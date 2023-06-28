Уимблдон. Квалификация. 2-й круг. Аванесян сыграет с Хантер, Мирра Андреева – с Паке, Эрика – с Ястремской, Звонарева встретится с Семенистой, Шнайдер – с Броган

Пять россиянок выступят сегодня во втором круге квалификации «Уимблдона».

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

26 июня – 16 июля 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 44 700 000 фунтов

Открытые корты, трава

Квалификация

Второй круг

Элина Аванесян (Россия, 1) – Сторм Хантер (Австралия)

Диана Шнайдер (Россия, 5) – Анна Броган (Великобритания)

Мирра Андреева (Россия, 7) – Клое Паке (Франция)

Эрика Андреева (Россия) – Даяна Ястремская (Украина)

Вера Звонарева (Россия) – Дарья Семенистая (Латвия)