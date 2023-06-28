Хлусевич интересен «Лацио», «Спортингу», «Дженоа» и «Вероне». Хавбека «Спартака» могут арендовать с выкупом за 8 млн евро
Даниил Хлусевич может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, за полузащитником «Спартака» следят «Лацио», «Дженоа» и «Верона». Также он интересен «Спортингу».
22-летнего футболиста могут арендовать с опцией выкупа за 8 млн евро.
При этом «Лацио» сперва нужно совершить исходящий трансфер, а «Спортинг» предпочел бы обмен футболистами вместо выплаты денег.
Хлусевич в сезоне-2022/23 провел в Мир РПЛ 26 игр и отдал 3 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Обычно такое имеет место быть в случаях, когда команда хочет избавиться от игрока. Спартак будет пытаться избавиться от своего лучшего флангового защитника, который может играть на обоих флангах? Ну ну
Хотя, утка, конечно.