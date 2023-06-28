Хавертц перешел в «Арсенал» из «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал трансферы Кай Хавертц Футбол

Кай Хавертц перешел из «Челси» в «Арсенал».

«Канониры» подтвердили, что футболист заключил долгосрочный контракт, но не назвали его срок.

Сообщалось, что соглашение будет рассчитано до 2028 года. Сумма трансфера – 60+5 млн фунтов.

За «Арсенал» Кай будет играть под 29-м номером.

Хавертц перешел в «Челси» осенью 2020 года, за счет бонусов сумма трансфера могла дойти до 90 млн фунтов. Хавертц провел 139 матчей за клуб, забил 32 гола и сделал 15 результативных передач.

С лондонцами Хавертц выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Полную статистику 24-летнего игрока атаки можно изучить здесь.

Фото: arsenal.com

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75 комментариев

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HI MARS
Кай Хавертц

Имя для персонажа Звёздных войн
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alexis2020
Ответ Evgen_Hazard
Кривоногого Хаверца слили, ещё бы пулисика слить
Хаверц вам трофей ЛЧ принёс
+32
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Армен Онфрой
Добро пожаловать, уверен, Артета знает, что делает
+29
-2
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Дядя ТУРА
Ответ HI MARS
Кай Хавертц Имя для персонажа Звёздных войн
или молодого немецкого футболиста Арсенала
+11
-1
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Акира_1
Ответ Unwar25
Боули не только загубил Челси, так еще и усилил всех конкурентов…
То есть это Боэли весь сезон не мог попасть в ворота и занял 12 место, а не те игроки, которых он продал?
+14
-4
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Unwar25
Боули не только загубил Челси, так еще и усилил всех конкурентов…
+12
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Дмитрий Яруллин
Отличный трансфер для Арсенала
+8
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alexis2020
Ответ HI MARS
Кай Хавертц Имя для персонажа Звёздных войн
Люк Хаверц, Кай Соло. Кстати есть немецкий футболист с именем Энакин, не помню его фамилию только
+5
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Los Galácticos
Удачи Хавертцу в Арсенале!
+8
-4
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Андрей Баранов
Арсенал готовится к бою с МС в следующем сезоне!
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Акира_1
Хаверц в трудные времена помог Челси с деньгами за трансфер и не промахнулся в финале ЛЧ. О большем и не стоит просить. Прощай топище!
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SamSam
Немцы в Арсенале приживаются, удачи Кай, спасибо за гол в финале ЛЧ
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gangs
Welcome to the biggest club in London
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Ilya_Panchenko
Кто последний уйдёт из Челси гасите свет
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Reservoir Cat
Хай Хаверц👋
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Aboba Boba
Удачи Каю! Нужный дух победителя в нем есть
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Arima Baki
Ответ Burel
и на какую позицию этот незабивающий форвард прям так нужен был ?
левая восьмерка, наверное подкорректируют позицию под него
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HI MARS
А Боули продолжает рубить баблишко
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kerasin111
Ответ Burel
и на какую позицию этот незабивающий форвард прям так нужен был ?
Почти вся передняя линия. Зная Артету, не удивлюсь, если его берут под замену Джаке. В любом случае, топовое усиление для Арсенала.
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ML26
Ответ Burel
и на какую позицию этот незабивающий форвард прям так нужен был ?
На вторую восьмерку вместо Джаки
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Мурад Гамзаев
Арсенал показывает амбиции, пока мю и ливер спят, а челси устроил черную пятницу
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Антон Патракеев
Ответ Александр Зикрянь
интересно на какой позиции он будет играть
Джаки, скорее всего
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TeRex
Боули сказали, что игроков слишком много и надо расчищать состав - он так увлёкся, что к началу сезона останутся только Мудрик, Броя и Галлахер.
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chilingarovyura@icloud.com
Ну что Челси ,молодцы. Продали всех ,кто помог выиграть вторую ЛЧ в истории
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Николай Хайрулин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Арсенал серьезно закупили, но сможет ли отобрать чемпионство у великолепного действующего целых три года подряд абсолютного чемпиона АПЛ , нынешнего обладателя лч и вполне возможно будущего победителя Суперкубка УЕФА и это всё про МС !!! очень большой вопрос...
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