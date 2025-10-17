Алексей Исаков подвел итоги матча «Торпедо» против ЦСКА (0:1).

– В команде нет равнодушных, все стараются. Результат отрицательный, но выход один – работать и работать.

– Согласны ли с тем, что стоит кого‑то из «Торпедо‑Горький» поднять в основную команду в защитную линию?

– Сегодня только одну пропустили (смеется).

– Считаю, что Шейн Принс без игровой практики не вписывается в первое звено.

– Не соглашусь с вами.

– Есть ли вопросы к результативности защиты, у которой только одна шайба на всех?

– Так бывает. Нужно потерпеть и поработать над этим.

– Показалось ли, что в середине третьего периода была просадка по силам?

– Сегодня был матч как в плей‑офф. Все выходили максимально сконцентрированными. Все играли аккуратно. Это встреча уровня хорошей игры в плей-офф.

– С реализацией чего не хватает?

– Не хватает забитых шайб, доработок в каких‑то ситуациях. На словах это легко проговаривается, а на деле… Не буду называть фамилии, но момент с пятака и минус.

– Но в составе есть киллеры, которые готовы выходить и забивать?

– В составе есть все (смеется), – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков .

ЦСКА всухую обыграл «Торпедо» и прервал 3-матчевую серию поражений. Команда Исакова проиграла 6 из 7 последних игр