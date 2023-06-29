Барбашев подписал 5-летний контракт с «Вегасом» на 5 млн долларов в год

Иван Барбашев продолжит выступать за «Вегас».

Нападающий заключил с клубом пятилетний контракт с зарплатой 5 млн долларов в год.

Россиянин присоединился к «Голден Найтс» в феврале 2023 года в результате сделки с «Сент-Луисом».

За 22 игры на пути к победе в Кубке Стэнли форвард набрал 18 (7+11) очков при показателе полезности «+14».

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.

Барбашев – уже двукратный! Только трое наших до этого выигрывали Кубок Стэнли в разных командах