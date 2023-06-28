«Исключить США из ФИФА из-за войны во Вьетнаме никто не предлагал, как и во время конфликта в Югославии». Сорокин о бане России

Алексей Сорокин привел в пример США, говоря о непоследовательности решений ФИФА и УЕФА.

– Вам добавили оптимизма визит и заявления представителей и УЕФА?

– Конечно! Я был рад слышать то, что они сказали. Не первый год знаю Хайди Беха и Йозефа Климента. Это настоящие профессионалы. Хорошо, что они приехали на конференцию. Но у нас в принципе не прерывались контакты между РФС с одной стороны и ФИФА с УЕФА с другой.

РФС продолжает быть членом и партнером этих организаций. Никто от нас не отворачивается. Но хотелось бы большей решимости со стороны наших коллег. РФС, в свою очередь, делает все, чтобы убедить их продолжать диалог и делать какие-то послабления.

– Исходя из общения с представителями ФИФА и УЕФА за последний год, какое у вас сложилось впечатление: там само руководство организации и национальных федераций искренне считают правильными антироссийские санкции или принимают их под давлением политиков?

– На личном уровне они все, конечно, симпатизируют Российскому футбольному союзу и понимают, что мы просто попали в сложную ситуацию. Мы – это российский футбол. И в общем никакого антагонизма на личном уровне мы не видим и не чувствуем – это совершенно точно.

– Что им тогда мешало не банить нас? Или хотя бы после первоначальной истерии от событий 2022 года снять санкции?

– Не могу сказать. Возможно, какое-то давление извне. Возможно, какие-то их собственные ощущения. Вы меня просите говорить за иностранных коллег. А мне это сложно сделать.

– Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов говорил, что все национальные федерации, находящиеся внутри УЕФА, поддержали санкции не по собственной инициативе, а под давлением своих правительств.

– Скорее всего, он прав. Мы с ним неоднократно принимали участие в различных футбольных форумах. Мы не почувствовали никаких сложностей не только в межличностном общении, но и в отношениях между федерациями. Футбол есть футбол – это отдельная семья. Она не должна быть подвержена влиянию внешних факторов. Да, есть сложная геополитическая обстановка, все ее понимают. Мы оказываемся немножко под влиянием внешних факторов. Ну а уж особенно наши коллеги оказываются под таким влиянием

– Вы с 2000-х годов постоянно контактируете с представителями ФИФА и УЕФА. В былые времена, когда случались другие вооруженные конфликты с участием других стран, хоть раз кто-то в кулуарах поднимал вопрос наложить на одну из сторон санкции, аналогичные тем, что приняты в отношении России?

– Вопрос справедливый. Нет, такого не было.

– Даже дискуссий на этот счет не было, чтобы отстранить, к примеру, команды Саудовской Аравии за Йемен?

– Да, как и во время конфликта в Югославии, движений такого рода не было. И во время войны во Вьетнаме никто не предлагал изъять из членов ФИФА, – сказал глава оргкомитета и советник президента РФС.

Сорокин о санкциях УЕФА: «Запрет на все не может быть больше 3 лет. Если более одного цикла, это уже за гранью добра и зла»