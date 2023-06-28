Жена Смолова о комментариях в интернете: «Травля очень влияет на ментальное здоровье. Но она не будет преградой для саморазвития, счастья, построения семьи и любви»

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Жена Федора Смолова рассказала о травле в социальных сетях.

Блогер и диджей Карина Истомина вышла замуж за форварда «Динамо» в начале июня.

«Я не первый год в интернете. Инстаграм появился у меня в 17 лет и как-то почти с самого начала появлялись подписчики, плюс я много тусовалась в Симачевах/Солянках/Джипси, моделила, диджеила, окончила НИУ ВШЭ (тогда «модный» факультет медиакоммуникаций), а потом появились «Подруги» (шоу с участием Карины Истоминой на You Tube – Sports.ru). Вы видели очень много моих падений и, надеюсь, замечали взлеты.

Это я к тому, что комментарии, порой очень жестокие, в соцсетях от совершенно незнакомых мне людей – это не в новинку. Но я не могу сказать, что за 12 лет в интернете они перестали меня полностью задевать.

В начале месяца в моей жизни случилось очень счастливое событие – я вышла замуж за человека, которого очень сильно люблю, а он любит меня. Я много здесь писала о том, как мне сложно доверять людям, как страшно вступать в новые отношения, и вообще кажется, что всю жизнь я проведу в одиночестве и кромешной тьме, и меня никто так и не поймет.

Я много работала над собой. Действительно очень много. С каждым месяцем мне становилось легче, потом снова хуже. Это витиеватый путь, который я приняла решение пройти, даже не смотря на все трудности.

В нашем обществе очень нервно относятся к такой болезни, как зависимость, а о психических расстройствах я вообще молчу. Это мы живем в каком-то пузыре, под названием «справиться проще», где общаемся только с экспертами, которые развенчивают мифы и помогают мыслить шире.

Аудитория развивается, зашоренность растворяется, и благодаря знаниям у нас появляется больше понимания проблемы, сочувствия к тем, кто с этим столкнулся и все меньше осуждения. Многое лечится, многое выходит в ремиссию, многое можно поддерживать в более-менее стабильном состоянии.

Но не все так позитивно. Новость действительно громкая, и было много тех, кто ее обсуждал. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы посплетничать. Это часть человеческой натуры. Тоже этим занимаюсь. Это сближает, расслабляет мозги, и можно искренне посмеяться. Но экологичные сплетни – это все-таки когда ты не пишешь токсичные комментарии на странице человека, которого обсуждаешь, а делаешь это с кем-то не публично.

Мне написали очень много плохого. Более того, ужасно много плохого лично сказали моим родителям и писали моим друзьям. Мне ничего никто особо не передавал, чтобы я не расстраивалась, но задело это всех, как грибы из Last Of Us.

Понимаю, что я спорная натура. Кто-то знает меня только из видео с Даней Поперечным, где я залезаю на стол. Но это было 4 года назад. Я очень сильно изменилась за это время. Это нормально. Все меняются, особенно те, кто этого хочет и работает над собой.

Вначале я начала вникать в то, что мне пишут. Наверное, самое обидное было, когда сказали, что меня нужно стерилизовать, потому что я психически больная наркоманка и не имею право на семью и детей. Об этих словах я думала какое-то время.

Про татуировки мне было очень странно слышать. Все-таки понятие нормы очень пластично. Вокруг меня почти все в татуировках, меньше тех, кто без них. Для нас это настолько естественно, что никто на это не обращает внимание.

Мне удалось сделать навык СТОП и занять позицию наблюдателя. Я поняла, что я не могу остановить поток оскорблений, поэтому решила, как обычно, отнестись к этому с антропологическим интересом.

Я заметила, что везде были интерпретации людей о том, что они не понимают, что им кажется неприемлемым и что их пугает.

Многие считают, что я сорвусь. Но понимаете, когда находишься в выздоровлении, осознаешь, что срыв – это плавное схождение вниз, порой очень незаметное, но все равно нет такого, чтобы одним утром, находясь в стабильном состоянии, в гармонии с собой и миром, ты пошел копать закладку в лесу.

Когда я иногда отвечала на оскорбления и говорила, что мне это не нравится и не нужно меня обсуждать в моем же чате ТГ, где мы с ребятами создали безопасное место, в котором можно поговорить о своих переживаниях, меня тыкали в то, что если я публичный человек, то это моя цена за медийность, и я должна это терпеть.

Я уверена в том, что делаю хорошие дела, помогаю многим людям. Мне искренне нравится моя работа. Оскорбления и травля точно не будут преградой для саморазвития, счастья, построения семьи и любви.

Я думаю, вы все знаете ни один пример того, как такое отношение общественности довели медиа-персон до нервных срывов, рехабов и самоубийств.

В анонимном сообществе многие сталкиваются с недопониманием и осуждением своей болезни. Но мне очень понравилось, как кто-то сказал: «Вы меня не знаете, вы не знаете, что я чувствую, вы не живете мою жизнь».

Отношения никак не были освещены до брака именно из-за этой желчи. Так бы в ней пришлось купаться еще дольше.

Я считаю, что о таких вещах нужно говорить, потому что многим кажется, что интернет – это все еще не социум, что можно делать все, что угодно и тебе за это ничего не будет. Можно травить кого угодно, сталкерить и обсуждать. Это ненормально. Травля очень влияет на ментальное здоровье. В общем, ждите выпуск», – написала Истомина в своем телеграм-канале.

💍 Смолов женился! В шоке все

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48 комментариев

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Сахарный ватник
Кто-нибудь готов это дочитать?
+53
-2
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AndreyBSC
Ответ HaLaVa666
От слова "саморазвитие" блевать хочется. Кто это придумал и что это означает?
Пока не станешь осознанным, не поймешь))) сразу видно, как мало ты работаешь над собой))
+9
0
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аноним анонимович
Ответ Сахарный ватник
Кто-нибудь готов это дочитать?
Я , я огромный фанат жены смолова.
+9
-1
+8
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13lapa13
её ментальное здоровье уже ушатано донельзя было, ещё до свадьбы
+10
-2
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Оригинальный Ник
Ответ Сахарный ватник
Кто-нибудь готов это дочитать?
Чтобы что-то дочитать, нужно сначала начать это читать. Я даже начинать не стал
+3
0
+3
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bad_bear
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ HaLaVa666
От слова "саморазвитие" блевать хочется. Кто это придумал и что это означает?
нормальное слово, просто его используют сейчас кто попало и в большинстве своём не в тему 🤷
+2
0
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HaLaVa666
От слова "саморазвитие" блевать хочется. Кто это придумал и что это означает?
+4
-2
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Forza
Ответ Сахарный ватник
Кто-нибудь готов это дочитать?
Я честно пытался, но сдался где то на середине. Если что там про то, что она сильно изменилась и ей тяжело
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Glukinho
от души душевно в душу
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Гамарджоба Генацвале
Видео Слуцкого, теперь вот это. За что, Спортс?
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Геннадий Тёкин
Ответ Сахарный ватник
Кто-нибудь готов это дочитать?
Это даже Федя не осилит осмыслить.
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Этот Райола хочет денег
Ответ Сахарный ватник
Кто-нибудь готов это дочитать?
+++))) У меня тот же вопрос возник где то на 3-4 предложении
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Мыло "судейское"
я знаю достаточно людей вылезавших из очень темных зависимостей и проходивших через очень тяжелые периоды в жизни, НО - никто не превращал это в "реалити"
нужно спокойствие и равновесие, может не стоит тогда вести сверхпубличный образ жизни? риторически пернул в лужу....
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Леван Мкртчян
Ответ Сахарный ватник
Кто-нибудь готов это дочитать?
Я закончил читать на "я закончила НИУ ВШЭ..."
Аж поплохело от факта ее причастности к нечужому мне учебному заведению
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аноним анонимович
Ответ Леван Мкртчян
Я закончил читать на "я закончила НИУ ВШЭ..." Аж поплохело от факта ее причастности к нечужому мне учебному заведению
я закончил читать на "жена смолова о.."
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аноним анонимович
Ответ Диманбратан
Я дальше "моделила" не осилил
я дальше "жена смолова " не осилил
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Люблю Марго Робби
А накуя нам эта информация???
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аноним анонимович
многа букав
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Amalfitano
Про ментальное здоровье пишет та которая накатала такую простыню. Девушка, Вас будут травить хотя бы за это. Будьте проще и не учите людей жить.
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fedorbazaykin
Диджеила Смолова 😌
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Peter Parker
«Жена Смолова» уже звучит как анекдот.
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CaSpeR-13
зачем я это прочитал?
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Сергей Жарковский
О боже, какое многословное признание в любви к Фёдору! Прочёл только со второго раза!
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sundance
А теперь новости всегда будут публиковаться в пяти томах как собрание сочинений?
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Олег Иванов
Хорошего человека блогером не назовут.Ди джеем тем более.(шутка конечно)
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