Николай Заварухин рассказал о сроках восстановления Рида Буше.

В пятницу «Автомобилист » в овертайме обыграл «Сочи » со счетом 3:2.

– У «Автомобилиста» шайбы забросили Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. Как оцениваете их физическое состояние и игру в целом?

– Они провели только второй матч. Первая была не совсем удачная, сегодня получилось получше, набирают форму. Мы знаем, как они могут играть. Думаю, дальше наберут кондиции.

– На какой срок выбыл Буше?

– Думаю, Рид будет отсутствовать где‑то около трех недель. Повреждение нижней конечности. Какой именно – не хотел бы афишировать, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин .