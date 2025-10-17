«Сочи» проиграл 5-й матч подряд. Команда Крикунова идет 11-й на Западе
«Сочи» проиграл 5-й матч КХЛ подряд.
Команда тренера Владимира Крикунова уступила «Автомобилисту» (2:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
На данный момент «Сочи» идет на 11-м месте на Западе с 10 баллами в 14 играх.
«Автомобилист» занимает 2-е место в таблице Востока с 23 очками в 18 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
