Заварухин о 3:2 с «Сочи»: «Тяжелый матч, команды Крикунова после перерыва всегда здорово готовы физически. Рады победе в овертайме. Было два хороших момента, один реализовали»

Николай Заварухин подвел итоги матча против «Сочи» (3:2 ОТ).

– Тяжелый матч. Знаю, что у «Сочи » был небольшой перерыв. Команды Крикунова после перерыва всегда очень здорово готовы физически. Тяжеловато было.

Имея большинство в третьем периоде, довольно много шансов не забили. Вратарь соперника здорово сыграл. Рады победе в овертайме. Было два хороших момента, один реализовали.

Едем дальше. Тяжелый выезд продолжается у нас. Главное – восстановиться и быть готовым в игре в Омске.

– Видите ли какую-то закономерность, что ваша команда дважды выходила вперед, но хозяева оба раза быстро отыгрывались. Видите в этом закономерность?

– Не скажу, что это закономерность. Наверное, мы допустили ошибки. Хотя в первом голе выстояли в меньшинстве, а потом соперник здорово сыграл на добивании. Что касается второго гола, не разобрались в обороне на возврате и оставили игрока соперника перед воротами. Это были наши ошибки.

– Насколько тяжело в текущих условиях выжимать максимум из тех игроков, которые остаются здоровыми?

– Медицинские бригады помогают восстановиться ребятам после травм. Некоторые из них набирают через игры форму, хоккейные кондиции. Некоторые матчи получаются несколько с провалами. Неровно проводят матчи иногда. Но все травмы разные. Здесь у всех разное восстановление. Ждем всех в строй.

– Как готовитесь к «Авангарду» с учетом того, как они идут?

– Мощная команда. В нашей домашней игре они очень здорово физически выглядели. Не зря они обыграли далее «Трактор» и «Металлург». Основное – надо успеть восстановиться к этой игре. Будет перелет, дневная игра. Это основной аспект. В этой игре все зависит от нас самих, – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .