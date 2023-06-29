Барбашев подписал 5-летний контракт с «Вегасом» на 5 млн долларов в год

Теги НХЛ Вегас Иван Барбашев деньги Хоккей

Иван Барбашев продолжит выступать за «Вегас».

Нападающий заключил с клубом пятилетний контракт с зарплатой 5 млн долларов в год.

Россиянин присоединился к «Голден Найтс» в феврале 2023 года в результате сделки с «Сент-Луисом».

За 22 игры на пути к победе в Кубке Стэнли форвард набрал 18 (7+11) очков при показателе полезности «+14».

Со статистикой выступлений Барбашева можно ознакомиться здесь.

Барбашев – уже двукратный! Только трое наших до этого выигрывали Кубок Стэнли в разных командах

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15 комментариев

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k.vlad
Здесь вроде всё разумно.., могли бы и больше дать... .
+6
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+5
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Ферзь на р1
Мог бы больше выбить, но Ваня не стал трести как грушу Вегас, молодец! Менеджмент рыцарей добротно сработали
+7
-2
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сергей егоров
Порадуемся за нашего парня. И Айкел в друганах
+3
0
+3
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j_jms
Ответ ЭХ
ну ясно же было, что Вегас его не упустит, чёб Айкел не грустил... 😁
Рад за Айкела.
+2
0
+2
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Hola Hola
Я думал, выйдет на рынок СА, и на 5,5 подпишется. Но, видимо, его в команде все устраивает. Да и, насколько помню, в Вегасе нет или небольшой налог штата.
+2
-1
+1
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Alexander Bragin
что, интересно, нестарые ещё, болельщики Вегаса думают по поводу этого контракта.
ведь именно их это только касается по-настоящему.
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ЭХ
ну ясно же было, что Вегас его не упустит, чёб Айкел не грустил... 😁
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-1
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gombocrew
Спасибо, Спортс, что не утром выложили
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samm
логично
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Al561
От добра добра не ищут))
И клуб и игрок сделали усилия, чтоб успешное сотрудничество продолжилось.
Рад за Ивана, удачи ему в Вегасе.
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Vancouver_fin
Отличный пример того, как человек своим трудом и упорством пробивается и делает себе имя и карьеру.
Красавец 👍👍👍
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justbored
Ответ Hola Hola
Я думал, выйдет на рынок СА, и на 5,5 подпишется. Но, видимо, его в команде все устраивает. Да и, насколько помню, в Вегасе нет или небольшой налог штата.
нету.
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