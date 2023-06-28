Хлусевич интересен «Лацио», «Спортингу», «Дженоа» и «Вероне». Хавбека «Спартака» могут арендовать с выкупом за 8 млн евро

Даниил Хлусевич может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, за полузащитником « » следят «Лацио», « » и « ». Также он интересен « ».

22-летнего футболиста могут арендовать с опцией выкупа за 8 млн евро.

При этом «Лацио» сперва нужно совершить исходящий трансфер, а «Спортинг» предпочел бы обмен футболистами вместо выплаты денег.

Хлусевич в сезоне-2022/23 провел в Мир 26 игр и отдал 3 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.