Исаков о 0:1 от ЦСКА: «Встреча уровня хорошей игры в плей-офф. В «Торпедо» нет равнодушных, все стараются. Результат отрицательный, выход один – работать»
– В команде нет равнодушных, все стараются. Результат отрицательный, но выход один – работать и работать.
– Согласны ли с тем, что стоит кого‑то из «Торпедо‑Горький» поднять в основную команду в защитную линию?
– Сегодня только одну пропустили (смеется).
– Считаю, что Шейн Принс без игровой практики не вписывается в первое звено.
– Не соглашусь с вами.
– Есть ли вопросы к результативности защиты, у которой только одна шайба на всех?
– Так бывает. Нужно потерпеть и поработать над этим.
– Показалось ли, что в середине третьего периода была просадка по силам?
– Сегодня был матч как в плей‑офф. Все выходили максимально сконцентрированными. Все играли аккуратно. Это встреча уровня хорошей игры в плей-офф.
– С реализацией чего не хватает?
– Не хватает забитых шайб, доработок в каких‑то ситуациях. На словах это легко проговаривается, а на деле… Не буду называть фамилии, но момент с пятака и минус.
– Но в составе есть киллеры, которые готовы выходить и забивать?
– В составе есть все (смеется), – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.
ЦСКА всухую обыграл «Торпедо» и прервал 3-матчевую серию поражений. Команда Исакова проиграла 6 из 7 последних игр