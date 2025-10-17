Артюхин об игре Кузнецова за «Металлург»: «Очко за игру. Это супермастер! Он будет развиваться, набирать игровой тонус за счет матчей»

Евгений Артюхин оценил игру Евгения Кузнецова за «Металлург».

Форвард сделал 3 передачи в 3 матчах в составе клуба.

«Очко за игру. Это супермастер! Здорово для лиги, для болельщиков, что есть возможность посмотреть на Кузнецова . Для молодых игроков, с которыми он выходит в звене, это тоже большая мотивация.

На льду и внутри команды Кузнецов поможет. Он будет развиваться, набирать игровой тонус за счет матчей. Разин будет использовать его и в центре, и в большинстве, и поднимет в топовые звенья. Главное – набраться терпения», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин.