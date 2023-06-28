Хавертц перешел в «Арсенал» из «Челси»

Кай Хавертц перешел из «Челси» в «Арсенал».

«Канониры» подтвердили, что футболист заключил долгосрочный контракт, но не назвали его срок.

Сообщалось, что соглашение будет рассчитано до 2028 года. Сумма трансфера – 60+5 млн фунтов.

За «Арсенал» Кай будет играть под 29-м номером.

Хавертц перешел в « » осенью 2020 года, за счет бонусов сумма трансфера могла дойти до 90 млн фунтов. провел 139 матчей за клуб, забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.

С лондонцами Хавертц выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Полную статистику 24-летнего игрока атаки можно изучить здесь.

Фото: arsenal.com