«Исключить США из ФИФА из-за войны во Вьетнаме никто не предлагал, как и во время конфликта в Югославии». Сорокин о бане России

Теги сборная США по футболу премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС происшествия ЧМ-2018 FIFA Алексей Сорокин Политика Футбол

Алексей Сорокин привел в пример США, говоря о непоследовательности решений ФИФА и УЕФА.

– Вам добавили оптимизма визит и заявления представителей ФИФА и УЕФА?

– Конечно! Я был рад слышать то, что они сказали. Не первый год знаю Хайди Беха и Йозефа Климента. Это настоящие профессионалы. Хорошо, что они приехали на конференцию. Но у нас в принципе не прерывались контакты между РФС с одной стороны и ФИФА с УЕФА с другой.

РФС продолжает быть членом и партнером этих организаций. Никто от нас не отворачивается. Но хотелось бы большей решимости со стороны наших коллег. РФС, в свою очередь, делает все, чтобы убедить их продолжать диалог и делать какие-то послабления.

– Исходя из общения с представителями ФИФА и УЕФА за последний год, какое у вас сложилось впечатление: там само руководство организации и национальных федераций искренне считают правильными антироссийские санкции или принимают их под давлением политиков?

– На личном уровне они все, конечно, симпатизируют Российскому футбольному союзу и понимают, что мы просто попали в сложную ситуацию. Мы – это российский футбол. И в общем никакого антагонизма на личном уровне мы не видим и не чувствуем – это совершенно точно.

– Что им тогда мешало не банить нас? Или хотя бы после первоначальной истерии от событий 2022 года снять санкции?

– Не могу сказать. Возможно, какое-то давление извне. Возможно, какие-то их собственные ощущения. Вы меня просите говорить за иностранных коллег. А мне это сложно сделать.

– Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов говорил, что все национальные федерации, находящиеся внутри УЕФА, поддержали санкции не по собственной инициативе, а под давлением своих правительств.

– Скорее всего, он прав. Мы с ним неоднократно принимали участие в различных футбольных форумах. Мы не почувствовали никаких сложностей не только в межличностном общении, но и в отношениях между федерациями. Футбол есть футбол – это отдельная семья. Она не должна быть подвержена влиянию внешних факторов. Да, есть сложная геополитическая обстановка, все ее понимают. Мы оказываемся немножко под влиянием внешних факторов. Ну а уж особенно наши коллеги оказываются под таким влиянием

– Вы с 2000-х годов постоянно контактируете с представителями ФИФА и УЕФА. В былые времена, когда случались другие вооруженные конфликты с участием других стран, хоть раз кто-то в кулуарах поднимал вопрос наложить на одну из сторон санкции, аналогичные тем, что приняты в отношении России?

– Вопрос справедливый. Нет, такого не было.

– Даже дискуссий на этот счет не было, чтобы отстранить, к примеру, команды Саудовской Аравии за Йемен?

– Да, как и во время конфликта в Югославии, движений такого рода не было. И во время войны во Вьетнаме никто не предлагал изъять США из членов ФИФА, – сказал глава оргкомитета ЧМ-2018 и советник президента РФС.

Сорокин о санкциях УЕФА: «Запрет на все не может быть больше 3 лет. Если более одного цикла, это уже за гранью добра и зла»

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59 комментариев

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Дядя ТУРА
почему Францию не исключили из Фифа, когда Наполеон Бонапарт на Германию напал??
+71
-12
+59
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Артём Никулин
Ответ Дядя ТУРА
почему Францию не исключили из Фифа, когда Наполеон Бонапарт на Германию напал??
Почему монголо-татаров не исключили из ФИФА после нашествия на Русь?
+36
-6
+30
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Олег Акимов
Надо было предлагать.
+25
-1
+24
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Капитан_Улитка
логика уровня кофеварки. если кто-то поступает не очень хорошо и не получает наказания, то можно самому так же поступать и потом говорить "ну они же тоже так делали, а их не наказали"
+10
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Дмитрий Осипов
Так почему же не предлагали? Почему не воспользовался СССР своей возможностью защиты коммунистического Вьетнама ядерным оружием? Нужно задать вопрос тем, кто за это отвечал... а, их же нет уже. Ну а смысл тогда в вопросе?
+10
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Forrest Gamp
а сколько территории оставила себе США после «захвата» Югославии?
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BearS
Ответ Олег Акимов
Надо было предлагать.
Осталось только найти историческую запись, как Кеннеди с руководством вьетнамских провинций принимает их в состав США, крича: "МЫ ВМЕСТЕ"
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D-eisler@yandex.ru
Ответ DevilBrO
А США когда в Евролигах собирались играть? Да и разговор о Вьетнаме щас бы поднимать, когда это была прокси война с двух сторон
Мы поняли что ты хотел сказать "Это другое" но долго подбирал формулировку
+7
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Сахарный ватник
Раз у Путена такие советники, тогда всё понятно.
+5
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Benner
Ответ D-eisler@yandex.ru
о , ты забыл костюм клоуна надеть
Так он же на тебе. Как он наденет?
+5
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Денис Давыдов
Ответ D-eisler@yandex.ru
о , ты забыл костюм клоуна надеть
а ты снять и чё?) 🤣
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Mohnatiy
Ответ DevilBrO
А США когда в Евролигах собирались играть? Да и разговор о Вьетнаме щас бы поднимать, когда это была прокси война с двух сторон
А сейчас нет?
+6
-3
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D-eisler@yandex.ru
Ответ Дядя ТУРА
почему Францию не исключили из Фифа, когда Наполеон Бонапарт на Германию напал??
о , ты забыл костюм клоуна надеть
+20
-17
+3
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Денис Давыдов
Ответ Дмитрий Осипов
Так почему же не предлагали? Почему не воспользовался СССР своей возможностью защиты коммунистического Вьетнама ядерным оружием? Нужно задать вопрос тем, кто за это отвечал... а, их же нет уже. Ну а смысл тогда в вопросе?
так это их любимая забава - вотэбаутизм.
+3
-1
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Mbest77
Ответ Дядя ТУРА
почему Францию не исключили из Фифа, когда Наполеон Бонапарт на Германию напал??
Да, что там мелочится… надо кроманьонцам санкции за истреьление неандертальцев влепить
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bogdan21101987@icloud.com
Ответ Артём Никулин
Почему монголо-татаров не исключили из ФИФА после нашествия на Русь?
Тогда дисквалификация была , им вообще запретили играть и развиваться в спорте
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Great ManUtd
Ответ Fullhouse
1. Авторитет России ниже 2. Деяния наемников путина хуже 3. пункты 1 и 2 вместе Выбирай
А вот это нет. Деяния армии США во Вьетнам сравнимы с действиями СС во время Второй Мировой войны.
+3
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Shaz Mraz
Ну, справедливости ради нужно отметить, что после Чечни и Грузии нас не исключили, и даже ЧМ нам дали, хотя основания исключить тогда тоже были, особенно после аннексии Крыма
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ss_podonok
у приспособленцев очень короткая память. сразу забыли, как Россию не отстраняли за Крым, Сирию, Грузию, Чечню. зато как начали беспредел, стали кивать в сторону США, да ещё и в прошлый век
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Денис Давыдов
Ответ DevilBrO
А США когда в Евролигах собирались играть? Да и разговор о Вьетнаме щас бы поднимать, когда это была прокси война с двух сторон
Динозавры тоже наверняка воевали, их чето тоже не предлагали банить, непорядок
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SadButTrue
Ответ Мосгорсуд
Комментарий удален пользователем
Потому что ФИФА проамериканская контора, Россию не исключили за Чехословакию, Афганистан, Чечню, Сирию, Грузию и Крым? Дали провести в 2018 году чемпионат мира?

Каким-то поразительным образом эти русофобы терпели нас до 24 февраля 2022. Интересно почему?
+6
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Forrest Gamp
Ответ 2882
А это показатель? В Ираке тоже не оставили. Снесли все крупнейшие города почти вхлам и ничего.) Интервенция не всегда означает присоединение земель. Это отмаза из серии Зеленский не может быть нацистом, ведь он еврей, то есть подмена понятий
а что показатель?
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kostyan_31
Ответ Fullhouse
1. Авторитет России ниже 2. Деяния наемников путина хуже 3. пункты 1 и 2 вместе Выбирай
Хуже чем что?
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CyberTIM
Ответ Mohnatiy
Уже была фраза "Вы не понимаете, это другое"?
Была. Притом от тебя, притом два раза.
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Vitto
Ответ Mohnatiy
А сейчас нет?
РФ прокси Китая? Или США? Потому что они очень за нее переживают.
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