«Миннесота» выменяла Олауссона у «Сан-Хосе» на Мастерса
1сегодня, 20:32
Никитин о Спронге: «Он продолжает работать в Москве»
сегодня, 20:11
Гришин о 4:3 с «Динамо» Минск: «Долганов здорово сыграл – просто стоял на голове, держал в игре, выручал. Ребята выстояли, мы удачно сыграли в завершении»
2сегодня, 19:55
Серебряков о результативных матчах: «Мне всегда хочется бороться до последнего, совершать камбэк. Если тебя меняют – чувствуешь себя какой-то ошибкой. Лучше доварюсь, переломлю игру»
сегодня, 19:46
Исаков о 0:1 от ЦСКА: «Встреча уровня хорошей игры в плей-офф. В «Торпедо» нет равнодушных, все стараются. Результат отрицательный, выход один – работать»
3сегодня, 19:34
«Сочи» проиграл 5-й матч подряд. Команда Крикунова идет 11-й на Западе
сегодня, 19:11
Даниил Пыленков: «У «Динамо» два топовых вратаря, две стены! Только Подъяпольский – стена побольше, а Моторыгин поменьше немного. Различий в их игре не замечал»
сегодня, 18:49