Новый босс российских судей, Ковачич в «Сити», в Италии запретили 88-й номер, сенсация Грузии на Евро U21, легионеры «Фенера» не хотят в Россию, футболистки жалуются на бутсы и другие новости

1. Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС. Впервые слышите это имя? Не проблема, мы собрали все об экс-арбитре из Сербии. Ну а Джюнейта Чакыра вы точно знаете – он войдет в состав ЭСК РФС. В новом сезоне РФС намерен бороться с легковесными пенальти.

2. «Ман Сити» оперативно нашел замену Гюндогану – из «Челси» приехал Матео Ковачич. Хорват сразу заявил, что его новый клуб играет в лучший футбол на планете, а боссы клуба признались, что решение о трансфере хавбека далось очень легко.

3. В Италии запретили играть с номером 88 на футболках в рамках борьбы с антисемитизмом и нацизмом.

4. Сенсация на молодежном Евро: Грузия с первого места вышла в плей-офф из «группы смерти»! И это без Хвичи, зато разрывает Зурико Давиташвили! Со всеми результатами можно ознакомиться здесь.

5. Турецкие медиа пишут, что легионеры «Фенербахче» из-за политической ситуации не хотят ехать в Россию на товарищеский турнир. Впрочем, представители клуба обещают, что команда все же сыграет в Санкт-Петербурге.

6. Более 80% футболисток в Европе жалуются на неудобные бутсы: многие носят ортопедические стельки и прорезают дыры, чтобы избежать мозолей.

7. Новый остросюжетный сериал о трансфере Харри Кейна набирает обороты. «Бавария» предложила «Тоттенхэму» 70 млн евро и бонусы, но «шпоры» тут же отклонили оффер, а самого игрока уведомили, что продавать его не собираются. При этом англичанин уже согласовал контракт с мюнхенцами, которые готовят новое предложение «Тоттенхэму».

8. Тем временем «Вест Хэм» не продал Райса «Ман Сити» за 80+10 млн фунтов, «Интер» подписал Тюрама и хочет арендовать Лукаку с правом выкупа за 30 млн евро, «Локомотив» заплатит миллион евро за форварда «Сочи» Сарвели, Коваленко пройдет медосмотр в «Зените» на этой неделе, «Спартак» получил 3,5 млн за Кофрие от «Клермона».

9. Мирра, Эрика Андреевы и еще три россиянки вышли во 2-й круг квалификации «Уимблдона».

10. Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева получила стрессовый перелом стопы.

11. МЮ» представил новую домашнюю форму, вдохновленную мостом через реку Эруэлл.

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