Хлусевич интересен «Лацио», «Спортингу», «Дженоа» и «Вероне». Хавбека «Спартака» могут арендовать с выкупом за 8 млн евро

Теги Спартак Лацио высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Дженоа Верона Джанлука Ди Марцио Даниил Хлусевич деньги Футбол

Даниил Хлусевич может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, за полузащитником «Спартака» следят «Лацио», «Дженоа» и «Верона». Также он интересен «Спортингу».

22-летнего футболиста могут арендовать с опцией выкупа за 8 млн евро.

При этом «Лацио» сперва нужно совершить исходящий трансфер, а «Спортинг» предпочел бы обмен футболистами вместо выплаты денег.

Хлусевич в сезоне-2022/23 провел в Мир РПЛ 26 игр и отдал 3 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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53 комментария

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arspurs9
Ответ WelD
Хорошая попытка сбагрить его в условный клуб РФПЛ
Стесняюсь спросить, кто его куда хочет сбагрить?
Обычно такое имеет место быть в случаях, когда команда хочет избавиться от игрока. Спартак будет пытаться избавиться от своего лучшего флангового защитника, который может играть на обоих флангах? Ну ну
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Михаил Хромаков
Ответ Александр Быкович
Господи,какая-же утятина))))
а что, физуха есть, остальное прокачают, вам Аиртон как пример
+16
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Pakegi
Самим нужен
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Maxim Matrenin
Посмотрел, действительно Ди Марцо у себя в твиттере об этом написал) Может и не утка
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Никита Самарин
Ди Марцио конечно авторитетный чел, но всё равно как-то не верится. У Спартака проблемы на флангах обороны, так что продажа игрока, который может сыграть на обоих флангах, выглядит как выстрел в собственную ногу.
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bedLaM
Ответ Никита Самарин
Ди Марцио конечно авторитетный чел, но всё равно как-то не верится. У Спартака проблемы на флангах обороны, так что продажа игрока, который может сыграть на обоих флангах, выглядит как выстрел в собственную ногу.
оно конечно так, но если Хлус хочет поиграть в Европе, я бы отпустил
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trick00
Ответ Александр Быкович
Господи,какая-же утятина))))
Ну инсайд от ди марцио, поэтому не все так плохо
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Ильдар Фарукшин
"Но утки летят уже высоко, летать - так летать, я им помогу рукой. "А если честно интерес есть то рад за него
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WelD
Ответ EKSPERT
Сбагрить можно только ненужный хлам.А Хулусевич основной игрок
Хочу разочаровать, основной он в этих реалиях команды.
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Konstantin Zorin
Если это правда, то парня нужно отдавать. И ему карьера, и Спартаку деньги, и для сборной плюс. А игра Спартака не пострадает.
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Иван Иванов
И это при том что Спартак так до сих пор никем не усилился... А потом будем говорить, что в нынешних реалиях "тяжёлый рынок". У всех он приемлемый, А у Спартака, ёпрст, он " почему то тяжёлый ". Задолбали уже своими присказками. Вот честно. Такое впечатление, что селекуионный отдел у Спартака просто отсутствует. Как вообще в большим клубе такое возможно...
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Михаил Меликов
А Эшуорта нел зя продать?
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alexus-1990
Ответ kazus
Аугсбург забыли указать, на второй фланг к Рассказову
с Помазуном на воротах
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WelD
если арендуют, потом врятли купят))
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Алексей Маликов
Как там насмехались над Кофрие, Айртоном?..... Очередь Хлусевича?

Хотя, утка, конечно.
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arspurs9
Хм, было бы неплохо для всех. Не знаю на счёт Лацио, но Дженоа и Верону он в состоянии усилить, 8 млн - норм сумма (хотя можно сторговаться до 10), плюс если заиграет, то реклама для Спартака.
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Trash Talking
Ответ Ноу криминалити
Ахахаха, при живых Лаццари, Хюсае и Марушиче Лацио мечтает взять Хлусевича Отличный агентский вброс
А кто сказал, что сейчас Лаццари, Хюсай и Марушич живы? :)
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Если уйдёт Хлусевич, то мы останемся с Классеном и Денисовым на флангах, то тут можно будет сушить весла конечно.
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Антон Иванов
Ответ WelD
Хорошая попытка сбагрить его в условный клуб РФПЛ
Он хороший футболист. Это вполне возможно.
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Three Days Grace
Не разделяю скепсис комментирующих. Хлусевич - машина, просто неограненный бриллиант. То, что он сейчас играет не оч стабильно, вообще не значит, что у него не перспектив. Конское здоровье, техника, скорость и работоспособность могут из него сделать отличного латераля. Давно об этом пишу здесь, хоть я и не эксперт. Вот, видимо в Европе тоже понимают, что у чувака прекрасный потенциал
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Взвешенный вомбат Китая
Ди Марцио давно уже не гарант надежности, в отличии от того же Романо
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Михаил Меликов
А Эшуорт нникому не интересен? Может его его тоже можно продать, или в аренду отдать.
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Barceloneta
пусть даже так, ничего не имею против Дани. Но слабо верится, что за такие же деньги эти клубы не могут найти более логичный и гарантированный вариант хотя бы в той же Южной Америке. Тем более он в Италии займет место легионера.
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Иван Иванов
Ответ Three Days Grace
Не разделяю скепсис комментирующих. Хлусевич - машина, просто неограненный бриллиант. То, что он сейчас играет не оч стабильно, вообще не значит, что у него не перспектив. Конское здоровье, техника, скорость и работоспособность могут из него сделать отличного латераля. Давно об этом пишу здесь, хоть я и не эксперт. Вот, видимо в Европе тоже понимают, что у чувака прекрасный потенциал
А у нас есть эксперты... Ну разве что в ковычках
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Алексей Гусев
Ответ encaro_one
Литвинова вполне могут арендовать с выкупом за миллионов 7-8, Хлусевич куда хуже. Хотя автор - Джанлуки Ди Марцио, не самый последний авторитет в части инсайдов.
Литвинову?? Рената вроде во франции)
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