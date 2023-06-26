УАФ требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА, Бублик обыграл Рублева, аниме-календарь от «Спартака», Шубенков упал с мотоцикла, Брозович едет к Роналду и другие новости

1. Украинская ассоциация футбола потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за интеграции крымских клубов.

2. Александр Бублик обыграл Андрея Рублева в финале турнире в Галле. Казахстанский теннисист впервые победил Рублева и взял второй титул в карьере.

3. «Спартак» представил календарь на сезон оригинальным аниме-роликом. На матче с «Зенитом» при наступе ВАР читает газету, а игра с «Ростовом» анонсирована как гонка дельфинов с номерами Комличенко и Соболева.

4. Англия обыграла Израиль, Италия одолела Швейцарию, Германия уступила Чехии, а Франция победила Норвегию на групповом этапе Евро-2023 (U21). Англичане и французы вышли в плей-офф.

5. Марцело Брозович уезжает в Саудовскую Аравию: хавбек за 23 млн евро переходит в «Аль-Наср» Роналду из «Интера». Контракт – на 60 млн за 3 года. А «Аль-Хилаль» тем временем объявил о трансфере Калиду Кулибали из «Челси».

6. «Реал» даст за Килиана Мбаппе максимум 200+20 млн евро, «ПСЖ» хочет 250+50 млн. Переговоры между сторонами идут. Футболист сможет получать в «Реале» около 60 млн евро в год чистыми с учетом коммерческих сделок. Он надеется, что ехать на предсезонку с «ПСЖ» не придется.

7. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла.

8. «Реал Кастилья» Рауля не вышел в Сегунду, ведя 2:0 и на 114-й минуте пропустив от «Эльденсе» в финале плей-офф. В полуфинале мадридцы прошли «Барсу».

9. Белорусский «Шахтер» из Солигорска выступит в чемпионате России по волейболу.

10. Цель «Челси» – приглашать молодых игроков на невысокую базовую зарплату, но с бонусами. В частности, оклад Михаила Мудрика – 97 тысяч фунтов в неделю, а Энцо зарабатывает ненамного больше.

11. Льюис Хэмилтон и «Мерседес» не могут договориться о новом контракте – пилот хочет зарабатывать 20 млн фунтов в год за роль амбассадора.

12. Женская сборная Бельгии победила в финале Евробаскета-2023 Испанию и впервые стала чемпионом Европы, Франция обыграла Венгрию в матче за бронзу.

13. Карло Анчелотти поменяет схему «Реала» на 4-3-1-2, пишет As. Беллингем будет «десяткой», Винисиус и Родриго сыграют в атаке.

14. «Родина Медиа» Тарасовых и 2Drots сыграют в финале Медиалиги второй раз подряд. Оба клуба выступят в Кубке России.

15. Российский киберспортсмен Антон «Dyrachyo» Шкредов выиграл топ-турнир по Доте DreamLeague 20 и заработал 300 тысяч долларов с европейским клубом Gladiators.

Цитаты дня.

Неймар: «Если бы футбол был индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей. Знаю, каков уровень моего таланта»

Невилл о британских политиках: «Они здесь для наживы, это наносит ущерб стране. Мы посмешище. Когда Джонсон был премьером, я чувствовал реальную опасность»

Рио Фердинанд: «Сейчас я стоил бы 170 млн фунтов и получал бы 400-450 тысяч в неделю»

Орлов о Промесе: «Зачем держать уголовника? Странное поведение «Спартака». Неужели Старостин поддержал бы тех, кто заступается за Квинси?»

Повар Salt Bae о выходе на поле после финала ЧМ-2022: «Я никого не пнул и ничего не украл, люблю Аргентину и хотел поддержать ее. Многие игроки были в ресторане – не чувствовал себя чужаком»

Зинедин Зидан: «В мое время можно было многого достичь, лишь владея техникой. Физические данные сыграли бы со мной злую шутку, выступай я сейчас»

Татьяна Тарасова: «Плохо отношусь к идее полного отказа от Олимпиады и к лозунгам, что надо создавать свою. Это все несерьезно»