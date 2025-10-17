Гришин о 4:3 с «Динамо» Минск: «Долганов здорово сыграл – просто стоял на голове, держал в игре, выручал. Ребята выстояли, мы удачно сыграли в завершении»
– Надо поблагодарить ребят, что они вытащили такой матч с таким серьезным преимуществом у соперника. Но наши ребята добились, выстояли.
Здорово сыграл наш вратарь Долганов – просто стоял на голове, держал в игре, выручал. Но мы удачно сыграли в завершении. Как я и говорил, нужно забить три – мы столько и забили. Этого нам хватило для овертайма, а там мы реализовали тот момент, который у нас появился.
Тяжело было ребятам. У хозяев очень мастеровитая, очень играющая команда. «Динамо» хорошо сегодня действовало. Но и поддержка трибун была колоссальной. Мы впервые в сезоне с таким столкнулись. На нашей скамейке ничего не было слышно. Но это и нашей команде давало эмоции – на таких аренах играть очень приятно.
– В игре было только лишь одно удаление. Вы специально избегали возможности оказаться под сильным большинством «Динамо»?
– На установке это не отмечалось. Просто ребята тоже прекрасно знают, с кем мы имеем дело. Мы старались играть корректно. Но и хозяева тоже не допустили ни одного удаления. Хотя, возможно, мы их особо и не заставляли нарушать правила. Но не было неожиданных удалений вроде игры высоко поднятой клюшкой или толчков в спину. Практически весь матч мы сыграли «5 на 5».
Специально об этом не говорили. Но тренерский штаб подготовил, показал видео, пересылал в группу тем ребятам, кто действует в меньшинстве. Они сделали все, чтобы как можно меньше удаляться, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.