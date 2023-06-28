Контракт Коваленко с «Зенитом» – на 5 лет. Хавбек «Сочи» прошел медосмотр

Александр Коваленко в ближайшие дни станет игроком «Зенита».

Полузащитник «Сочи» прошел медосмотр перед переходом в «Зенит». На днях он подпишет 5-летний контракт с сине-бело-голубыми, сообщает Иван Карпов.

Минувший сезон Коваленко провел на правах аренды в «Крыльях Советов». Он сыграл в 30 матчах в Мир и Фонбет Кубка России, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Полную статистику 19-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.

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