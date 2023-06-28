Контракт Коваленко с «Зенитом» – на 5 лет. Хавбек «Сочи» прошел медосмотр

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Сочи Александр Коваленко Футбол

Александр Коваленко в ближайшие дни станет игроком «Зенита».

Полузащитник «Сочи» прошел медосмотр перед переходом в «Зенит». На днях он подпишет 5-летний контракт с сине-бело-голубыми, сообщает Иван Карпов.

Минувший сезон Коваленко провел на правах аренды в «Крыльях Советов». Он сыграл в 30 матчах в Мир РПЛ и Фонбет Кубка России, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Полную статистику 19-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.

«Сочи» обещал Коваленко «Зениту», «Локо» отказался от него после звонка в «РЖД». Хавбек не хочет в «Зенит» и может сменить гражданство (Иван Карпов)

Коваленко перейдет в «Зенит» из-за нежелания Ротенберга продавать его «Локо». Президент «Сочи» договорился с боссами петербуржцев напрямую

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29 комментариев

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ZarvuR2020
Карпов даже не написал, что Газпром взял в заложники всю его семью, чтобы он перешёл. Заболел походу
+17
-5
+12
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Зелёный гопник
Ответ </c/>
С детства за зенит как Сутормин?
Главный сектант тут как тут 😁
+9
0
+9
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Злодей Спб
Помимо легов, надо и паспортистов омолаживать. Ушел Кузяев, через год уйдет Ерохин = нужен паспортист центр полузащиты.

Готовить замену, лучше в плановом порядке, чтобы влились нормально в команду. Да и дешевле это, чем "на флажке" хватать кого-попало за любую цену, чтобы слот занять.
+10
-2
+8
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telala
Ответ </c/>
С детства за зенит как Сутормин?
Как Глушаков за спартак
+9
-3
+6
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FNT
Ответ romanisti89
ещё одного потеряли
Как Кузяева, Дзюбу, Караваева, Мостового, Ерохина, Чистякова. Ужос.
+4
0
+4
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Данко Лазович
слышно слезливое похрюкивание с востока Москвы.
+14
-11
+3
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Зелёный гопник
Добро пожаловать в лучший клуб страны !!!😎🤝
+13
-11
+2
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San9
Удачи, все в его руках и ногах. А если бояться конкуренции, надо ехать на 650 км южнее.
+4
-3
+1
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SMART789
Ответ ZarvuR2020
Карпов даже не написал, что Газпром взял в заложники всю его семью, чтобы он перешёл. Заболел походу
Опохмелится напишет
+2
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Yury Kanareykin
Ответ ZarvuR2020
Карпов даже не написал, что Газпром взял в заложники всю его семью, чтобы он перешёл. Заболел походу
Это будет следующей новостью, сейчас только немного накатит)
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telala
Ответ Зелёный гопник
Главный сектант тут как тут 😁
Главный это буренка имхо)
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romanisti89
Ответ FNT
Как Кузяева, Дзюбу, Караваева, Мостового, Ерохина, Чистякова. Ужос.
как Соловьева, Набиуллина, Цаллагова, Новосельцев и прочих, кто считался молодыми талантами и в бомжеграде присел на лавку и скатился
+1
-1
0
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Ростов-на-Дону
"зинит" чётко гнёт линию на ослабление чемпионата России.
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Данил Колпиков
Выиграли «честную» конкуренцию у московских клубов. Позор
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Зелёный гопник
Ответ Данко Лазович
слышно слезливое похрюкивание с востока Москвы.
Миллер, Газпром слышно через xry-xry😀
+5
-5
0
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riverman1980
Невероятное событие: молодой игрок выбрал клуб-чемпион. Наверняка не обошлось без админресурса ))
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Иван Новиков
Ещё один топчик из фарма.
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Zenith forever
Ответ Злодей Спб
Помимо легов, надо и паспортистов омолаживать. Ушел Кузяев, через год уйдет Ерохин = нужен паспортист центр полузащиты. Готовить замену, лучше в плановом порядке, чтобы влились нормально в команду. Да и дешевле это, чем "на флажке" хватать кого-попало за любую цену, чтобы слот занять.
Важно в контракте записать обязательство не становиться армянином.
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