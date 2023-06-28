Хавертц перешел в «Арсенал» из «Челси»
Кай Хавертц перешел из «Челси» в «Арсенал».
«Канониры» подтвердили, что футболист заключил долгосрочный контракт, но не назвали его срок.
Сообщалось, что соглашение будет рассчитано до 2028 года. Сумма трансфера – 60+5 млн фунтов.
За «Арсенал» Кай будет играть под 29-м номером.
Хавертц перешел в «Челси» осенью 2020 года, за счет бонусов сумма трансфера могла дойти до 90 млн фунтов. Хавертц провел 139 матчей за клуб, забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.
С лондонцами Хавертц выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Полную статистику 24-летнего игрока атаки можно изучить здесь.
Фото: arsenal.com
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