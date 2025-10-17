Игорь Гришин высказался после матча с минским «Динамо» (4:3 ОТ).

– Надо поблагодарить ребят, что они вытащили такой матч с таким серьезным преимуществом у соперника. Но наши ребята добились, выстояли.

Здорово сыграл наш вратарь Долганов – просто стоял на голове, держал в игре, выручал. Но мы удачно сыграли в завершении. Как я и говорил, нужно забить три – мы столько и забили. Этого нам хватило для овертайма, а там мы реализовали тот момент, который у нас появился.

Тяжело было ребятам. У хозяев очень мастеровитая, очень играющая команда. «Динамо » хорошо сегодня действовало. Но и поддержка трибун была колоссальной. Мы впервые в сезоне с таким столкнулись. На нашей скамейке ничего не было слышно. Но это и нашей команде давало эмоции – на таких аренах играть очень приятно.

– В игре было только лишь одно удаление. Вы специально избегали возможности оказаться под сильным большинством «Динамо»?

– На установке это не отмечалось. Просто ребята тоже прекрасно знают, с кем мы имеем дело. Мы старались играть корректно. Но и хозяева тоже не допустили ни одного удаления. Хотя, возможно, мы их особо и не заставляли нарушать правила. Но не было неожиданных удалений вроде игры высоко поднятой клюшкой или толчков в спину. Практически весь матч мы сыграли «5 на 5».

Специально об этом не говорили. Но тренерский штаб подготовил, показал видео, пересылал в группу тем ребятам, кто действует в меньшинстве. Они сделали все, чтобы как можно меньше удаляться, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин.