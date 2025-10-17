Николай Заварухин: «Рид Буше будет отсутствовать около трех недель. Повреждение нижней конечности. Какой именно – не хотел бы афишировать»
Николай Заварухин рассказал о сроках восстановления Рида Буше.
В пятницу «Автомобилист» в овертайме обыграл «Сочи» со счетом 3:2.
– У «Автомобилиста» шайбы забросили Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. Как оцениваете их физическое состояние и игру в целом?
– Они провели только второй матч. Первая была не совсем удачная, сегодня получилось получше, набирают форму. Мы знаем, как они могут играть. Думаю, дальше наберут кондиции.
– На какой срок выбыл Буше?
– Думаю, Рид будет отсутствовать где‑то около трех недель. Повреждение нижней конечности. Какой именно – не хотел бы афишировать, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
