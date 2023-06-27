Гюндоган в «Барсе», расизм от 12-летнего фаната, россияне без наград в НХЛ, Костомаров показал видео тренировки, Рейнольдс купил 24% команды «Формулы-1» и другие новости

1. Илкай Гюндоган перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» бесплатно. Контракт 32-летнего немецкого полузащитника – по схеме «2+1», отступные – 400 млн евро.

2. 12-летний фанат назвал «обезьяной» защитника молодежной команды «Реала» Винисиуса Тобиаса. Арендованный у «Шахтера» бразилец расстроился: «От ребенка такого не ждешь».

3. Роман Костомаров опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах на тренажере. Олимпийский чемпион по фигурному катанию ранее на фоне осложнений после пневмонии перенес частичную ампутацию конечностей.

4. Кажется, «Уимблдон» требует от российских игроков расторжения контрактов с компаниями из санкционных списков. Российская теннисистка Варвара Грачева сменила спортивное гражданство и будет выступать за Францию.

5. Месси – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й. 8 игроков «Сити» – в топ-20.

6. Актер Райан Рейнольдс и другие инвесторы купили 24% команды «Формулы-1» «Альпин» у «Рено» за 200 млн евро.

7. Россияне впервые с 2011 года остались без индивидуальных наград в НХЛ. Ближе к всех к призу был Илья Сорокин, занявший 2-е место в голосовании на приз лучшему вратарю (выиграл Линус Улльмарк). Коннор Макдэвид выиграл 3-й «Харт Трофи» в карьере, а также в 4-й раз был признан лучшим игроком сезона по версии хоккеистов. Эрик Карлссон стал лучшим защитником, набрав 101 очко и «минус 26» в сезоне. Патрис Бержерон обновил рекорд НХЛ, в 6-й раз выиграв приз лучшему оборонительному форварду.

8. Трансферы. «Арсенал» договорился о покупке Хавертца у «Челси» за 75 млн евро. «Реал» опасается публично обсуждать трансфер Мбаппе из-за срыва сделки в 2022-м, форвард хотел бы перейти из «ПСЖ» уже этим летом. Кейн предпочитает перейти в «Баварию». «Ман Сити» предложил 80+10 млн фунтов за Райса. «Милан» купит Лофтус-Чика за 16+4 млн евро у «Челси». «Ливерпуль» связался с агентом Осимхена.

«Зенит» за 9 млн евро купит у «Коринтианс» 50% прав на Педро. Из питерского клуба ушли помощник Семака Низелик и тренер по физподготовке Бурова, они продолжат карьеру в Италии. «Спартаку» и ЦСКА интересен форвард «Гремио» Битело. За него просят 13 млн евро. Вратарь ЦСКА Помазун интересен «Аугсбургу» и испанским клубам.

9. «Монреаль» встретится с Матвеем Мичковым перед драфтом НХЛ. Канадская команда выбирает под 5-м номером.

10. Лука Модрич продлил контракт с «Реалом» до 2024 года. Хорватскому хавбеку исполнится 38 лет в сентябре.

11. Валиева, Щербакова, Трусова, Загитова, Медведева и Дзюба проведут фан-встречи на Дне Московского спорта.

12. Рекордсменка по числу Олимпиад Нино Салуквадзе квалифицировалась на 10-е Игры в карьере. Грузинке, выступающей в стрельбе из пистолета, 54 года.

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