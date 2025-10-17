Никитин об 1:0 с «Торпедо»: «Были моменты, где мы чистейшие ошибки привозили себе. Мартин сделал разницу в счете. Победа в радость, не будем ее недооценивать»

Игорь Никитин высказался после матча против «Торпедо» (1:0).

Вратарь ЦСКА Спенсер Мартин сделал 32 сэйва.

– Спенсер Мартин сделал разницу в счете. Победа в радость, не будем ее недооценивать.

– Вы сказали, что вратарь сделал разницу. Означает ли, что оборона играла плохо?

– Вратарь – часть обороны. Не то что бы недоволен. Но много погрешностей в обычных ситуациях, что забирает много сил и нервов.

– Концовка игры удалась для «Торпедо». Можно было бы спокойнее довести матч до победы?

– Были моменты, где мы чистейшие ошибки привозили себе. Мы не можем сами создавать сопернику моменты, в этом проблема.

– Мало удалений – признак спокойной игры?

– Иногда логике не поддается количество удалений. Сегодня все было по делу, судьи здорово работали на моментах.

– Вы вошли в топ‑5 тренеров с 700+ играми в КХЛ. Для вас насколько это существенно?

– Честно говоря, даже не знаю. Не до этого вообще было. Не стал бы ничего загадывать. Я уже давно иду от игры к игре, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

ЦСКА всухую обыграл «Торпедо» и прервал 3-матчевую серию поражений. Команда Исакова проиграла 6 из 7 последних игр